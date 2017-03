PROGRAMMATION SPECIALE : JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES "CELEBRONS LES DROITS DES FEMMES LE 8 MARS. FAISONS-LES AVANCER. TOUS LES JOURS, PARTOUT DANS LE MONDE."

A l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars, les chaînes du groupe France Médias Monde, qui traitent quotidiennement des questions liées aux droits des femmes, proposent une programmation spéciale pour donner la parole à celles et ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Pour marquer l’événement, RFI accueille la comédienne Aïssa Maïga comme rédactrice en chef d’un jour. Monte Carlo Doualiya confie cette tâche à Sanaa El Aji, l’une des plus célèbres blogueuse du monde arabe. Enfin, France 24 met les expertes à l’honneur et reçoit exclusivement des femmes tout au long du 8 mars. Du Nord au Sud, sur les cinq continents, les trois chaînes dresseront ainsi le bilan des progrès réalisés et de ce qu’il reste encore à accomplir à travers des reportages, des entretiens et plus de 15 magazines dédiés. Une programmation spéciale à suivre en télé, radio et sur les offres numériques, en 15 langues.

RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Aïssa Maïga rédactrice en chef de RFI

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, la comédienne Aïssa Maïga devient, le temps d’une journée, rédactrice en chef de RFI. Elle est l’invitée des grands rendez-vous de RFI et revient sur sa carrière et ses engagements.

Dans les éditions d’information

> Invitée du matin : mercredi 8 mars à 7h50

Présenté par Frédéric Rivière

> Edition spéciale : mercredi 8 mars à 8h

Présentée par Arnaud Pontus

Aïssa Maïga commente l’actualité et se confie sur son parcours personnel.

Reportage : « Comment peut-on transmettre la nécessité d’égalité hommes-femmes à l’école ? »

> Invitée de la mi-journée : mercredi 8 mars à 12h15

> Grand reportage : mercredi 8 mars à 13h10

« Quelle place pour l’engagement des femmes en politique ». Un reportage réalisé par Michèle Diaz.

Magazines

> Appels sur l’actualité : mercredi 8 mars à 9h10

Présenté par Juan Gomez

Aïssa Maïga répond aux questions des auditeurs.

> Priorité santé : mercredi 8 mars à 10h10

Présenté par Sandrine Mercier

« Accès à la contraception »

L’OMS estime à 225 millions le nombre de femmes dans les pays en développement qui souhaiteraient retarder le moment d’avoir un enfant ou ne plus avoir d’enfants mais qui n’utilisent aucun moyen de contraception. Comment donner la possibilité à ces femmes d’avoir accès à la contraception ? En quoi la contraception permet-elle d’enrayer la mortalité maternelle et infantile ?

Avec :

- Dr Mélanie Horoks, médecin généraliste, responsable du centre de planification et d'orthogénie de la Maison des Femmes de Saint-Denis en région parisienne

- Dr Sabine Liliou, gynécologue chef du service de maternité de l'hôpital de district de BOGODOGO à Ouagadougou au Burkina Faso (en attente de confirmation)

- Aïssa Maïga, rédactrice en chef de RFI pour la journée. Marraine de l’ONG AMREF, qui s’engage à améliorer de façon durable la santé des communautés africaines.

> 7 milliards de voisines : mercredi 8 mars à 11h10

Présenté par Charlie Dupiot

« Afro féminisme, combat des jeunes femmes noires ? »

Avec :

- Aïssa Maïga, actrice, réalisatrice, scénariste française et rédactrice en chef de RFI à l’occasion de la journée internationale des femmes, elle affirme que sa vie a été facilitée par le métissage culturel.

- Mrs Roots, bloggeuse, auteure de A mains nues, roman sur l’afro féminisme à paraître prochainement aux Editions Synapse.

- Diaratour Kebe, bloggeuse et auteure de Maman noire et invisible (Editions La Boîte à Pandore)

- Roxane Yap, libraire fondatrice de la librairie « Lis thé ratures » à Boulogne, espace salon de thé co-working et librairie, ouverte en janvier 2017.

> La danse des mots : mercredi 8 mars à 14h30

Présenté par Yvan Amar

Yvan Amar reçoit Shumona Sinha, ancienne professeure de langue française à la Ramkrishna School of Foreign Languages de l'université de Calcutta, pour son roman Apatride (Editions de l’Olivier)

> Vous m’en direz des nouvelles : mercredi 8 mars à 15h10

Présenté par Jean-François Cadet

Programmation communiquée ultérieurement

> Radio foot internationale : mercredi 8 mars à 17h10

Présenté par Annie Gasnier

Programmation communiquée ultérieurement

> La Bande passante : mercredi 8 mars à 21h10

Présenté par Alain Pilot

Alain Pilot reçoit Aïssa Maïga, accompagnée des chanteuses Awa Ly et Sohée Monthieux qui interprèteront quelques morceaux en direct.

> Couleurs Tropicales : mercredi 8 mars à 22h10

Présenté par Claudy Siar

Sélection musicale proposée par Aïssa Maïga.

> L’atelier des médias: samedi 11 mars à 10h10

Présenté par Ziad Maalouf

L’émission propose :

- Les mésaventures d’une journaliste spécialisée sur le féminisme.

- L’infolettre « Les Glorieuses ».

- Une présentation du projet Zero Impunity, qui informe et milite contre les violences sexuelles perpétrées lors des conflits armés.

> Orient hebdo : samedi 11 mars à 19h40

Présenté par Eric Bataillon

Eric Bataillon reçoit Fatima Zahra Beraich, ingénieure, docteur en processus industriels et environnementaux, fondatrice de BIODOME du Maroc, une entreprise qui construit des micro-solutions éco-innovantes pour aider les agriculteurs à valoriser leurs déchets en les transformant en biogaz et en fertilisants. Elle a également été bénéficiaire du projet « Femmes d’Avenir en Méditerranée », labellisé par l’Union pour la Méditerranée.

Les langues étrangères

> RFI en brésilien propose :

- Un entretien avec Annie Gasnier, journaliste, présentatrice de l’émission Radio Foot internationale. Elle parle de la femme dans le monde du football en France et au Brésil et de l’augmentation de la présence de femmes dans ce milieu.

- Un entretien avec Alice Martins, photojournaliste brésilienne, qui couvre la lutte contre l’Organisation état islamique en Syrie et en Irak.

> RFI en chinois propose :

- Une émission dédiée à la femme chinoise et un entretien avec une chercheuse sino-américaine.

- Un reportage, diffusé sur le site et la page Facebook de RFI en chinois, réalisé lors de la signature de l’ouvrage par Marie Holzman et Danièle Elisseeff sur l’émancipation de la femme chinoise depuis 1911.

> RFI en espagnol propose :

- Un focus consacré aux disparités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail.

- Un grand reportage sur les femmes des FARC qui préparent leur retour à la vie civile.

- L’émission « Paris-América » s’intéresse à la lutte des femmes argentines.

- L’émission « Noticias de América » s’intéresse à l’avortement et aux violences machistes, qui sont les principales inquiétudes des femmes en Amérique latine.

- Tout au long de la journée, la rédaction recevra uniquement des femmes expertes.

> RFI en persan propose :

- Une émission spéciale sur le travail des associations de défense des droits des femmes en Iran.

> RFI en roumain propose :

- Des reportages sur les discriminations dont sont victimes les femmes en Roumanie et sur des championnes sportives.

> RFI en russe propose :

- Un reportage sur le difficile « métier » de femme au Kazakhstan : entre le sexisme et le népotisme dans l’ascension professionnelle.

- Un reportage sur les hôtesses de l’air de la compagnie Aeroflot, qui ont écrit à Vladimir Poutine pour se plaindre des discriminations dont elles sont victimes.

> RFI en vietnamien propose :

- Une émission spéciale sur une association vietnamienne qui, avec le soutien de l’association française BATIK, vient en aide aux ouvrières vietnamiennes travaillant dans la zone industrielle Vinh Phuc, au nord du Vietnam.

Les autres rédactions en langues étrangères* de RFI s’associent également à cette programmation spéciale et proposent des reportages et interviews.

*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, russe et vietnamien

Sur rfi.fr

> La rédaction de RFI propose un dossier sur des « résistantes » avec :

- Une série de portraits de figures historiques ou contemporaines, qui résistent aux idées reçues et qui militent pour la liberté et les droits des femmes.

- Un diaporama vidéo qui propose des portraits de jeunes « résistantes à 20 ans » et une infographie avec leurs biographies.

- Une infographie sur le thème « l’égalité homme/femme dans le monde du travail ».

> Tous les reportages, magazines et entretiens diffusés sur RFI sont disponibles sur rfi.fr et sur les applications mobiles.

Sur savoirs.rfi.fr

> Dans la rubrique « Apprendre et enseigner le français » : RFI SAVOIRS propose un parcours pédagogique permettant aux apprenants de perfectionner leur français à partir de portraits de portraits de femmes, comme Marguerite Duras, Joséphine Baker, Anna Wintour, Germaine Tillion…

> Dans la rubrique « Comprendre et enrichir ses connaissances » : RFI SAVOIRS propose plusieurs productions radiophoniques sur la place des femmes dans la société.

FRANCE 24

Dans les éditions d’information

Les femmes expertes à l’honneur

Tout au long de la journée, France 24 reçoit exclusivement des femmes pour commenter et analyser l’actualité.

> Focus : à 7h45

« Violences domestiques en France ». Un reportage d’Alexandra Renard.



> L’invitée du Jour : à 13h15

France 24 reçoit Muriel Salmona, Psychiatre, psychothérapeute, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Elle participe au colloque/formation « Femmes dans la cité – prévention de la radicalisation » organisé à Paris le 8 mars.

> Le fait du jour : à 18h15

France 24 reçoit Sylvie-Pierre-Brossolette, membre du Conseil Supérieur de l’audiovisuel et Présidente du groupe de travail « Droits des femmes ».

> Le Débat : à 19h10 (en français)

Présenté par Raphaël Kahane

« Qu’est-ce que le féminisme de 2017 »

Noms des invitées communiqués ultérieurement

Magazines

> A L’affiche / Encore ! : mardi 7 mars à 12h10 (en français) et mardi 14 mars à 12h10 (en anglais)

Présenté par Louise Dupont (fr) et Eve Jackson (ang)

Louise Dupont et Eve Jackson reçoivent Jessica Chastain, actrice principale du film « Miss Sloane » qui sort le 8 mars au cinéma et dans lequel elle joue le rôle d’une femme d’influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington.

> A L’affiche / Encore ! : mercredi 8 et jeudi 9 à 12h10 (en français et en anglais)

Présenté par Louise Dupont (fr) et Eve Jackson (ang)

« Inde : l’art au féminin »

Deux émissions spéciales consacrées aux femmes indiennes. Cinéastes, comédiennes, dessinatrices, nombreuses sont celles qui grâce à l’art et à la culture font entendre leurs voix dans un monde encore largement dominé par les hommes.

> ActuElles / هي الحدث : vendredi 10 mars à 15h15 (en français et en arabe)

Présenté par Virginie Herz et Mayssaloun Nassar

ActuElles : « La semaine de la langue française »

Virginie Herz reçoit Eliane Viennot, auteure de Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin (iXe), qui revient sur cette règle grammaticale apparue au 17ème siècle et sur son combat pour lutter contre le sexisme dans la langue française.

هي الحدث : « Journée internationale des femmes : Les hommes se mobilisent »

L’émission propose une vidéo dans laquelle des hommes de plusieurs capitales du monde arabe et travaillant à France 24 adressent un message aux femmes.

Mayssaloun Nassar reçoit Fadi Azzam, écrivain syrien et féministe qui a écrit plusieurs ouvrages sur la condition de la femme arabe.

Sur france24.com

> Tous les magazines et reportages diffusés sur France 24 sont à retrouver sur France24.com et sur les applications mobiles.

Sur mashable.france24.com

> La rédaction de « Mashable avec France 24 » se mobilise et propose :

- Un lexique sur tous les types de harcèlement dont sont victimes les femmes

- Un retour en images sur les grèves générales de femmes à travers le monde au cours du 20ème siècle et une analyse qui permet de comprendre pourquoi il n’y en a jamais eu en France.

- Un tour du monde en images des manifestations organisées dans le cadre de Journée internationale des femmes.

MONTE CARLO DOUALIYA

Sanaa El Aji rédactrice en chef de Monte Carlo Doualiya

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, la célèbre blogueuse marocaine, Sanaa El Aji, devient la rédactrice en chef de Monte Carlo Doualiya.

Dans les éditions d’information

> La rédaction de Monte Carlo Doualiya propose, tout au long de la journée, de nombreux reportages : l’excision en Egypte, la condition des femmes au Yémen, les quotas comme réponses possibles à la sous-représentation des femmes dans la vie politique libanaise, et le traitement juridique du viol en Tunisie…

Magazines

> Sans masque : lundi 6 mars à 18h

Présenté par Gaby Lteif

Gaby Lteif reçoit Ghadeer Abu-Sneineh, écrivaine palestinienne installée depuis 15 ans au Costa Rica. Elle est rédactrice en chef du magazine « La presse » et traductrice de plusieurs poètes arabes en espagnol et inversement. Elle vient de recevoir au salon du livre de Casablanca le Prix « Ibn Battouta » pour son ouvrage «Mes frères ornés de plumes».

> Histoire d’une chanson : mercredi 8 mars à 05h50

Présenté par Abir Nasraoui

Abir Nasraoui reçoit Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre, née à Paris en 1978 et qui a notamment étudié avec Sergiu Celibidache. A 34 ans, elle dirigeait l’Orchestre Symphonique Divertimento réunissant 70 musiciens de la région Ile-de-France. Depuis 2007, elle dirige aussi l’Orchestre National d’Algérie avec lequel elle a donné de nombreux concerts dans tout le pays

> Café chaud : mercredi 8 mars à 8h

Présenté par Hanane Barouk

L’émission retrace les parcours de femmes d’exception :

- Dr. Dunia Ahmad, membre du Haut Conseil de la femme au Bahreïn

- Mme Hanadi Al Omani, avocate du Koweït, elle s’occupe des dossiers présentés devant la Cour Constitutionnelle pour l’égalité entre les hommes et les femmes selon les textes de la Constitution au Koweït.

> Carnet de voyage : mercredi 8 mars à 10h

Présenté par Micha Khalil

L’émission propose un reportage sur ONU Femmes, entité des Nations unies résultant de la fusion de quatre composantes distinctes du système des Nations Unis dédiées exclusivement à l’autonomisation des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes en tant que partenaires et bénéficiaires du développement, des droits humains, de l’action humanitaire, de la paix et de la sécurité.

> Music Hour : mercredi 8 mars à 12h

Présenté par Mayssa Issa

Mayssa Issa reçoit Emel Mathlouti, chanteuse tunisienne, qui vient célébrer les femmes et son rôle dans la musique. Elle vient de sortir son album « Insen » le 24 février et a participé au premier concert organisé avec des femmes à Téhéran, qui a notamment fait l’objet du film documentaire « No Land’s Song ». Elle participe le 3 mars au « Music Freedom Day » pour la célébration et la protection des voix de femmes dans les pays où les femmes sont interdites de chanter en public ou d’assister à un concert et pour dénoncer les inégalités dans l’industrie de la musique.

> Retweet : mercredi 8 mars à 13h50

Présenté par Rita Khoury

Rita Khoury reçoit Manal Kleig, fondatrice de « TEDx Cairo Women » filiale de l’organisation internationale à but non lucratif TEDx qui met en valeur des histoires de réussite et de combat de femmes. Manal Kleig explique comment son organisation procède pour trouver ces femmes dans toutes les régions d’Égypte.

> Débat de société : mercredi 8 mars 14h

Présenté par Némat Al Matari

« Où en est aujourd’hui le statut des femmes dans les pays arabes ? ». États des lieux dans plusieurs pays arabes avec des reportages des correspondants de MCD.

> Emission spéciale : mercredi 8 mars à 18h

Présentée par Amal Nader

Monte Carlo Doualiya propose une émission spéciale sur la situation des femmes dans les zones de guerre (Yémen, Irak, Libye, Syrie, Territoires palestiniens…)

> Les impertinentes : jeudi 9 mars à 12h

Présenté par Samira Ibrahim et Mayssa Issa

Samira Ibrahim et Mayssa Issa reçoivent Fathia Elaouni, rédactrice en chef de la radio nationale marocaine 2M, dans le cadre de la première édition des panafricaines. Ces rencontres réunissent une centaine de femmes, avec pour objectif de créer un dialogue sans frontières entre consœurs du continent africain.

Sur mc-doualiya.com

> Tous les reportages, magazines et entretiens diffusés sur Monte Carlo Doualiya sont disponibles sur mc-doualiya.com et sur les applications mobiles.

Et aussi, à l’occasion du 8 mars :

> Lancement de l’annuaire des expertes francophones

France Médias Monde est l’un des principaux partenaires, aux côtés du groupe Egae et de l’Organisation Internationale de la Francophonie, des « Expertes francophones ». Cet annuaire numérique, qui complète la version française lancée il y a deux ans, vise à faciliter le travail des journalistes qui sont chargés de trouver chaque jour une centaine d’invité(e)s pour réagir en urgence à l’actualité sur les différents plateaux radio et télé du groupe.

> Numéro spécial « Francophonie » / L’Autre parole universelle

Le magazine « Francophonie », édité par France Médias Monde, propose un numéro spécial à l’occasion de la Journée des Femmes qui permet à travers une vingtaine d’articles et témoignages d’aborder la question de l’égalité femmes-hommes. Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde en signe l’édito : « l’Autre parole universelle ».

> Amazones d’Afrique : Les femmes à l’honneur en musique

France Médias Monde est partenaire, à travers son label RFI Talent, de la sortie de l’album « Les Amazones d’Afrique ». Unique en son genre, ce collectif rassemble certaines des chanteuses les plus acclamées d’Afrique de l’Ouest, unies dans la lutte contre les violences faites aux femmes, parmi lesquelles Angélique Kidjo, Inna Modja, Mariam Doumbia, Kandia Kouyaté, Mamani Keita… Une ode à la liberté des femmes et des musiciennes !

