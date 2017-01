RFI DIFFUSE EN INTÉGRALITÉ LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2017 AU GABON SUR SON ANTENNE AFRIQUE ET À PARIS (89FM). Du samedi 14 janvier au dimanche 5 février 2017.

RFI propose un dispositif exceptionnel à l’occasion de la 31ème édition de la CAN et diffuse tous les matchs en intégralité et en direct sur son antenne Afrique ainsi qu’à Paris (89 FM), et partout dans le monde sur rfi.fr, afriquefoot.rfi.fr et ses applications.

RFI mobilise correspondants et envoyés spéciaux au Gabon pour faire vivre la compétition à ses auditeurs au cœur des stades. Aux côtés des émissions « Radio Foot Internationale » et « Mondial Sports », l’antenne s’enrichit de rendez-vous spéciaux : la chronique quotidienne de Joseph-Antoine Bell et les journaux de la CAN. Afrique Foot, le site de RFI dédié au football africain, ainsi que les rédactions en anglais et en portugais proposent également une couverture spéciale.