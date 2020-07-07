英国太阳报称强尼戴普家暴 强哥告诽谤法院开审

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（法新社伦敦7日电） 好莱坞影星强尼戴普控告英国「太阳报」（The Sun）的发行商「新闻集团报业」诽谤他对前妻安柏赫德动粗，英国的法院今天开庭审理。

现年57岁的强尼戴普（Johnny Depp）控告「新闻集团报业」（News Group Newspapers）和其总编辑伍顿（Dan Wootton），在2018年4月一篇报导中诽谤他是「打老婆的人」。

强尼戴普坚决否认这项指控。

强尼戴普和安柏赫德（Amber Heard）2017年在庭外和解结束婚姻，安柏赫德将和解金700万美元（新台币2.1亿元）全数捐给慈善机构。

强尼戴普否认对34岁的安柏赫德施暴，并在美国针对安柏赫德提出另一起诽谤诉讼。

除了强尼戴普和安柏赫德外，强尼戴普交往已久的前伴侣、法国歌手凡妮莎帕拉迪丝（Vanessa Paradis）和女星薇诺娜瑞德（Winona Ryder）也都作证。

凡妮莎帕拉迪丝在审前证人陈述书中表示，强尼戴普是「善良」且「无暴力倾向」的人；凡妮莎帕拉迪丝与强尼戴普育有2个孩子。

薇诺娜瑞德说，她无法苟同安柏赫德对强尼戴普的指控。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP