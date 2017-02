Africascope 2016 : RFI et France 24 toujours plébiscitées en Afrique francophone

En 2016, RFI et France 24 ont confirmé leurs succès d’audience en Afrique francophone, selon les résultats de l’étude Africascope* réalisée par Kantar TNS au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Mali, en République démocratique du Congo (RDC) et au Sénégal. Il s’agit de la deuxième vague de l’étude élargie à huit villes de ces sept pays d’Afrique subsaharienne. RFI y concentre à elle seule l’essentiel des parts d’audience radio, et France 24 conserve son statut de 1ère chaîne d’information internationale. Les deux chaînes du groupe France Médias Monde performent toujours plus sur la cible des cadres et dirigeants qui les consomment en masse. En parallèle de ces bons résultats d’audience linéaires, RFI et France 24 enregistrent également à nouveau dans les sept pays étudiés une forte croissance sur le numérique**.

RFI

Près d’un habitant sur deux (44,8%), et plus de quatre cadres et dirigeants sur cinq (83%) écoutent RFI chaque semaine en moyenne sur l’ensemble des sept pays étudiés. De bons scores confirmés par un taux de notoriété élevé à 89,8% de l’ensemble de la population, et 99% des cadres et dirigeants. RFI enregistre ses plus fortes audiences au Gabon : 66,1% des 15 ans et plus, et 89% des cadres et dirigeants l’y écoutent chaque semaine. Chez les cadres et dirigeants, RFI atteint son record d’audience au Mali, avec 98% d’audience hebdomadaire.

Malgré la coupure de son antenne à Kinshasa en RDC qui a pénalisé une partie du terrain d’enquête, RFI est restée la radio la plus écoutée chaque jour en 2016.

Sur le numérique, RFI enregistre un nouveau record de trafic sur l’ensemble des pays étudiés à plus de 2,2 millions de visites en 2016 (+54% vs 2015).

France 24

Avec une audience hebdomadaire moyenne de 45,9% sur l’ensemble de la population dans les sept pays de l’étude, France 24 conforte son statut de première chaîne d’information internationale. La chaîne creuse une nouvelle fois l’écart chez les cadres et dirigeants en atteignant 87% d’audience hebdomadaire en moyenne sur cette cible. France 24 enregistre son record d’audience au Gabon, où 66,7% de la population la regarde chaque

semaine. La chaîne performe chez les cadres et dirigeants au Mali, où elle atteint 93% d’audience hebdomadaire.

Sur le numérique, France 24 poursuit sa progression. Sur l’ensemble de l’année 2016, ses environnements ont enregistré plus de 2 millions de visites en provenance de ces 7 pays (+17% vs 2015).

Ces très bons résultats de France 24 et RFI, complétés par ceux de TV5Monde sur cette même vague 2016, montrent une nouvelle fois l’attachement à la complémentarité du bouquet de chaînes françaises et francophones, qui continue de séduire un grand nombre de téléspectateurs et auditeurs dans la région.

* Source : Kantar TNS - Africascope 2016 (Jan-Déc. 2016) : enquêtes en face-à-face réalisées dans les capitales de 7 pays d’Afrique subsaharienne au Burkina Faso (Ouagadougou), au Cameroun (Douala et Yaoundé), en Côte d’Ivoire (Abidjan), au Gabon (Libreville), au Mali (Bamako), en RDC (Kinshasa) et au Sénégal (Dakar). Echantillons représentatifs de la population âgée de 15 ans et plus (méthode des quotas).

** Sources : Comscore / Digital Analytix