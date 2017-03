France Médias Monde mobilisé à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école

RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya mettent à profit l’expertise internationale de leurs rédactions et la diversité de leurs journalistes souvent porteurs d’une double culture, pour aider les élèves en France, et dans le réseau des établissements français à l’étranger, à décrypter les médias audiovisuels. La distinction entre information et propagande, la vérification des faits, la liberté de la presse ou encore la valorisation de la diversité et de la parité mobilisent les équipes de France Médias Monde. Cette forte implication se traduit par de nombreuses initiatives : interventions de journalistes et correspondants dans des classes, mise à disposition des enseignants du troisième numéro du programme court « Info ou Intox » spécialement réalisé par France 24 pour distinguer l’information de la manipulation sur Internet, mais aussi de la nouvelle émission « Pas 2 Quartier », et des émissions spéciales sur toutes les antennes.

> Les journalistes de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya vont à la rencontre des élèves en France et à l’étranger

En liaison avec le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information), des journalistes de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya se rendent dans des établissements scolaires pour rencontrer des élèves et les sensibiliser aux enjeux de compréhension des médias. Le réseau de correspondants est également mis à contribution dans certains établissements français de l’étranger, en partenariat avec l’AEFE. Une journée spéciale est organisée au lycée français de Tunis, où France médias Monde se déplace pour y proposer des rencontres, animation d’ateliers et émissions délocalisées.

> « Info ou Intox » : comment déjouer les pièges sur Internet ?

Les journalistes de France 24, Ségolène Malterre et Wassim Nassr (spécialiste des réseaux jihadistes), ont réalisé le troisième numéro du programme court « Info ou Intox » qui permet de sensibiliser les élèves à la distinction entre information et propagande à travers des exemples précis. Il est mis à disposition des classes participant à l’opération en France et à l’étranger. Au sommaire :

- L’ « armée musulmane » qui déferle sur l’Europe.

- A la télé Egyptienne : des frappes russes virtuelles.

- Indignez-vous ! Mais pas trop vite…

- Les 1000 vies du Mexicain.

- La déferlante « Fake News » dans la vie politique : l’exemple américain.

- Alerte : des faux comptes pour promouvoir l’intox.

> « Pas 2 Quartier »

La nouvelle émission de France 24 présentée par Wassim Nasr et Ségolène Malterre qui vise, chaque semaine, à mieux comprendre le quotidien des zones dites « sensibles » en France, intègre le dispositif « éducation aux médias et à l’information » de France Médias Monde. Le programme est proposé aux établissements scolaires comme support d’échanges avec les élèves.

> Vérification des faits :

Les rédactions de France Médias Monde sont pleinement mobilisées dans la lutte contre les fausses informations. En plus des émissions dédiées (Les Observateurs de France 24, Info ou Intox sur France 24, Les preuves des faits sur RFI…) et de nombreuses thématiques éditoriales consacrées à cette question sur toutes les antennes, le groupe France Médias Monde est aujourd’hui partie

prenante des initiatives collectives de médias français de vérification des faits, sur Facebook et au sein de First Draft News, autour de l’opération « Cross-check » organisée à l’occasion de la Présidentielle française. Autant d’expertises mises également à profit de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.

> Programmation spéciale sur RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya :

RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya consacrent des sujets à la Semaine de la presse et des médias dans l’école, avec des reportages réalisés dans des classes et liés à certaines initiatives originales, à retrouver dans les éditions d’information et les magazines. A retrouver notamment :

Sur France 24 et france24.com : le nouveau numéro de « Info ou Intox ».



Sur RFI : une émission spéciale de « La danse des mots », en partenariat avec l’association Radio Cartable, en compagnie de jeunes élèves qui interrogeront Amélie Callot , auteure de Rose à petits pois (Editions de la Pastèque), un livre lu et étudié en classe.



, auteure de Rose à petits pois (Editions de la Pastèque), un livre lu et étudié en classe. Sur Monte Carlo Doualiya, « Café Chaud » et « Débat de Société » proposent des émissions spéciales consacrées à la semaine de la presse et des médias dans l’école. Journée spéciale à Tunis Mercredi 22 mars 2017 France Médias Monde s’associe à la Journée « éducation aux médias et à l’information » organisée par l’AEFE au lycée français Gustave-Flaubert de La Marsa (Tunis), dans le cadre de l’année de l’éducation aux médias et à l’information et de la Semaine de la Presse et des médias dans l’école. A cette occasion, RFI délocalise l’émission « 7 milliards de voisins », présentée par Emmanuelle Bastide, en présence d’élèves et instituteurs. France 24 et Monte Carlo Doualiya couvrent également l’événement à travers des reportages réalisés par leurs correspondants sur place. En outre, auront lieu autour de la thématique « D’où vient l’info ? », des ateliers, conférences et débats, en présence de Marie Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde, Christophe Bouchard, Directeur de l’AEFE, Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France à Tunis, Taoufik Mjaied, journaliste de France 24 en arabe et d’autres journalistes du groupe. Ateliers, conférences et débats > Ségolène Malterre et Wassim Nasr échangeront avec les élèves autour de « Info ou Intox », le programme court qu’ils réalisent chaque année pour aider à démêler le vrai du faux sur Internet. > Les correspondants de RFI et Monte Carlo Doualiya, Justine Fontaine et Tamer Zoghlami, à Tunis aident les jeunes participants de la webradio de l’AEFE à réaliser des émissions en direct, en apportant leur expertise. A l’antenne Sur RFI > 7 milliards de voisins : Jeudi 23 mars à 11h10

Présenté par Emmanuelle Bastide - « Peut-on encore être éduqué aux médias à l’heure des réseaux sociaux ? » (enregistré au lycée français Gustave-Flaubert de La Marsa) Sur Monte Carlo Doualiya > Reportages : Dimanche 26 mars à 7h24 Monte Carlo Doualiya propose un reportage sur l’événement, réalisé par Tamer Zoghlami. Sur France 24 > Reportages à retrouver dans les éditions d’information.



