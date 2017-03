AÏSSA MAÏGA, RÉDACTRICE EN CHEF DE RFI, MERCREDI 8 MARS

A l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars, RFI propose une programmation spéciale pour donner la parole à celles et ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Elle marque notamment l’événement en accueillant la comédienne Aïssa Maïga comme rédactrice en chef d’un jour. Elle est l’invitée, le temps d’une journée, des grands rendez-vous de la radio mondiale et revient sur sa carrière et ses engagements.

Au programme :

À 8h : Edition spéciale, présentée par Arnaud Pontus.

Aïssa Maïga commente l’actualité et se confie sur son parcours personnel.

À 9h10 : Appels sur l’actualité, présenté par Juan Gomez.

Aïssa Maïga répond aux questions des auditeurs.

À 10h10 : Priorité santé, présenté par Sandrine Mercier.

« Accès à la contraception »

L’OMS estime à 225 millions le nombre de femmes dans les pays en développement qui souhaiteraient retarder le moment d’avoir un enfant ou ne plus avoir d’enfants mais qui n’utilisent aucun moyen de contraception. Comment donner la possibilité à ces femmes d’avoir accès à la contraception ? En quoi la contraception permet-elle d’enrayer la mortalité maternelle et infantile ?

Avec Aïssa Maïga, marraine de l’ONG AMREF, qui s’engage à améliorer de façon durable la santé des communautés africaines, Dr Mélanie Horoks, médecin généraliste, responsable du centre de planification et d'orthogénie de la Maison des Femmes de Saint-Denis en région parisienne et Dr Sabine Liliou, gynécologue chef du service de maternité de l'hôpital de district de BOGODOGO à Ouagadougou au Burkina Faso.

À 11h10 : 7 milliards de voisines, présenté par Charlie Dupiot.

« Afro féminisme, combat des jeunes femmes noires ? »

Avec Aïssa Maïga, elle affirme que sa vie a été facilitée par le métissage culturel, Mrs Roots, bloggeuse, auteure de A mains nues, roman sur l’afro féminisme à paraître prochainement aux Editions Synapse, Diaratour Kebe, bloggeuse et auteure de Maman noire et invisible (Editions La Boîte à Pandore) et Roxane Yap, libraire fondatrice de la librairie « Lis thé ratures » à Boulogne, espace salon de thé co-working et librairie, ouverte en janvier 2017.

A 13h30 : Afrique midi, présenté par Thomas Harms.

La grande édition d’information africaine de la mi-journée reçoit Aïssa Maïga qui parlera notamment des femmes africaines au cinéma.

À 15h10 : Vous m’en direz des nouvelles, présenté par Jean-François Cadet

Aïssa Maïga et Helena Noguerra, comédienne et chanteuse, engagée dans la cause féministe notamment dans la libération de l’apparence des femmes, et auteure de Ciao Amore (éditions Flammarion).

À 21h10 : La Bande passante, présenté par Alain Pilot.

Aïssa Maïga, accompagnée des chanteuses Awa Ly et Sohée Monthieux, interprètera quelques morceaux en direct.

À 22h10 : Couleurs Tropicales, présenté par Claudy Siar.

Avec une sélection musicale proposée par Aïssa Maïga.

