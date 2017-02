DAVID THOMSON ET PIERRE-EDOUARD DELDIQUE NOMMÉS AUX PRIX DES ASSISES DU JOURNALISME

David Thomson nommé pour « Le prix du journalisme de l’année ».

Le journaliste de RFI David Thomson est nommé pour son travail sur le jihad, notamment pour son enquête sur le retour des jihadistes dans son livre Les Revenants (Editions du Seuil - Les Jours).

Ce prix distingue un(e) journaliste ou une rédaction qui dans l’année a le mieux « incarné la pratique du journalisme et de ses valeurs ». Il a été sélectionné aux côtés de quatre autres professionnels du journalisme :

- La rédaction de Nice Matin pour sa couverture de l'attentat du 14 juillet à Nice.

- Sammy Ketz et le bureau de l’AFP de Beyrouth, pour sa couverture de la guerre en Syrie, notamment la bataille d’Alep.

- La rédaction d’ITélé pour son combat collectif en faveur de l’indépendance éditoriale des rédactions.

- Édouard Perrin, Premières Lignes, Cash Investigation, pour ses enquêtes sur les pratiques fiscales (Luxleaks) et son travail en réseau avec le Consortium International des Journalistes et les lanceurs d’alerte des Panama Papers.

Le choix du lauréat est déterminé par le public appelé à voter en ligne jusqu’au dimanche 5 mars inclus : http://www.journalisme.com/prix-du-journalisme

Pierre-Edouard Deldique nommé pour le Prix « Journalisme », attribué à un ouvrage de réflexion, de témoignage ou d’enquête sur le journalisme ou sa pratique.

Le journaliste de RFI, Pierre-Edouard Deldique, est nommé avec Claude Angeli pour l’ouvrage Les plaisirs du journalisme, publié chez Fayard.

Cet ouvrage avait préalablement fait l’objet, durant l’été 2016, d’une série d’émissions sur RFI. Claude Angéli, ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné, se confiait sur son travail de journaliste et d’enquêteur au sein de l’hebdomadaire satirique.

Ils sont nommés aux côtés de Laurent Mauduit pour le livre Main basse sur l'information (Editions Don quichotte) et Aude Lancelin pour Le monde libre (Editions les liens qui libèrent).

Ce prix sera décerné par un jury, présidé par Anne-Claire Coudray (TF1), composé de

journalistes et chercheurs.

A propos de David Thomson :

David Thomson, Grand Reporter à RFI, est spécialiste du jihadisme. Avant d’intégrer la rédaction de RFI à Paris, il était le correspondant de la radio mondiale et de France 24 en Tunisie de 2011 à 2013. Il a également couvert pour RFI les Printemps arabes et la guerre en Libye. Il est l’auteur des ouvrages Les Français jihadistes (Les Arènes, 2014) et Les Revenants (Le Seuil/Les Jours, 2016). Ce dernier ouvrage est le fruit d’entretiens menés par David Thomson auprès de jeunes Français partis servir Daech et qui reviennent.

A propos de Pierre-Edouard Deldique :

Pierre-Édouard Deldique, journaliste à RFI, présente deux émissions, Idées, diffusée le dimanche à 15h10 TU vers l'Afrique, 16h10 TU vers le monde et Paris ; le lundi à 01h10 TU vers le monde et Paris, et Une semaine d’actualité, diffusée le samedi à 08h10 TU vers le monde et Paris ; et à 09h10 TU vers l'Afrique.

Il est également l’auteur de plusieurs livres sur les Nations Unies en 2003 : L'ONU, combien de divisions ? Le Mythe des Nations Unies et Faut-il supprimer l'ONU ?, en 2008 Ce « grand malade ». Sarkozy vu par la presse européenne et en janvier 2017 Les plaisirs du journalisme.