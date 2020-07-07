签天价新约 NFL四分卫马霍姆斯成最高薪选手

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（法新社堪萨斯市6日电） NFL堪萨斯酋长在睽违50年后，今年靠着大逆转夺下超级杯冠军，他们以10年最多149亿元天价合约留下本季超级杯MVP四分卫马霍姆斯，让他成为美国团队运动史上最高薪的选手。

体育电视频道ESPN报导，堪萨斯酋长与马霍姆斯（Patrick Mahomes）签下合约是10年4.5亿美元（约新台币133.53亿元）。但马霍姆斯的经纪公司推文说，这笔交易可让马霍姆斯最多获得5.03亿美元（约新台币149亿元），合约内容包括不得交易条款。

这份合约让马霍姆斯成为职业美式足球联盟NFL史上最高薪的球员，也成为美国最高薪的团队运动职业运动员。过去这项纪录保持人是美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使明星中外野手楚劳特（Mike Trout），他当时签下的合约是12年4.265亿美元（约新台币126亿元）。

24岁的马霍姆斯旧约还剩2年，这次签下10年延长合约，让他将留在酋长阵中直到2031年球季。

酋长今天推文说：「我们和四分卫马霍姆斯签下10年延长合约。马霍姆斯接下来将和酋长携手12个球季。」

酋长董事长兼执行长韩特（Clark Hunt）在声明中表示，签下这笔合约是球队的「一大重要时刻」。

韩特说：「加入酋长才几个球季，马霍姆斯已经成为体坛表现最突出的运动员之一。」

马霍姆斯2018年球季50次传球达阵为联盟最高，拿下年度最有价值球员奖（MVP）之后，2019年球季有484次传球、319次成功，传球4031码、26次传球达阵的成绩。

在今年2月于迈阿密进行的第54届超级杯，马霍姆斯42次传球、26次成功，传球286码、2次传球达阵，助酋长31比20逆转击败旧金山49人，继1970年后再度夺冠。

© 2020 AFP