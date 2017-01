MyFrenchFilmFestival 2017

Le meilleur du jeune cinéma français est à nouveau disponible du 13 janvier au 13 février 2017 partout dans le monde sur www.myfrenchfilmfestival.com.

30 films en sélection, 10 langues, partout dans le monde pour découvrir la diversité et la créativité des cinéastes français contemporains.

Les films

Organisée en six sections thématiques mêlant courts et longs métrages, MyFrenchFilmFestival.com offre aux “festivaliers-internautes” la possibilité de découvrir les multiples aspects et talents du cinéma français selon leurs envies jusqu’au 13 février 2017!

EN COMPETITION

10 longs métrages, 10 courts métrages de fiction

dont 1 long métrage et 1 court métrage belge francophone

HORS COMPETITION

1 long métrage et 1 court métrage canadien francophone

1 long métrage et 1 court métrage suisse francophone (nouveauté !)

1 long métrage et 1 court métrage de patrimoine

Coming of age

Depuis les 400 Coups, rites de passage et transgressions traversent le cinéma français. Ils seront au programme des voyages et des itinérances des adolescents de la section Coming of age.

• Bang Gang (une histoire d'amour moderne) de Éva Husson

• Le Nouveau de Rudi Rosenberg

• Peur de rien de Danielle Arbid

• Les Démons de Philippe Lesage

• 1992 de Anthony Doncque

• Viaduc de Patrice Laliberté

We are family

De Jean-Luc Godard à François Truffaut, en passant par François Ozon et Arnaud Desplechin, le foyer a toujours constitué un décor de choix dans le cinéma français. Du rire aux larmes, la famille sera le terrain d’exploration de ce programme.

• Marguerite et Julien de Valérie Donzelli

• Les Ogres de Léa Fehner

• Préjudice de Antoine Cuypers

• Dans les eaux profondes de Sarah Van Den Boom

• La Rentrée des classes de Vincent Patar et de Stéphane Aubier

Love & Friendship

Les bandes et les groupes se forment et se déforment au rythme de rencontres et de départs. Partir, rester, avancer seul ou accompagné, il faut choisir...

• Ce sentiment de l'été de Mikhaël Hers

• La Bande à Juliette de Aurélien Peyre

• La Convention de Genève de Benoît Martin

• Le Dernier des Céfrans de Pierre-Emmanuel Urcun

• D'ombres et d'ailes de Eleonora Marinoni et de Elice Meng

Psycho

D’obsession en obsession, Psycho parcourt l’imaginaire de personnages en quête de vengeance ou de rédemption.

• Je ne suis pas un salaud de Emmanuel Finkiel

• Irréprochable de Sébastien Marnier

• Moka de Frédéric Mermoud

• Violence en réunion de Karim Boukercha

A Woman’s life

La femme française est un mythe : audacieuse, raffinée et à l’avant-garde. Devant et derrière la caméra, la femme est à l’honneur dans ce programme !

• Je suis à vous tout de suite de Baya Kasmi

• Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda

• La Chair et les volcans de Clémence Demesme

• Un grand silence de Julie Gourdain

• Maman(s) de Maïmouna Doucouré

• 4XD - Françoise Dorléac de Philippe Labro

MyFrenchFilmFestival.com rend cette année hommage à Françoise Dorléac. Véritable légende, la comédienne, dont 2017 marque les 50 ans de la disparition, est mise à l’honneur à travers un segment inédit du film 4XD - Françoise Dorléac commandité par UniFrance en 1964 et réalisé par un cinéaste alors débutant : Philippe Labro. Une pépite inédite des archives d'UniFrance proposée aux cinéphiles du monde entier sur MyFrenchFilmFestival.com

Midnight Screenings

Sexy et décalée, cette section dédiée à l’amour et à l’humour est disponible exclusivement sur la plateforme du festival.

• À la recherche de l’ultra-sex de Nicolas Charlet et de Bruno Lavaine

• Une formalité de Pierre-Marc Drouin et de Simon Lamarre-Ledoux

• Le Plombier de Méryl Fortunat-Rossi et Xavier Seron



Le Jury Des Cinéastes

Le réalisateur argentin Pablo Trapero, Président du Jury de cette 7e édition, a officiellement lancé MyFrenchFilmFestival.com le 13 janvier à Paris lors d'une soirée de gala donnée par UniFrance place de la Concorde.

Pablo Trapero est aujourd’hui considéré comme l’un des réalisateurs les plus créatifs et les plus renommés d’Amérique latine.

Des réalisateurs de renom l’accompagnent : les cinéastes français Bertrand Bonello et Rebecca Zlotowski, le belge Fabrice du Welz, lauréat du Prix du Jury des Cinéastes de MyFrenchFilmFestival.com en 2016 et enfin Shlomi Elkabetz, venu d’Israël.

Les courts métrages sont gratuits, dans le monde entier. Chaque année, le festival est gratuit sur certains territoires. Cette année, sont concernés par la gratuité : l’Amérique latine, la Russie, l’Ukraine, la Pologne, la Roumanie, l’Afrique et l'Inde.



Trois prix seront décernés à l’issue du festival

Le Prix du Jury des Cinéastes composé de réalisateurs internationaux

Le Prix de la Presse Internationale remis par un jury composé de journalistes étrangers

Les jurys des cinéastes et de la presse internationale se réuniront à Paris durant le festival pour voter pour les films gagnants. Les films primés seront diffusés à bord des avions Air France pour une durée de 6 mois à partir de juillet 2017.

Le Prix Lacoste du Public

Les internautes du monde entier sont invités à voter sur la plateforme du festival pour désigner leur court et leur long-métrage préférés qui recevront le Prix Lacoste du Public et seront diffusés pendant 6 mois à bord des avions Air France.

Un voyage à Paris est également à gagner sur la page Facebook de l’événement pour l’un des spectateurs votants et la personne de son choix.

Restez connectés sur MyFrenchFilmFestival.com !