9ème Festival de géopolitique de Grenoble sur le thème « Le Pouvoir des Villes (8 -> 11 mars 2017)

Depuis 9 ans, le Festival de Géopolitique de Grenoble interroge à travers toutes les disciplines les grandes questions nationales et internationales contemporaines. L’édition 2017, consacrée au pouvoir des villes apportera ses éclairages sur les défis socio-politiques globaux que représente la dynamique d’urbanisation du Monde.

Au programme des 4 jours plus de 100 conférences, tables rondes, débats mais aussi films, expositions d’art et de cartes, Escape room, etc .

Plus de 100 experts sont attendus dont Rony Brauman, Frédéric Encel, Jean-Pierre Filiu, Béatrice Giblin, Cintha Ghorra-Gobin, Antoine Spire, Philippe Subra et Jean-Pierre Sueur.

Mercredi 8 mars

16 : 00 - 16 : 30 GEM Auditorium

Conférence : Ouverture

Loïck ROCHE, Directeur - GEM ; Jean-Marc HUISSOUD, Directeur - CEGG - Grenoble Ecole de Management ; Bruno POUGET, Associé - MAZARS

16 : 30 - 17 : 30 GEM Auditorium

Conférence : Géopolitique de Tel Aviv

On dit tout de Tel Aviv depuis nombre d'années - ville du high tech, de la culture, de la liberté sexuelle, du farniente ou encore des universités - mais pas qu'elle a revêtu une importance géopolitique majeure !

Frédéric ENCEL, Maître de conférences - Sciences Po Paris

17 : 45 - 19 : 00 GEM Auditorium

Débat : Jeu de rôle "La politique urbaine de l'Union Européenne"

Les villes sont à la fois source et solution des défis économiques, environnementaux et sociaux actuels. La dimension urbaine est aujourd'hui au cœur même des politiques européennes.

Gem en Débat ; Jeunes Européens Isère ; Alp'Europe ; Startin’Block

En partenariat avec Sciences po grenoble

19 : 15 - 20 : 15 GEM Auditorium

Conférence : Quel devenir pour les territoires en marge des métropoles ?

Secteurs périurbains, petites villes, espaces ruraux : ces territoires participent des dynamiques métropolitaines, parfois de manière inconsciente. Comment tentent-ils de s'organiser pour "exister" au sein des écosystèmes métropolitains ?

Frédéric WEILL, Directeur d'études - Futuribles

En partenariat avec Futuribles

20 : 00 - 21 : 30 Café des Arts

Conférence : L'expérience grenobloise du pouvoir en démocratie participative.

Les concepts de "pouvoir" et de "ville"seront traités au travers des politiques publiques de la participation citoyenne de la Métropole Grenoble-Alpes. Le cas traité sera celui de Grenoble et les enjeux de la démocratie participative.

François BONNAZ, Doctorant en sciences politiques - Laboratoire PACTE

En partenariat avec Clionautes; Biennale

Jeudi 9 mars

9 : 00 - 10 : 00 GEM A303

Conférence : Accueillir le Monde dans la Ville : les Expositions Universelles.

De par leurs capacités à rendre compte des mutations du savoir et des sociétés, les expositions universelles ont traversé 175 ans d’histoire sans perdre de leur intérêt, en témoignent les candidatures émanant de plusieurs villes pour les accueillir.

Florence PINOT de VILLECHENON, Professeur-chercheur - ESCP Europe

9 : 00 - 10 : 00 GEM Auditorium

Conférence : Métropoles et performances économiques.

Comment les relations spatiales et industrielles que les entreprises entretiennent avec les territoires avoisinants influencent-elles les performances des métropoles?

Nadine LEVRATTO, Directeur de Recherche - EconomiX- CNRS Université Paris Ouest

En partenariat avec JECO

9 : 30 - 10 : 30 GEM A304

Conférence : Globalisation de la ville et localisme des pratiques.

Les villes s'uniformisent sous l'effet de la mondialisaiton ; pourtant, aux côtés d'un urbanisme commun et d'injonctions à la modernité, elles affichent pour qui sait le voir des localismes revendiqués.

Guy BURGEL, Géographe - Université Paris-Nanterre

En partenariat avec Clionautes

10 : 15 - 11 : 15 GEM A303

Discussion : L’internationalisation du territoire : le cas de Grenoble.

L’internationalisation du territoire grenoblois est transverse et s’observe dans de nombreux domaines, tels la démographie, la vie associative, l’économie, ou l’enseignement supérieur; appelant les institutions à prolonger leur action dans ce champ.

Elisa GLANGEAUD, Directrice des relations internationales - Université Grenoble Alpes ; Gabriel VOISIN-FRADIN, Chargé coopération économique internationale - Grenoble-Alpes Métropole

10 : 15 - 11 : 15 GEM A305

Conférence : Populations urbaines, populations rurales.

Les populations urbaines ont-elles gardé des spécificités par rapport aux populations rurales, spécificités sociodémographiques mais surtout dans les valeurs et les représentations (à partir de l'enquête annuelle ISSP en France).

Pierre BRECHON, Professeur émérite - Sciences po Grenoble/PACTE

En partenariat avec Sciences po Grenoble

10 : 15 - 11 : 30 GEM Auditorium

Table ronde : Villes : lieux de conflits.

Analyse et mise en perspective de la "reconquête" des favelas de Rio de Janeiro dans le cadre de l'ouvrage « La ville, lieu de conflits »

Frédéric ENCEL, Maître de conférences - Sciences Po Paris ; Béatrice GIBLIN, Directrice de la revue Hérodote - Institut Français de Géopolitique ; Philippe SUBRA, Professeur des Universités - IFG ; Hervé THERY, Directeur de recherche émérite - CNRS

En partenariat avec Armand Colin

10 : 45 - 11 : 45 GEM A302

Conférence : Les pôles territoriaux de coopération économique français : perspectives publiques

Le Rapport France Habitat III insiste sur le renforcement des capacités institutionnelles pour accompagner le processus de décentralisation. L'enjeu est de démontrer le rôle des pôles territoriaux de coopération économique PTCE pour relever ce défi.

Myriam MATRAY, Docteur en sciences économiques - CNRS - ISTHME

10 : 45 - 11 : 45 GEM A304

Conférence : Géopolitique et développement urbain en Russie

La transformation des monovilles russes en smart cities concentre tous les enjeux d'une stratégie d'innovation pour l’économie russe dans sa transition vers la III° révolution industrielle et par là sur le rôle géopolitique de la Russie.

Claude ROCHET, Professeur des universités - LAREQUOI, Univ. Versailles St Quentin

11 : 30 - 12 : 30 GEM A303

Conférence : Quand les camps de réfugiés deviennent des villes

Rony BRAUMAN, Ancien président de MSF et Professeur associé - Sciences Po Paris

En partenariat avec Le Monde

11 : 30 - 12 : 30 GEM A305

Conférence : Les métropoles baltiques entre Europe et Asie

La Baltique orientale reste une marge cartographique marquée depuis treize ans par un retour exclusif à l'Europe. Pourtant, à mesure de la croissance des villes et ports asiatiques, des réseaux plus ou moins récents se tissent vers l'est créant de nouvelles centralités émergentes. Les métropoles baltiques semblent ainsi utiliser une position a priori défavorable comme le marqueur de stratégies inédites de développement.

Nicolas ESCACH, Enseignant - ATER - Sciences Po Rennes

11 : 45 - 12 : 45 GEM Auditorium

Conférence : Urbanisation et enjeux des matériaux de construction : le cas du sable.

Partant de situations concrètes, cette conférence essaiera de mettre en lumière des formes de tensions et d'insécurité liées aux approvisionnements mondiaux en sable marin, matériau de base de l'urbanisation du monde.

Apoli Bertrand KAMENI, Chercheur associé - Centre de Recherches et d'Analyses Géopolitiques

12 : 00 - 13 : 00 GEM A302

Conférence : Le jeu de la métropole. A la recherche d'un "nous" grenoblois ?

Discussion à partir de l'ouvrage publié aux éditions des Presses Universitaires de Grenoble (PUG), "Grenoble, le pari de la métropole" (avec Daniel Bloch) et à propos du bandeau "Métropolitains, à vous de jouer"

Romain LAJARGE, Professeur - Université Grenoble Alpes

En partenariat avec APHG

12 : 00 - 13 : 00 GEM A304

Conférence : L'énergie : enjeu de pouvoir et de vulnérabilités des villes.

Comment la sécurité énergétique apparaît-elle comme facteur d’indépendance pour les villes? Discussion autour de la COP 21 comme un véritable enjeu pour les villes et leur croissance, les nouvelles solutions énergétiques pour la sécurité des villes et des scenarii d’occurrence.

Viviane DU CASTEL, Analyste géopolitique - ISEG-ISERAM, ISMEA

13 : 45 - 14 : 45 GEM Auditorium

Conférence : Demain,la ville ?

Jean-Pierre SUEUR, Sénateur Loiret (Centre-Val de Loire)

14 : 00 - 15 : 00 GEM Bibliothèque

Rencontre : Débattons-en !

GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non

En partenariat avec GEMendébat

14 : 45 - 15 : 45 GEM A302

atelier : Quand les cartographes racontent la ville sous tension

Le Monde en cartes s’invite au Festival de géopolitique sous la forme d’une exposition de cartographie qui abordera la ville et ses enjeux autour de trois axes : la ville en guerre, les migrants et les fractures urbaines.

Flavie HOLZINGER, Cartographe - Le Monde ; Francesca FATTORI, Journaliste-cartographe - Le Monde ; Delphine PAPIN, Responsable du service cartographie - Le Monde

En partenariat avec Le Monde

14 : 45 - 15 : 45 GEM A304

Conférence : Des villes dans un monde globalisé.

Avec l'avènement d'un monde globalisé, les villes s'attribuent un pouvoir croissant dans les champs économiques et social. L'intervention mettra l'accent sur les enjeux de l'espace intermétropolitain en raison de sa condition "locale-globale".

Cynthia GHORRA GOBIN, Directrice de recherche émérite – CNRS - CREDA, Université Sorbonne Nouvelle

En partenariat avec PUF

15 : 00 - 16 : 00 GEM Auditorium

Conférence : Le Grand Paris, une métropole au rabais ?

Comment analyser la création en 2016 de la Métropole du Grand Paris ? La nouvelle instance de gouvernance de l'agglomération parisienne est-elle à la hauteur des enjeux auxquels est confrontée cette ville mondiale : perte d'attractivité, embolie du système de transports, pollution, manque massif de logements, crise urbaine et sociale ? Et si non, comment expliquer ce ratage ?

Philippe SUBRA, Professeur des Universités - IFG

15 : 00 - 16 : 00 GEM Bibliothèque

Rencontre : Débattons-en !

GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non

En partenariat avec GEMendébat

15 : 15 - 16 : 15 GEM A303

Conférence : Le nouveau "citybranding" : penser la ville comme une marque

Aujourd’hui l’espace d’expérimentation des identités, de l’appartenance etc se fait au niveau de la ville. Elle est confrontée à un enjeu de sens, de marquage, et d'expression. Il est crucial d'identifier le projet de sens qui cristallise une ville.

Bruno TALLENT, Président et CEO - McCann Worldgroup France

15 : 15 - 16 : 15 GEM A305

Conférence : Une nouvelle ère cognitive pour des villes encore plus intelligentes.

Les solutions smart cities préviennent les risques météorologiques à Rio ou optimisent la gestion de l'eau à Montpellier. Cette présentation explorera comment démultiplier les usages en y intégrant Big data et des technologies cognitives.

Jean-Christophe KNOERTZER, Vice President - IBM systems France

En partenariat avec Ambassadeurs GEM/IBM

16 : 00 - 17 : 00 GEM A128

Conférence : Les villes, lieux de pouvoir et de fragmentations sociale et spatiale

BIG analysera les défis sociaux auxquels doivent faire face les villes, liés à leur émergence spatiale.

Des solutions détaillant les dynamiques futures qui impacteront les villes seront abordées.

Quentin BACHOL, Association BIG - GEM ; Umberto ZUCCA, Association BIG - GEM

En partenariat avec association BIG

16 : 00 - 17 : 30 GEM A302

Projection débat : Longyearbyen, a bipolar city

En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen située sur l'archipel du Svalbard, exploite depuis 100 ans le charbon comme source d’énergie et d’économie, ce qui entraîne aujourd'hui de nombreux paradoxes environnementaux. En 2015, année d'élection municipale, le cours du charbon chute et la question du développement durable commence à émerger dans les esprits. Selon les habitants, scientifiques et politiques locaux, une course contre la montre est engagée dans la ville la plus au nord du monde.

Manuel DEILLER, Réalisateur - Artcam Production

16 : 00 - 17 : 00 GEM A304

Conférence : Le soldat, la ville, la guerre.

De tradition les soldats s'affrontaient sur un "champ" de bataille.|Aujourd'hui les lieux des conformations s’appellent Londres, Madrid, Paris, Bruxelles, ou Istanbul. |La ville est-elle le champ de bataille de demain?

Christian METZ, Professeur de géopolitique - Université du temps libre de Gap

16 : 15 - 17 : 15 GEM Auditorium

Conférence : Le port, ville de l'ouverture au monde.

Les ports sont naturellement ouverts sur la mer et donc le monde. Chance pour leurs pays, mais non dénués de vulnérabilités stratégiques, ils ont toujours été l'opportunité de développement de villes éminentes. Le port, une ville de la planète mer !

Frédéric SANONER, Rayonnement - Marine Nationale

En partenariat avec Marine Nationale

16 : 15 - 17 : 15 GEM F104

Emission de radio avec l’association de radio Micro-Ondes

Une heure de débats, de chroniques et d’interviews

16 : 30 - 17 : 30 GEM A303

Conférence : Espaces urbains et développement de la criminalité en Afrique de l'Ouest.

La dialectique espaces urbains et développement de la criminalité en Afrique de l'Ouest présente des caractéristiques singulières.Au-delà des lignes de fuite souvent présentées, il est possible d’établir des parallèles éclairants et des enseignements

Mamadou BADJI, Doyen - Faculté de droit - Université de Dakar ; Saliou FAYE, Chercheur - Faculté de Droit - Université de Dakar

16 : 30 - 17 : 30 GEM A305

Discussion : La révolution numérique et les villes de demain

Quelles sont les transformations que le numérique va entrainer dans les villes en termes d’environnement, d’hygiène et de gestion des grandes infrastructures d’une part et d’autre part en ce qui concerne les relations à la population, aux citoyens, la proximité et les circuits courts ?

Frédéric CHARLES, Directeur de la Stratégie Digitale et de l’Innovation - Suez Smart Solutions ; Henri DE GROSSOUVRE, Directeur des collectivités publiques - Suez Eau France

16 : 30 - 17 : 30 Sciences-Po grenoble

Table ronde : L’habitat des migrants européens dans l’agglomération grenobloise

Alors qu’une partie des familles migrantes européennes vit encore en bidonville ou en squat, de nombreuses pistes et expérimentations existent aujourd’hui, notamment dans l’agglomération grenobloise, pour offrir un habitat digne et respectueux. Quelles sont les conditions pour développer ces initiatives ? D’autres conceptions de l’habitat sont-elles possibles ?

Adriana DIACONU, Maître de conférences - Université Grenoble Alpes ; Dominique MANSANTI, Maître de conférences - Sciences Po Grenoble

En partenariat avec Sciences Po Grenoble

17 : 00 - 18 : 00 GEM A128

Conférence : Lagos, locomotive économique des villes d'Afrique de l'Ouest ?

L’émergence économique de Lagos entraînera-t-elle d’autres villes d’Afrique de l’Ouest et créer une mégalopole ? Comment faire face aux questions sociales engendrées par le boom démographique ?

Iuatoko KUNTUALA, Association BIG - GEM ; Paul LE BUHAN, Association BIG - GEM

En partenariat avec association BIG

17 : 15 - 18 : 15 GEM A304

Conférence : Villes sahéliennes, enjeux sécuritaires et de développement

Au travers du cas des villes transfrontalières sahéliennes du Mali et du Niger, comment appréhender les dynamiques urbaines, et les enjeux sécuritaires et de développement?

Ladji Karamoko OUATTARA, Doctorant-chercheur - Université Catholique de Louvain

17 : 30 - 18 : 30 GEM Auditorium

Conférence : Des eldorados aux villes de pouvoir de l’actuelle Amérique latine.

La géographie des villes de pouvoir de l’actuelle Amérique latine, parfois même situées au sud des États-Unis, procède d’un puissant imaginaire géographique, nourri des rêves d'Eldorados des conquérants espagnols et des pauvres des espaces ruraux.

Bertrand LEMARTINEL, Professeur - Université de Perpignan

17 : 45 - 18 : 45 GEM A302

Conférence : Villes et patrimoine

Quels sont les enjeux liés à la place ud patrimoine dans la ville? Comment la question patrimoniale structure l'espace urbain, tant dans ses implications politique qu'économiques et sociales?

Christian HOTTIN, Conservateur en chef du patrimoine - Institut National du Patrimoine

En partenariat avec DILA

17 : 45 - 19 : 00 GEM A303

Table ronde : Le pouvoir financier des villes

Le pouvoir financier des villes: l'expérience de la ville de Casablanca, en tant que place financière et hub régional.

Nabil ADEL, Directeur - IRGG ESCA ; Karim HAJJI, Directeur Général - Bourse de Casablanca ; Saïd IBRAHIMI, Directeur Général - Casablanca Finance City Authority

En partenariat avec ESCA - Ecole de Management

17 : 45 - 18 : 30 GEM A305

Rencontre : Rencontre avec Alternatives Economiques

Rencontre avec Alternatives Economiques et Alterécoplus

Yann MENS, Rédacteur en Chef - Alternatives Economiques

En partenariat avec Alternatives Economiques

17 : 45 - 18 : 45 Sciences-Po Grenoble

Conférence : Les collectivités territoriales face à l’urgence humanitaire

L’action européenne et internationale des collectivités territoriales, une politique publique au cœur de l’accueil des exilés

Lison LENEVELER, Doctorante en droit public – UGA ; Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire en charge des relations européennes et internationales, des jumelages et des coopérations décentralisées, et des Droits de l’Homme - Conseillère de l'Eurométropole de Strasbourg - Ville et Eurométropole de Strasbourg ; Eric RECOURA-MASSAQUANT, Directeur de l’action internationale et européenne - Ville de Grenoble

En partenariat avec Sciences po grenoble

18 : 45 - 19 : 45 GEM A304

Conférence : Le transport par câble : solution de mobilité urbaine innovante

Le transport par câble : solution de mobilité urbaine innovante. Avec illustration de la ville de Medellin en Colombie, une métropole investie dans le transport par câble

Guillaume PLOYON, Responsable Commercial de la zone Latam - POMA

18 : 45 - 19 : 45 GEM Auditorium

Conférence : Les villes africaines, lieux d’incubation des mouvements citoyens.

Dans les villes africaines, la jeunesse se mobilise pour dénoncer les injustices. Elle est souvent plus instruite et mieux connectée. Mais les électeurs des campagnes sont encore majoritaires. Quelle est alors la légitimité de cette « ruecratie » ?

Christian BOUQUET, Professeur émérite de géographie politique - Sciences Po Bordeaux (LAM)

20 : 30 - 22 : 00 Maison International de Grenoble

Conférence : Les villes et territoires dans la gouvernance mondiale du développement durable

La mobilisation des villes et des territoires sur les questions de développement durable s’est accrue. Parmi les agences de coopération, l’AFD a pour particularité d'apporter un soutien financier direct aux collectivités des pays en développement.

Philippe ORLIANGE, Directeur de la Stratégie - Agence française de développement

En partenariat avec Agence Française de Développement, Biennale

Vendredi 10 mars

9 : 00 - 10 : 00 GEM A304

Conférence : Le pouvoir économique des villes.

Quelles sont les similitudes et différences entre les pouvoirs d’achat plus ou moins décentralisés des États, et quelles sont les conséquences particulières pour les administrations municipales ? Une analyse comparative de 30 villes.

Guillaume CHABOT, Master en Affaires int. - HEC Montréal ; Stéphane COUDÉ, Chercheur associé - HEC Montréal

9 : 30 - 10 : 30 GEM A303

Conférence : Hong Kong, ville mondiale, ville de cinéma.

Hong Kong est une ville mondiale, objet de nombreuses représentations cinématographiques, à la fois endogènes et exogènes. Quelle est la nature du Hong Kong cinématographique et sa portée géopolitique?

Nashidil ROUIAI, Docteure en géographie - Université de Nantes

En partenariat avec CARTO

9 : 30 - 10 : 30 GEM A305

Conférence : Grenoble, ville géopolitique?

Ville cosmopolite, Grenoble compte parmi les villes les plus importantes du sud-est français et de l’aire transalpine. La «capitale des Alpes» est une ville étudiante, reconnue mondialement pour sa qualité de vie et son excellence technologique.

Ilyasse RASSOULI, Membre association - MUNDEO

10 : 15 - 11 : 15 GEM A302

Conférence : L’enseignement supérieur, un outil d’aménagement du territoire ?

Les villes sont en compétition pour attirer les meilleurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche. L’objectif est de créer des éco-systèmes qui associent également les entreprises et les start-ups. Quels sont les enjeux pour les villes, dont Grenoble, dans cette compétition mondiale?

Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management

10 : 15 - 11 : 15 GEM A304

Conférence : Du city marketing au lobbying : les villes acteurs d’influence.

Comment les villes cherchent à devenir des marques et redéfinissent leurs identités? Quelles sont les logiques d’actions d’influence des métropoles?

Olivier ARIFON, Consultant - Chercheur - Protocol International / ULB

10 : 15 - 11 : 15 GEM Auditorium

Conférence : La puissance de l'histoire. Comment Paris est-il devenu Paris ?

Capitale mondiale, ville-monde, cité attractive, Paris appartient au club des mégapoles les plus influentes de la planète. Paris ne s'est pas fait en un jour et l'histoire de sa puissance réside à bien des égards dans la puissance de son histoire.

Frédéric MUNIER, Professeur, Prépas ECS - Lycée Saint Louis, Paris

10 : 45 - 11 : 45 GEM A303

Conférence : La géopolitique des micro-territoires urbains : le cas de Marseille.

La ville de Marseille et ses abords sont en proie depuis des décennies à des rivalités, des influences et des rapports de force de toutes sortes, qui en ont fait un territoire singulier aux enjeux multiples.

Jean-Charles ANTOINE, Président Fondateur - Société ARKALIZ

10 : 45 - 11 : 45 GEM A305

Conférence : Les agendas 21 dans le monde, utopie ou réalité controversée - le cas de la Tunisie.

Un tour du monde des agendas 21 afin de déterminer leurs caractéristiques et l’évolution de ces derniers qui semblent avoir le vent en poupe, notamment, en Europe.

Zoubeida BOUKHARI, Chercheur-concepteur de projets - ASSM Zaghouan ; Olivier SORIA, Enseignant-chercheur - KEDGE Bordeaux

11 : 30 - 12 : 30 GEM A302

Atelier : La ville à différentes échelles cartographiques

Rien de mieux qu'une carte pour comprendre le monde. La revue CARTO s'y attèle depuis 2011, décryptant les grands enjeux sociétaux, économiques, politiques et environnementaux. Présentation et atelier pratique d'un sujet.

Laura MARGUERITTE, Cartographe - Carto

En partenariat avec Carto

11 : 30 - 12 : 45 GEM A304

Table ronde : Grandes cités connectées ou associations d'Etat?

Singapour, Londres, New York, Hong Kong, Genève… Alors que le Brexit plonge l'Union Européenne dans une crise sans précédent, l'heure n'est-elle pas aux grandes cités connectées davantage qu'aux associations d'Etats?

Christian GRATALOUP, Professeur honoraire - Université Denis-Diderot ; Jean-Louis MARGOLIN, Maître de conférences en histoire - Aix- Marseille Université

En partenariat avec Clionautes

11 : 30 - 12 : 30 GEM Auditorium

Conférence : De l’Europe des villes à la ville Europe

L'Europe fut celle des villes avant d'être celle des nations. Sa construction a d’abord été commerciale puis industrielle avant de devenir monétaire et institutionnelle. L’avènement de l’euro a accéléré la mobilité du travail, la flexibilité des salaires, les transferts de souveraineté. Si l'Europe devait se déconstruire, quelles en seraient les conséquences ? Paradoxalement, la crise a fait planer la menace d’une déconstruction mais les liens monétaires et financiers entre pays fondateurs et PIIGS en sont sortis renforcés : à une solidarité voulue a succédé une solidarité forcée. La conscience européenne était née de la guerre ; une nouvelle conscience européenne pourrait accoucher de la crise.

David COLLE, Enseignant chercheur - Science Po Paris

12 : 00 - 13 : 00 GEM A303

Conférence : Un nouveau Lyon est né à la Confluence

Lyon est en train d'aménager sa confluence, pourquoi ? En effet, le sud de la presqu'île a été longtemps oublié, négligé. N'est-ce pas que Lyon est en train de concourir pour devenir une véritable métropole européenne ?

Bruno BENOIT, Professeur - Sciences-Po Lyon

En partenariat avec APHG

12 : 00 - 13 : 00 GEM A305

Conférence : L'imaginaire de la ville, élément de pouvoir ?

Il y a bien des manières d’envisager les différentes formes de ce "pouvoir" des villes. Quelle est la dimension symbolique liée au pouvoir de l'imaginaire…?

Benoît MEYRONIN, Professeur - Grenoble Ecole de Management

12 : 45 - 13 : 30 GEM A306

Radio : Géopolitique, le débat

Géopolitique parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des enjeux majeurs. Marie-France Chatin invite au débat chercheurs et experts, afin que soient expliqués et mis en lumière les différents mécanismes qui régissent les rapports entre les sociétés et leur environnement. Les invités de Géopolitique confrontent leurs regards sur un sujet d’actualité internationale.

Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI

En partenariat avec RFI

13 : 45 - 14 : 45 GEM Auditorium

Conférence : L’actualité géopolitique 2016 – 2017

Matthieu ALFRE, Professeur - MyPrepa ; Olivier SARFATI, Directeur pédagogique - MyPrepa

En partenariat avec Armand Colin

14 : 00 - 15 : 00 GEM A303

Conférence : La ville syrienne : théâtre de guerre

La crise syrienne est aussi une crise de l'espace : la métropolisation n'a pas épargné la Syrie, accentuant le ressentiment des ruraux envers le pouvoir central. Les villes et notamment Alep sont devenus le théâtre de cette revanche multiforme.

Frédéric PICHON, Professeur, Prépas ECS - Université Tours

14 : 00 - 15 : 00 GEM A305

Remise des prix : Remise des prix Axyntis EDF Conflits

Pierre CALZAT, Directeur régional - EDF ; Pascal GAUCHON, Directeur - Revue Conflits ; David SIMONNET, Président du directoire - Axyntis

En partenariat avec Axyntis / EDF / Conflits

14 : 00 - 15 : 00 GEM Bibliothèque

Rencontre : Débattons-en !

GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non

En partenariat avec GEMendébat

14 : 15 - 15 : 30 GEM A304

Table ronde : La guerre des tours - Géopolitique des gratte-ciels

Symboliques, économiques, politiques, sociaux, de puissance... cette table ronde présentera une vision globale des enjeux de cette "course vers le ciel" entre pays émergents, mais aussi du retour de la "ville verticale" dans les villes européennes.

Clarisse DIDELON-LOISEAU, Professeur de géographie - Université Panthéon Sorbonne ; Thibault RENARD, Responsable Intelligence Economique - CCI France ; Ingrid TAILLANDIER, Architecte - Gérante - ITAR architectures

En partenariat avec CCI France

14 : 30 - 15 : 45 GEM A302

Table ronde : Récipro-cités : des flux du pouvoir au pouvoir des flux

L’insertion de la métropole dans un vaste territoire d’influences réciproques interroge la réalité des périmètres urbains, par delà les limites géographiques et institutionnelles.L'analyse des flux avive l'enjeu de connaissance et de coopération.

Benoît PARENT, Directeur général - Agence d'urbanisme région grenobloise ; Frédéric PONTOIRE, Responsable stratégies et territoires - Agence d'urbanisme région grenobloise

15 : 00 - 16 : 00 GEM Auditorium

15 : 00 - 16 : 00 GEM Bibliothèque

Rencontre : Débattons-en !

GEM en débat vous propose de revivre les conférences du festival de manière conviviale et ludique. Venez rencontrer les conférenciers autour d’une table ronde pour partager plus ouvertement vos idées et débattre avec eux de différents thèmes, liés ou non

En partenariat avec GEMendébat

15 : 15 - 16 : 15 GEM A303

Conférence : Criminalité et terrorisme : le côté sombre des villes

Le développement de la criminalité et du terrorisme, sont entre autres la conséquence de l'inégalité dans la répartition des fruits de la croissance, de l'échec des politiques d'intégration dans les villes et de la révolution des réseaux sociaux.

Nabil ADEL, Directeur - IRGG ESCA ; Khalid SAFIR, Wali (préfet) - Ville de Casablanca

En partenariat avec ESCA - Ecole de Management

15 : 15 - 16 : 15 GEM A305

Conférence : Les logiques géopolitiques de la localisation des capitales

Les capitales sont des lieux stratégiques, symboliques. Quelles logiques géopolitiques expliquent le choix d'un lieu plutôt que d'un autre, tant pour une capitale initiale que pour un déplacement de capitale ?

Thomas MERLE, Professeur de géographie - Université de Reims, laboratoire Habiter

15 : 45 - 16 : 45 GEM A304

Conférence : La City-Une ville dans la ville

La City of London, une ville à l'intérieur de la ville. Comment depuis plus de 10 siècles ce petit territoire a dicté les principes de la finance internationale, sans tenir compte des institutions britanniques?

Vincent PIOLET, Docteur en géopolitique - IFG

16 : 00 - 17 : 30 GEM A302

Projection débat : Naturopolis : Paris, La vieille dame passe au vert

Réalisé par Isabelle COTTENCEAU

16 : 00 - 17 : 00 GEM F104

16 : 15 - 17 : 15 GEM Auditorium

Conférence : La dynamiques des projets urbains en Afrique

En réponse à la forte pression urbaine en Afrique, les politiques de la ville s’installent et diverses activités s’y épanouissent, autour de l’aménagement et des méthodes permettant d’assurer de manière pérenne la couverture des services de base.

Pierre JACQUEMOT, Chercheur associé - IRIS

16 : 30 - 17 : 30 GEM A303

Conférence : Milan as an example of global cluster of innovation

Clusters of innovation are economic hot spots where capital, expertise and talent, foster the development of new industries and ways of doing business. Milan is an interesting example.

Michele COLETTI, Professeur Affilié - Grenoble Ecole de Management

16 : 30 - 17 : 30 GEM A305

Conférence : Nourrir la ville. Enjeu des plaines maraîchères d'Ile-de-France

Les plaines maraîchères d’Ile-de-France sont essentielles pour l’alimentation des populations grâce à des circuits cours et mieux contrôlés. Mais elles posent aussi le défi de l’intégration de leurs activités dans le cadre urbain.

Jean-Baptiste NOE, Historien - Université Panthéon-Sorbonne

En partenariat avec Biennale

17 : 00 - 18 : 00 GEM F104

17 : 30 - 18 : 30 Decitre

Conférence : Decitre

17 : 30 - 18 : 30 GEM Auditorium

Conférence : la crise israélo-palestinienne et ses répercussions dans les villes françaises

Comment le conflit israélo palestinien devient la toile de fond d’une prétendue prise de conscience identitaire? Instrumentalisé, il nourrit des oppositions et des haines pénétrées de racisme. Comment lutter contre cette importation passionnelle d’une guerre qui se répercute dans les villes françaises?

Mohamed SIFAOUI, Journaliste - Réalisateur - Hebdomadaire Mariane ; Antoine SPIRE, Journaliste - Vice Président de la Licra

17 : 45 - 18 : 45 GEM A303

Conférence : Mexico: pouvoir ou contre-pouvoir d'une métropole émergente?

Mégapole devenue métropole émergente, bastion de l'opposition, Mexico malgré son poids économique et politique, est un espace paradoxalement de simple contre-pouvoir politique et culturel au sein du Mexique, un isolat coupé du reste du territoire

Frédéric JOHANSSON, Professeur, Prépas ECS - Lycée Kléber, Strasbourg

En partenariat avec Biennale

17 : 45 - 19 : 00 GEM A305

Table ronde : Le pouvoir des villes au sein de l'UE : le rôle des métropoles

Analyse comparée du rôle et de la place des métropoles en Europe au sein d'un système multiniveaux de gouvernance locale. Quelles relations avec les autres collectivités décentralisées et avec les Etats ?

Nicolas KADA, Professeur de droit public - Université Grenoble Alpes

En partenariat avec UPEG

18 : 00 - 19 : 30 GEM A302

Projection débat : Les villes du futur - Les villes intelligentes

Réalisé par Jean-Christophe RIBOT

18 : 15 - 19 : 15 GEM A304

Conférence : Bamenda: A City of culture, hope and despair in Cameroon, Africa

From its expansion as a colonial headquarters for the Germans and the British in Southern Cameroons, Bamenda has gone through many stages and played significant roles in the political, economic and socio-cultural life of Cameroon and globalization.

Bridget TEBOH, Associate Professor of History - University of Massachusetts Dartmouth US

18 : 45 - 19 : 45 GEM Auditorium

Conférence : Concurrence fiscale internationale : la France est-elle attractive ?

L'objet de cette conférence est d'étudier la place de la France dans la concurrence internationale que se livrent les Etats pour attirer des investissements étrangers.

Thierry MADIES, Professeur - Université de Fribourg

En partenariat avec JECO

Samedi 11 mars

9 : 00 - 10 : 00 GEM A304

Conférence : Métamorphoses de Lhassa : de la capitale tibétaine à la ville chinoise

Lhassa a longtemps nourri l’imaginaire occidental. Ville d’un pays fermé aux étrangers, elle a exercé sur les voyageurs une puissante attraction. Quelles méthamorphoses a t-elle vécu au fil du temps et des événements?

Cédric FERRIER, Professeur et chercheur associé CNRS - Lycée Saint-Just, Lyon

9 : 00 - 10 : 00 GEM Auditorium

Conférence : Singapour, modèle (presque) parfait de la cité-état moderne

La petite île d’Asie du Sud-est, 700km² pour 5,5Mn d’habitants, est en tête des classements mondiaux dans bien des domaines d’excellence. Elle a su se réinventer pour s’adapter à la mondialisation, tout en gérant une situation géopolitique délicate.

Jean-François SUSBIELLE, Enseignant - GEM

9 : 30 - 10 : 30 GEM A303

Conférence : Paris, un enjeu capital: rivalités pour le contrôle de la capitale

Paris est aujourd’hui l’objet d’intenses rivalités géopolitiques. Les formations politiques se disputent âprement le contrôle politique de la ville. Le lancement de la Métropole du Grand Paris en 2016 remet en cause son équilibre institutionnel.

Matthieu JEANNE, Enseignant - Institut Français de Géopolitique

9 : 30 - 10 : 30 GEM A305

Conférence : Jeunes chercheurs

Juliette DENIS, professeur agrégé - Lycée Romain Rolland

10 : 30 - 11 : 30 GEM A302

Conférence : Dakar, acteur de géopolitique interne et externe

Quels sont les enjeux micro et macro géopolitiques de la ville de Dakar?

Seydou KANTE, Administrateur - Institut Africain de Géopolitique

10 : 30 - 11 : 30 GEM A304

Conférence : The Power of Beirut in the Urbi and Orbi Middle East

The Lebanese urban population is spreading beyond their old city limits, making traditional municipal boundaries and governance structures outdated. whereas it's oppressing a social political struggles on the dysfunctional government.

Jimmy HAJJ, Researcher - Laboratoire Pacte

10 : 30 - 11 : 30 GEM Auditorium

Conférence : Villes-frontières, états et construction européenne

L’objectif est d’interroger les stratégies et l’évolution des jeux de pouvoir entre les Villes et entre les Villes et les Etats dans une situation particulière, celle de la coopération transfrontalière dans le cadre de la construction européenne..

Bernard REITEL, Professeur de Géographie - Université d'Artois

11 : 00 - 12 : 00 GEM A303

Conférence : L'Europe face aux migrations - la jungle de Calais

En 2015, l'Union Européenne a réagi en ordre dispersé face à l'afflux de migrants en provenance de la rive Sud de la Méditerranée. Cet afflux inhabituel a fait office de révélateur d'une approche inadaptée aux enjeux migratoires contemporains.

Thomas LACROIX, Chercheur - CNRS Migrinter, Université de Poitiers

En partenariat avec Armand Colin

11 : 00 - 11 : 45 GEM A306

Radio : Géopolitique, le débat

Géopolitique parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des enjeux majeurs. Marie-France Chatin invite au débat chercheurs et experts, afin que soient expliqués et mis en lumière les différents mécanismes qui régissent les rapports entre les sociétés et leur environnement. Les invités de Géopolitique confrontent leurs regards sur un sujet d’actualité internationale.

Marie-France CHATIN, Journaliste - RFI

En partenariat avec RFI

11 : 30 - 12 : 30 GEM A305

Conférence : Villes et finance dans la bande dessinée économique et financière

Cette intervention mettra en lumière la représentation des villes cadre des aventures de professionnels de la finance, dans la bande dessinée économique et financière franco-belge

Sylvie MARTIN-MERCIER, Enseignant-chercheur - Université Grenobles Alpes

12 : 00 - 13 : 00 GEM A302

Atelier : Espace Vidéo : images de la ville

Projection de films courts sur les villes et l'urbanité dont la créativité et la réalisation interpellent l’imaginaire selon leurs symboliques, leurs histoires, leurs geographies

Marie Madeleine SALMON, Chargée de cours Licence audiovisuelle - CNAM

12 : 00 - 13 : 00 GEM A304

Conférence : La nature : une (géo)politique urbaine

Prise dans un contexte international plus ou moins dynamique en matière de développement durable, les villes construisent aujourd’hui des solutions, par les institutions comme les citoyens, pour penser et mettre en place le monde de demain.

Frederic BALLY, Doctorant - Université de Savoie Mont Blanc

En partenariat avec Biennale

12 : 00 - 13 : 00 GEM Auditorium

Conférence : Enjeux géopolitiques des métropoles européennes

Le Brexit a-t-il modifié la coopération et la concurrence entre les métropoles européennes pour la domination politique, économique ou culturelle en Europe et leur attractivité au niveau mondial ?

David SIMONNET, Président du directoire - Axyntis

13 : 45 - 15 : 00 GEM Auditorium

Table ronde : Le gouvernement métropolitain au Caire et à Istanbul, regards croisés

A Istanbul le dysfonctionnement de la gouvernance s'exprime de manière frappante dans le phénomène de l'étalement urbain. Ce dernier met en crise permanente le maillage administrative comme le partage des compétences entre institutions.

Jean-Marc MARCOU, Directeur Master Moyen-Orient - Sciences Po Grenoble ; Jean-François PEROUSE, Directeur - IFEA (Istanbul) ; Marie PIESAT

14 : 00 - 16 : 45 Belle Electrique

Projection débat : Film Le Siège (Sarajevo 1992-1995) suivi d'un débat sur Sarajevo - Alep, villes en siège

« Le Siège », du grand reporter au « Monde » Rémy Ourdan et de Patrick Chauvel, raconte le quotidien des habitants de la capitale bosniaque assiégée entre 1992 et 1996.

Jean-Pierre FILIU, Professeur - Sciences Po Paris ; Cécile HENNION, Responsable des pages géopolitiques - Le Monde ; Rémy OURDAN, Grand reporter - Le Monde

En partenariat avec Le Monde

14 : 00 - 15 : 00 GEM A303

Conférence : New urban geopolitics: tensions, logics and modus op.

What are the tensions, logics and modus operandi in urban conflict? What are the implications for the military side?

Ulpia BOTEZATU, Researcher - Romanian Spaced Agency ; Ioan CRACIUN, Professor - National Defense University ”Carol I”

14 : 00 - 15 : 00 GEM A304

Conférence : Un rocher dans la géopolitique des places financières : Monaco

Alors qu'une géopolitique mondiale des places financières s’est structurée autour de mégalopoles les plus emblématiques (Wall Street, The City…) Monaco, territoire minuscule de 2km2, a su tirer son épingle du jeu et se projette dans le XXIème siècle.

Gregory MOSCATO, Directeur - MSc in finance program - International University of Monaco

14 : 30 - 15 : 30 GEM A305

Conférence : Villes et fragmentations linguistiques : Beyrouth et Yaoundé

A partir de l’étude de cas de Beyrouth et de Yaoundé, quelles sont les fragmentations linguistiques potentielles issues de la cohabitation de populations diverses sur ses espaces urbains et les rapports entre villes et langues?

Ludivynn MUNOZ, Professeure d'Histoire Géographie - Université Vincennes Saint Denis

15 : 00 - 16 : 00 Decitre

Conférence : Decitre

15 : 15 - 16 : 15 GEM A304

Conférence : Insight into environment economics and pollution control in Lagos

A look at Lagos,the commercial nerve of Nigeria.The city of 20million people has been at the centre of most decision i.e political and economy made in Nigeria.The power of Lagos in shaping the decision that affect over 200million of people in Nigeria

Niyi AJAYI, Real Estate Consultant - Entrepreneur and Mentoring Academy

15 : 15 - 16 : 15 GEM Auditorium

Conférence : sous réserve

Virginie RAISSON, Directrice - Lepac

15 : 30 - 16 : 30 GEM A303

Conférence : De Mumbai à Bangalore: Mondialisation, Démographie et Tensions Sociale

Avec la mondialisation et la croissance économique en hausse, les villes indiennes ont connu beaucoup de changements. La migration interne en Inde et les transformations urbaines ont accru les tensions sociales et communautaires dans ce pays.

Chacko PHILIP, Enseignant Vacataire - Doctorant - GEM - CEFIR Universite de Liege

16 : 00 - 17 : 30 GEM A302

Projection débat : Documentaire Masdar, une cité verte au pays de l’or noir

Réalisé par Sachat BOLLET & Benoit DEMARLE

16 : 30 - 17 : 30 GEM A304

Conférence : Les villes nouvelles en Chine: alibi ou avenir de la puissance ?

La Chine construit sa prospérité sur une urbanisation ambiguë. Ses villes nouvelles construisent un réseau entrelacé d’expériences urbaines: clusters innovants, espaces délaissés, infrastructures géantes, paysages vitrines d'illusions politiques.

Hugo BILLARD, Professeur de géopolitique - Lycée Saint-Michel-de-Picpus, Paris

En partenariat avec Clionautes

17 : 00 - 18 : 00 Belle Electrique

Table ronde : Est-il trop tard pour réduire la fracture urbaine ?

Alexandre JARDIN (sous réserve), Ecrivain - fondateur - Bleu blanc zèbre ; Eric PIOLLE, Maire - Ville de Grenoble ; Grenoble Ecole de Management

En partenariat avec Le Monde

17 : 00 - 18 : 00 GEM A303

Conférence : La ville face à sa mesure : quels indicateurs, quelles alternatives ?

Cette communication est consacrée à place de la mesure dans les politiques publiques et aux indicateurs alternatifs. Alternatifs à quoi ? Alternatifs en quoi ? C’est ce que nous allons chercher à voir dans cette présentation.

Fiona OTTAVIANI, Lecturer - Chaire Mindfulness - Grenoble Ecole de Management

17 : 45 - 18 : 45 GEM Auditorium

Conférence : L'explosion urbaine de l'Afrique noire : peurs et espoirs

L’Afrique noire connaît une croissance urbaine sans précédent. Le taux d’urbanisation a bondi de 14% en 1950 à 40% en 2015, posant d’énormes défis d’habitat, d’emploi, de sécurité. Les villes font peur, mais sont les pivots des mutations du continent

Roland POURTIER, Professeur émérite - Université Panthéon-Sorbonne

18 : 45 - 19 : 15 GEM Auditorium

Clôture : Clôture

Jean-François FIORINA, Directeur adjoint - Grenoble Ecole de Management ; Jean-Marc HUISSOUD, Directeur - CEGG - Grenoble Ecole de Management

A Grenoble ou en direct sur festivalgeopolitique.com

Entrée gratuite sur inscription sur festivalgeopolitique.com