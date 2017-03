24ème FIGRA 2017 (22-26 mars 2017)

RACONTER LE MONDE...

« Pour moi entre journalisme et investigation, il y a pléonasme. Je ne comprends pas ce que investigation veut dire. Il y a journaliste, point. Par définition, un journaliste fait de l'investigation. C'est un témoin qui empêche que l'occultation domine dans notre organisation de la vie, de sorte que le pouvoir politique, judiciaire, ne puisse pas gérer à sa manière sans que les gens puissent avoir la possibilité de constater par eux-mêmes que ceci est bien ou que cela n'est pas bien ». C'est ainsi que s'exprimait, Igor Barrère, journaliste et producteur de la célèbre émission « 5 colonnes à la une », qui avait présidé en 1996, la compétition internationale du FIGRA*. Ses paroles résonnent aujourd'hui plus que jamais.

Au moment où les journalistes sont si décriés, il est bon de rappeler que ce métier est essentiel à notre démocratie bien malmenée depuis quelques temps. Nous présentons un programme de documentaires de société et de grands reportages d'actualité qui portent la marque d'un travail exemplaire, réalisé avec sérieux et courage, dans le seul et unique but de rapporter le souffle authentique de la vie, raconter le monde et surtout délivrer une information de qualité.

Ces faits peuvent se situer dans la rue, au bas de nos immeubles ou au bout de la terre, parcourue de long en large, chaque jour de l'année, par ces femmes et ces hommes. Ce sont les témoins du monde, qui nous permettent dans le confort de nos salons, de mieux comprendre, d'analyser, de se faire une opinion sur n'importe quelle situation et d'avoir le droit de critiquer. L'opinion publique est en permanence sollicitée par tous les relais d'information qui existent et il lui faut de la ténacité et de la volonté pour comprendre les événements de la planète. Aujourd'hui la propagande et les pièges de la désinformation se déguisent assez facilement en vérité absolue.

Le FIGRA a sélectionné chaque réalisateur, journaliste, documentariste en appliquant notre devise : «donner à voir le monde, pour mieux le comprendre et pour mieux se comprendre ».

C'est dans cette ouverture d'esprit que la programmation de cette 24ème édition se présente avec plus de 70 films, des débats, des expositions photos, du spectacle vivant et des livres. Un panorama de la connaissance, riche et passionnant, quelquefois humainement déchirant, qui est là pour voir le monde tel qu'il est, avec ses peines, ses guerres et aussi ses joies et ses espoirs...

Bienvenue sur les « Écrans de la réalité »

Georges Marque-Bouaret, Délégué Général du FIGRA

A propos du FIGRA

Créé et conçu par Georges Marque-Bouaret, délégué général, le FIGRA a lieu dans la région du Nord-Pas de Calais depuis 1993. Le FIGRA permet de découvrir le grand reportage d’actualité et le documentaire de société dans les conditions exceptionnelles de projections sur grand écran cinéma. Le rapport qui s’établit ainsi est complètement différent des habitudes télévisuelles. Les professionnels, les jurys, le grand public sont là, réunis pour vivre une même aventure vibrant au rythme des images. Les réactions sont immédiates. À la fin de la projection, le public participe à “Paroles de reporters”, qui permet un échange avec les réalisateurs et journalistes présents. L’actualité du monde découverte sur grand écran donne à ces voyages singuliers le reflet d’une réalité qui ne laisse personne indifférent. Un rendez-vous de la connaissance où chacun trouve matière à sa propre réflexion, dans le panorama du monde que nous présentent les grands reporters et les documentaristes, et découvre la richesse des « Écrans de la réalité »