Quatrième édition du «Prix Théâtre RFI» : appel à candidature

La radio du monde lance un appel à candidature, ouvert jusqu’au 16 avril 2017, pour la quatrième édition du « Prix Théâtre RFI ». Les auteurs sont invités à envoyer leurs textes sur prix.theatre@rfi.fr . Une dizaine de textes seront présélectionnés pour leurs qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité, afin d’être soumis au vote final du jury qui sera présidé par l’écrivain et académicien Dany Laferrière.

Pour participer, les auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans, être originaires et installés dans un pays situé en Afrique, Océan indien, Caraïbes (hors Dom-Tom), Proche ou Moyen-Orient. Leurs textes doivent être originaux, inédits en France et rédigés en français.

Le « Prix Théâtre RFI » sera remis le 24 septembre à Limoges dans le cadre du Festival Les Francophonies en Limousin.

Le Prix a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs écrivant en français.

RFI et ses partenaires offrent ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers : une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen ; une dotation financière attribuée par la SACD ; l'organisation et le financement par l'Institut français d'une résidence d’écriture en France à la Maison des Auteurs de Limoges et au Théâtre de l’Aquarium ; ainsi qu’une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de

RFI.

Règlement, formulaire d’inscription et précisions disponibles sur le site de

RFI : http://www.rfi.fr/culture/20170309-prix-theatre-rfi-2017-auteurs-ecriture-francophonie.

En 2016, le « Prix Théâtre RFI » a récompensé Convulsions, du guinéen Hakim Bah, le troisième volet d’une trilogie intitulée Face à la mort, revisitant un épisode de la Tragédie des Atrides. Le jury a salué un texte audacieux et d’une grande maîtrise qui crée des espaces de théâtralité en revisitant un mythe grec. Convulsions, sera lu au Festival d’Avignon le 15 juillet 2017 dans le cadre du cycle de lectures RFI « Ça va, ça va le monde ! » et diffusée sur les antennes de RFI.

En 2015, le Prix a récompensé Tais-toi et creuse, la première pièce de théâtre de l’auteure libanaise Hala Moughanie. En 2014, c’est Chemin de fer, un texte du congolais Julien Mabiala Bissila, qui a été distingué.

Le « Prix Théâtre RFI » est organisé en partenariat avec la SACD, l’Institut français, le Festival des Francophonies en Limousin, le théâtre de l’Aquarium et le Centre Dramatique National de Normandie- Rouen.