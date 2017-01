VENDREDI 20 JANVIER : JOURNÉE SPÉCIALE « INVESTITURE DE DONALD TRUMP »

Mais également les autres jours : Géopolitique de Marie-France Chatin (diffusion samedi 21 janvier à 20h10) « Donald Trump à la Maison-Blanche, quels bouleversements ? ».

Avec James Cohen, professeur à Sciences-Po Lyon, et Vincent Michelot, Enseignant chercheur à l’Université Paris III - Sorbonne nouvelle. Carrefour de l’Europe de Daniel Desesquelle (diffusion dimanche 22 janvier à 18h10) « Trump et l’Europe… L’Europe et Trump ? ». Avec Laure Mandeville, correspondante à Washington pour Le Figaro et Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman et Daniela Schwarzer, directrice de la DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik). La marche du monde de Valérie Nivelon (diffusée samedi 14 janvier) : « Obama et l’Histoire ».

Avec notamment René Lake, soutien d’Obama, Président d’Africa Media Plus, depuis Washington, et Caroline Rolland Diamond, professeure d'histoire et civilisation américaines, spécialiste de l'histoire des mouvements sociaux aux Etats-Unis aux XXe et XXIe siècles.