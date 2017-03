Les Assises du Français (22-25 mars 2017)

Temps fort des assises du français, organisées dans le cadre de l’année croisée France-Colombie, un hackathon de 72h verra participer différentes équipes à la réalisation d’un dispositif interactif d’apprentissage du français.

Les Assises du français sont organisées dans le cadre de l’année France-Colombie 2017 et de la semaine de la langue française et de la francophonie. Trois journées (23-24-25 mars) permettront d’explorer et d’exposer le français sous toutes ses coutures : politiques linguistiques, opportunités économiques et professionnelles, ressources en ligne et objets connectés.

Point de départ (le 23 mars) et d’arrivée (le 25 mars) de ces Assises, un hackathon de 48h déclinera les trois axes choisis (langue française, emploi et innovation, numérique) et mettra en concurrence dix équipes multidisciplinaires (ingénieurs, profs, artistes, créateurs de jeux, musiciens, auteurs, étudiants...) : celle qui réalisera le jeu interactif d’apprentissage du français le plus séduisant et le plus efficace s’envolera pour Paris !