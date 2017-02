Bénévoles, salariés, volontaires, les visages de l’humanitaire (22 mars 2017)

On compte aujourd’hui en France plus de 1,3 millions d’associations, 16 millions de bénévoles et 2 millions de salariés. Le tissu associatif fait partie intégrante du paysage français. Il permet de renforcer le lien social, de développer les relations entre les collectivités et les administrés, de partager des connaissances ou des activités pour réaliser un projet commun en direction d’autrui.

Différents types d’organisations existent (associations reconnues d’utilité publique, Fondations, Organisations internationales...). Quel que soit leur statut, elles interviennent dans de nombreux secteurs : sportif, culturel, loisirs, sanitaire et social, etc. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) citées en exemple ci-dessous, agissent principalement dans les domaines de la solidarité internationale (Action contre la Faim), l’aide aux plus démunis (Restos du Cœur, Secours Populaire), les droits de l’homme (Reporters sans Frontières, Amnesty International), l’enfance (UNICEF, Save the Children), la nature et l’environnement (Greenpeace, WWF), la protection des animaux (SPA, Fondation Brigitte Bardot).

Avec seulement 12 % des associations qui emploient des salariés principalement dans le secteur social, caritatif et humanitaire, les bénévoles sont au cœur même du fonctionnement de chacune d’elle. Leur mission est indispensable pour la structure qu’elle représente.

En 2016, les Français maintiennent un grand niveau de générosité, alors que la crise perdure. On constate de profondes modifications du profil des bénévoles. Dans ce contexte, où l’on parle plus d’engagement que de bénévolat, plusieurs questions méritent d’être soulevées : Quelles sont les raisons de l’engagement dans l’action bénévole ? Quelles sont les attentes des personnes qui s’engagent ? Pourquoi le volontariat attire-il de plus en plus de jeunes ? Quelles sont les relations entre salariés et bénévoles ? L’exigence et l’excellence attendues par les organisations sont-elles compatibles avec un engagement bénévole ?

Aviation Sans Frontières forte de ses 840 bénévoles et 13 salariés, partenaire de nombreuses ONG, expert du transport aérien humanitaire, achemine de l’aide, transporte et accompagne des personnes en urgence partout dans le monde depuis plus de 35 ans. Elle convie ONG, bénévoles, sociologues et spécialistes autour d’une réflexion sur les raisons de l’engagement et l’interaction entre bénévoles, salariés et volontaires à l’occasion de son colloque annuel qui sera organisé le 22 mars 2017 à l’auditorium de Mairie de Paris.

Autour de Gérard Feldzer, journaliste et expert en aéronautique, et de Vicky Sommet, rédactrice en chef du magazine Francophonie, édité par France Médias Monde, des acteurs de divers secteurs échangeront sur deux sujets majeurs : les raisons de l’engagement dans l’humanitaire et la communication entre les différents acteurs des ONG.

