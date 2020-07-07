MLB复赛赛程出炉 卫冕军国民开幕战对洋基

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（法新社纽约6日电） 2019冠状病毒疾病疫情让MLB 2020年球季延后开打，上季世界大赛冠军华盛顿国民将在当地时间23日（台湾时间24日）的开幕战，于主场迎战纽约洋基。

开幕日当天的另一场比赛，是由国家联盟西区的洛杉矶道奇迎战旧金山巨人。

24日将有28队有比赛，其中包括德州游骑兵将在新的全球人寿球场（Globe Life Field）迎战科罗拉多洛矶。

美国职棒大联盟MLB本季赛程，原定3月26日开打，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延后开幕，并「缩水」成每队只打60场例行赛的规模，期间MLB劳资双方对复赛细节，特别是复赛后赛季的长度始终无法取得共识，让事情直到6月23日才定下来。

各队在这60场比赛中，将与同区另外4队各打10场比赛。基于这个赛季MLB试图在疫情大流行之际，尽可能减少球队为了比赛移动的缘故，另外20场比赛，各队将与自己不同联盟但同分区的球队对打。

各队现在已经开始季前训练营，但有球队在采取MLB的防疫措施时，遇到了些麻烦。

国民和休士顿太空人6日取消练球，因为两队成员在3日接受病毒筛检的结果尚未出炉。

© 2020 AFP