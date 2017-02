Les VIIIe Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire, Abidjan (21 au 30 juillet 2017)

Les Jeux de la Francophonie, expression concrète d’une communauté solidaire

Ouverts à l’ensemble des 84 États et gouvernements membres et observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les Jeux de la Francophonie sont le reflet de la solidarité et du partage exercés au sein de la communauté francophone. Événement sportif et culturel, les Jeux de la Francophonie représentent avant tout un carrefour d’échanges entre pays francophones et permettent le rapprochement des États et gouvernements ayant le français en partage. Ils sont l’expression concrète de la solidarité et de la coopération, principes fondateurs de la Francophonie. Ils se déroulent en alternance dans un pays du Sud et du Nord et offrent aux participants l’occasion de découvrir des modes de vie souvent éloignés de leur propre culture. La 8e édition des Jeux de la Francophonie se déroulera en Côte d’Ivoire à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017.

Sous le signe des valeurs de Solidarité, de Diversité et d’Excellence

Organisés sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), les Jeux rassemblent la jeunesse pour mieux renforcer les valeurs de la Francophonie, promouvoir la langue française, la paix et le développement à travers les rencontres et les échanges de jeunes francophones. La 8e édition est placée sous le signe des valeurs de Solidarité, de Diversité et d’Excellence.

Au programme :

- Au titre des cérémonies : cérémonie d’ouverture, cérémonie de gala des lauréats, cérémonie de clôture ;

- au titre des compétitions sportives : Athlétisme, Lutte libre et Lutte africaine, Basketball, Football, judo, tennis de table, handisport athlétisme, cyclisme sur route ;

- au titre des concours culturels : Chanson, Conte, Danse de création, Littérature, Photographie, Peinture, Sculpture, Hip hop, Marionnettes et Jonglerie ;

- au titre des concours de création : création en numérique et pour le développement durable.

Sont attendus pour cette 8e édition : 4 000 participants artistes et sportifs, 3 000 bénévoles, 700 journalistes, 500 000 spectateurs et 500 000 000 millions de téléspectateurs.

Véritable tremplin sportif et culturel

Les Jeux constituent un véritable tremplin pour les jeunes talents francophones dans le domaine des arts et du sport.

Les différentes éditions des Jeux ont permis la rencontre de milliers de jeunes artistes et sportifs. Plusieurs jeunes talents francophones se sont révélés sur la scène artistique internationale : Hicham El Guerrouj, Marie-Claire Restout, David Douillet, Nadjina Kaltouma, Mélanie Engoang, Jean Jean Roosevelt, Kareyce Fotso, Mathieu Lippé. La 8e édition révèlera les talents de demain.

Plus d’informations : https://www.jeux.francophonie.org