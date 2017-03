Les Internationales de Dijon - 1er avril 2017

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et la ville de Dijon ont le plaisir de vous inviter à participer à la première édition des Internationales de Dijon, le samedi 1er avril 2017 de 9h à 17h30.

L’importance croissante des facteurs géopolitiques, l’interpénétration toujours plus grande des échelons régionaux, nationaux et internationaux, rendent plus nécessaires l’information du grand public sur ces sujets. C’est avec cette ambition que l’IRIS, think tank français reconnu tant sur la scène nationale qu’internationale, et la ville de Dijon qui s’est depuis de nombreuses années engagée dans une forte dynamique internationale et citoyenne, se sont associés pour proposer ce nouveau rendez-vous annuel.

Organisées autour de 4 tables rondes, se succèderont au cours de cette journée hommes et femmes politiques, chercheurs, professeurs, personnalités de la société civile et du monde sportif, qui porteront leurs points de vue et débattront avec le public.

Cette première édition a décidé de traiter des enjeux internationaux sous le prisme des droits de l’Homme en raison du lien historique que porte la ville de Dijon avec cette thématique. En effet, en 1936, soit il y a 80 ans, la ville de Dijon a accueilli le congrès de la Ligue des Droits de l’Homme durant lequel des éléments liés aux droits fondamentaux seront repris en 1948 dans la déclaration universelle des droits de l’Homme. Les Internationales de Dijon se veulent dans la continuité de cette dynamique.

PROGRAMME :

9h – Allocutions de bienvenue par François REBSAMEN, maire de Dijon, président du Grand-Dijon, et Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

9h30-11h – La démocratie en danger ?

Au sortir de la guerre froide, on avait le sentiment que la démocratie allait devenir la norme. Pourtant, non seulement des dictatures subsistent mais des élections peuvent permettre le triomphe de dirigeants autoritaires, tandis que les citoyens des démocraties les plus établies semblent se lasser du système.

Roselyne BACHELOT, journaliste, chroniqueuse, ancienne ministre

Bertrand BADIE, professeur des universités à Sciences Po, expert en relations internationales

Pierre JOXE, ancien ministre, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis

Lukáš MACEK, directeur de Sciences Po Dijon

Modération : Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire, déléguée aux Relations internationales et aux Relations extérieures de la ville de Dijon

11h15-12h45 – Y a-t-il une justice internationale ?

L’établissement de la Cour pénale internationale laissait espérer la fin de l’impunité. Elle est aujourd’hui mise en cause pour pratiquer un « deux poids, deux mesures » qui revient à n’inculper que les chefs d’États africains et épargner ceux des pays puissants.

Pascal BONIFACE, directeur, IRIS

Monique CHEMILLIER GENDREAU, juriste, professeure émérite de droit public et de science politique à l’Université Paris VII – Diderot

Geneviève GARRIGOS, porte-parole d’Amnesty International France

Loïc HENNEKINE, ambassadeur de France

Ahmedou OULD ABDALLAH, président du Centre pour la Stratégie et la Sécurité dans le Sahel Sahara (Centre4s)

Modération : Joël MEKHANTAR, professeur de Droit public au Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique (CREDESPO) de l’Université de Bourgogne, délégué adjoint à la Modernisation du service public et à l’Informatique de la Ville de Dijon

14h00-15h30 – Le sport peut-il être mis au service des droits de l’homme ?

Le sport est devenu un fait social total et occupe un espace médiatique et sociétal à nul autre pareil. Comment le sport et les sportifs peuvent-ils contribuer à la promotion des droits humains ?

Emmanuelle ASSMANN, présidente du Comité paralympique et sportif français

Pape DIOUF, ancien journaliste sportif, ancien président de l’Olympique de Marseille

Gérald SIMON, professeur, directeur du Laboratoire de Droit du Sport, Université de Bourgogne

Lilian THURAM, président de la Fondation Lilian Thuram-Éducation contre le racisme, ancien footballeur

Modération : Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS

15h45-17h15 – Les réfugiés

Les opinions occidentales sont divisées face à la crise des réfugiés. Y-a-t-il des réponses crédibles et satisfaisantes à cette crise, respectueuses des droits de chacun ?

Jean-François CORTY, directeur des opérations internationales, Médecins du Monde

Pierre HENRY, directeur général de France terre d’asile

Thomas RIBÉMONT, président d’Action Contre la Faim

Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherche au CNRS

Modération : Charalambos APOSTOLIDIS, professeur à la Faculté de Droit et Sciences économique et politique, Université de Bourgogne

17h15 – Allocution de clôture par Sladana ZIVKOVIC, adjointe au maire, déléguée aux relations internationales et aux relations extérieures de la ville de Dijon

