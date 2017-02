TOUTE L'ACTUALITÉ DU FESPACO 2017 SUR RFI ET FRANCE 24

Partenaires de la 25ème édition du FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou), RFI et France 24 donnent un écho mondial à ce rendez-vous phare du cinéma africain. Les deux chaînes du groupe France Médias Monde proposent, à cette occasion, des émissions spéciales, des reportages et des directs réalisés par leurs envoyés spéciaux qui livrent chaque jour, depuis la capitale burkinabè, toute l’actualité et les coulisses du festival.

RFI



INFORMATION

> Tous les jours à 13h30 dans Afrique Midi, les envoyées spéciales du service culture de la rédaction, Elisabeth Lequeret et Sophie Torlotin, rendent compte en direct de l’actualité du Festival, avec notamment des interviews ou des coups de cœurs, pour tout connaître des films en sélection.

> Les Rendez-vous culture consacrés au Fespaco sont à retrouver du lundi au vendredi à 8h54.

> Frédéric Garat, envoyé spécial du service Afrique, réalise chaque jour des reportages sur les coulisses et les « à-côtés » du Festival, diffusés dans les journaux Afrique. L’inauguration de la salle de cinéma Canal Olympia à Ouagadougou et la construction du Guimbi à Bobo-Dioulasso figurent notamment au programme de ce rendez-vous quotidien.





MAGAZINES

> Tous les cinémas du monde, le magazine présenté par Elisabeth Lequeret et Sophie Torlotin, propose deux émissions spéciales :

- Samedi 25 février à 17h10 : Olivier Barlet, spécialiste du cinéma africain et Alain Gomis, réalisateur de Félicité, film en compétition, récompensé du Grand prix du Jury à la Berlinale 2017.

- Samedi 4 mars à 17h10 (enregistrée à l’Institut français) : Noms des invités communiqués ultérieurement

> Appels sur l’actualité, présenté par Juan Gomez, propose deux émissions spéciales enregistrées en public à l’Institut français le mercredi 1er mars de 16h à 18h (entrée libre dans la limite des places disponibles) et diffusées :

- Jeudi 2 mars à 9h10 : « Cinéma africain : état des lieux » avec :

Tahirou Barry, Ministre de la Culture burkinabè

Bassek Ba Kobhio, réalisateur camerounais et créateur du festival Ecrans Noirs

Mahamat Saleh Haroun, Réalisateur et Ministre de la Culture du Tchad

Mouna N’Diaye, actrice et réalisatrice burkinabè

- Vendredi 3 mars à 9h10 : « Un an après l’élection du Président Kaboré »



EN MANDINGUE

> Georges Abel, journaliste de la rédaction en mandenkan (mandingue), couvre le festival et réalise chaque jour interviews et reportages.

> Des reportages vidéo donnent notamment la parole aux cinéastes africains, permettent aux internautes d’accompagner un(e) jeune cinéaste le jour de la présentation de son film, ou encore font vivre la cérémonie d’ouverture du festival et les émissions de RFI en public.

> L’envoyé spécial de RFI, Siegfried Forster, publie des articles, des reportages et propose quotidiennement une critique de film ou le portrait d’un cinéaste.

> La liste de tous les films en compétition est aussi à retrouver sur le site de RFI.

> Tous les magazines et reportages diffusés sur RFI sont disponibles sur rfi.fr et sur les applications mobiles.

FRANCE 24

Fatimata Wane, envoyée spéciale à Ouagadougou, relate les temps forts du FESPACO et réalise reportages et entretiens à retrouver dans le magazine « A l’affiche » et dans les journaux d’information.



> Tout au long du festival, Fatimata Wane réalise sur « Facebook live » des entretiens avec des acteurs et réalisateurs présents au FESPACO à retrouver sur la page principale de France 24 en français.

> Tous les magazines et reportages diffusés sur France 24 sont disponibles sur france24.com et sur les applications mobiles.



RFI et France 24 au Burkina Faso :



> A Ouagadougou, RFI est écoutée chaque semaine par 45,7% de la population, et 96,8% des cadres et dirigeants. Elle est accessible dans la capitale burkinabè en fréquences moyennes (94 FM), tout comme à Bobo-Dioulasso (99.4 FM), Koudougou (93 FM), Banfora (91.5 FM) et Ouahigouya (94.3 FM). RFI est également diffusée à travers le pays en ondes courtes, par son réseau de radios partenaires et via l’opérateur Airtel Burkina.

> France 24 est la chaîne internationale la plus suivie à Ouagadougou avec près d’un habitant sur trois qui la regarde chaque semaine (32,4%) et 84,2% des cadres et dirigeants. La chaîne est accessible au Burkina Faso en réception satellitaire directe sur SES 5 et Eutelsat 16A, sur le réseau MMDS Neerwaya Multivision ainsi que dans les offres de Canal+ Afrique et AFRI TNT.