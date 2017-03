1ère édition du Prix RFI Instrumental destiné aux professionnels ou passionnés de montage de musique à l’image : appel à candidatures

La librairie musicale de Radio France Internationale lance la 1ère édition du Prix RFI Instrumental.

Organisé en partenariat avec des acteurs majeurs de l’audiovisuel (INA, Avid et AXS Music), ce prix, destiné aux professionnels ou passionnés de montage de musique à l’image, vise à valoriser le savoir-faire des illustrateurs sonores.

Les candidats seront invités à monter une vidéo (composée de 3 sujets d’actualité, d’une durée d’environ 4 minutes 30) avec les musiques issues de RFI Instrumental (plus de 2 000 musiques originales, du monde entier) et/ou du catalogue d’AXS Music. Ce concours laisse également place à la création musicale, chaque candidat sélectionné pourra composer une musique de sa création pour le montage vidéo.

Prix en jeu : Lauréat : 3 000 €

2ème : un logiciel Pro Tools HD*

3ème : une formation professionnelle de 3 jours : « Le mastering : finaliser une production musicale »

inscrite au catalogue 2017 de l’INA** * Logiciel d’une valeur de 2 299 €

** Formation d’une valeur de 1 500 €

Comment participer ?

Les candidats doivent s’inscrire avant le vendredi 24 mars sur le site de RFI Instrumental. Les finalistes, sélectionnés sur dossier, recevront ensuite la vidéo qu’ils devront monter avant le vendredi 21 avril. Le jury, composé de professionnels de la production audiovisuelle et de montage de musique à l’image, fera connaître en juin 2017 les noms du lauréat et des finalistes.

Règlement disponible sur www.rfi-instrumental.com, rubrique « Concours ».



À propos de RFI Instrumental :

RFI Instrumental est la librairie musicale de Radio France Internationale. Destinée aux professionnels de l’audiovisuel (télévision, radio, cinéma, publicité), elle regroupe des milliers de musiques d’illustrations originales dans plus d’une cinquantaine de genres. Disponible en ligne, elle offre des habillages d’antenne, des musiques et des décors sonores des cinq continents. L’originalité de RFI Instrumental repose sur la richesse de la radio mondiale. La diversité de ses équipes, son offre multilingue et son réseau de partenaires à l’international lui permettent de produire, avec l’aide de compositeurs experts, des habillages et illustrations sonores uniques et adaptés à chaque culture musicale. Grâce à ce savoir-faire singulier, RFI Instrumental propose également des

services de création musicale sur-mesure pour le compte d’autres médias et d’entreprises de tous secteurs à l’international. Celles-ci bénéficient alors de l’expertise reconnue de RFI qui leur crée une identité sonore tenant compte de leur spécificité culturelle et des valeurs qu’elles incarnent. www.rfi-instrumental.com/

Ils utilisent RFI Instrumental : France Culture, France Inter, France Info, Public Sénat, Canal +, TV5MONDE, Radio Canada, Arte, RTBF (Belgique),RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne), Kanal 5 et TV2 Charlie (Danemark) ; Entreprises : Milkana (Egypte), Avianca (Colombie), Buzz Mobile (France) ; Productions : La Maison jaune de Amor Akkar (Film franco-algérien), Esprits de famille (Série belge), Série documentaire « d’Outremers » (Tahiti et Moorea), Vie sauvage (Série britannique)…

À propos de l'INA :

L’INA, entreprise publique audiovisuelle et numérique créée en 1975, collecte, sauvegarde et transmet le patrimoine de la radio et de la télévision française. Dans une démarche d’innovation tournée vers les usages, l’INA valorise ses contenus et les partage avec le plus grand nombre : sur ina.fr pour le grand public, sur inamediapro.com pour les professionnels, à l’Ina THÈQUE pour les chercheurs. L’Ina concentre également des compétences d’expertise, une vocation d’observatoire des médias, au service de l’excellence et de l’innovation et s’affirme comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation. Enfin, l’Institut est l’un des premiers centres de formation aux métiers de l’audiovisuel et des nouveaux médias. L’INA propose ainsi une offre de formations qui couvre l’ensemble des besoins des professionnels, débutants ou confirmés, dans 15 domaines de l’audiovisuel, du numérique et des nouveaux médias. Cette offre répond à l’évolution rapide des modes de fonctionnement des entreprises - convergence des métiers et exigence de polyvalence des équipes notamment. Avec 504 stages en 2017, les formations de l’INA répondent en temps réel aux enjeux et aux tendances d’un marché professionnel toujours plus exigeant. L’INA forme également chaque année plus de de 300 étudiants dans son école d’enseignement supérieur Ina SUP, au travers de 15 diplômes allant du BTS au Master.

www.ina-expert.com

A propos d’Avid :

À travers Avid Everywhere™, Avid propose la plateforme média la plus ouverte, innovante et complète de l'industrie et connecte la création de contenus à la collaboration, la protection, la distribution et la consommation des ressources. Avec les solutions Avid, les entreprises des médias et les professionnels de la création créent les médias les plus écoutés, regardés et appréciés à travers le monde, des longs métrages les plus prestigieux aux émissions de télévision, programmes d'information et retransmissions sportives les plus suivis, ainsi que la majorité des oeuvres musicales et concerts live les plus célèbres.

www.avid.com