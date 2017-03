Centenaire Jean Rouch 2017 au Cinéma du Réel (24 mars - 2 avril 2017)

Dans le cadre du centenaire de la naissance du célèbre cinéaste et ethnographe Jean Rouch, la Fondation Jean Rouch et l’association « Centenaire Jean Rouch 2017 » s’associent au Festival international de films documentaires « Cinéma du Réel » dont la 39ème édition se tiendra du 24 mars au 2 avril au Centre Georges Pompidou à Paris.

Y seront présentés des enregistrements sonores inédits réalisés par Jean Rouch au début de sa carrière.

« CARNETS SONORES » - 1 & 2

enregistrements de terrain inédits (1954-55)

voix off inédites (1956-66)

Jean Rouch a réalisé sa carrière durant de très nombreux enregistrements sonores, liés à ses recherches ethnographiques et à ses réalisations filmiques.

Ces enregistrements sont de trois types : enregistrements de terrain (de toute sorte), enregistrements ultérieurs de sons (bruitages et ambiances), enregistrements ultérieurs de commentaires (voix off et dialogues).

La mission de 1953-1955 au Niger et au Ghana, centrale pour Jean Rouch, engendre une abondante production : écrite (carnets de mission, cahiers, et documents divers), photographique (en particulier un album de tirages noir et blanc), filmée (Jaguar, Les maîtres fous, Mammy Water), et donc sonore (une soixantaine d’heures d’enregistrements, plus ou moins annotés).

Il s’agit de la deuxième fois que Rouch recueille des sons directement sur le terrain, grâce à un prototype d’appareil portatif, l’« Acémaphone », inventé par l’ingénieur Yves Sgubbi.

La première série d’enregistrements de terrain (1950-1951) étant aujourd’hui en bonne partie perdue, et Jean Rouch n’en réalisant plus de manière intensive dès la mission suivante (1956), ce corpus est unique à tous égards.

Durant toute la durée du festival « Cinéma du Réel », sera proposé à l’écoute sur bornes audio un choix thématisé de ces enregistrements de terrain, tentant ainsi de rendre compte de la richesse et de la variété de ce pan inconnu de l’oeuvre.

Du 24 mars au 2 avril, de 11h à 22h - Forum -1

Une séance spéciale en salle (écoute et projection) autour du film Mammy Water et des différents états de son commentaire (voix off), permettra de découvrir un deuxième type d’enregistrements sonores de Jean Rouch.

Dimanche 26 mars, 18h40 - Petite Salle

Cette proposition a été rendue possible grâce au partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, qui conserve les quelques 2.000 bandes magnétiques du fonds Jean Rouch, et qui a réalisé la numérisation de la sélection présentée.

Elle a également été rendue possible grâce à la société Les Films du Jeudi / Les Films de la Pléiade, qui a mis à disposition la copie restaurée et numérisée du film Mammy Water.