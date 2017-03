RFI et France 24 mobilisées à l'occasion de la journée de la langue française dans les médias

Lundi 20 mars 2017

Le 20 mars, RFI et France 24 s’associent à la troisième édition de la « Journée de la langue française dans les médias », initiée par le CSA, dans le cadre de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie ». A cette occasion, RFI délocalise son antenne à l’Académie française et propose une programmation spéciale avec notamment l’annonce dans l’émission « La danse des mots » des résultats de son jeu « Speakons français » qui invitait, cette année, les auditeurs et internautes à trouver des équivalents français à des anglicismes courants utilisés dans le monde du sport.

France 24 consacre reportages et entretiens à l’enjeu de la qualité de la langue française employée dans les médias qui, plus qu’un simple outil de communication, est une manière de comprendre le monde en le nommant.

Les rédactions en langues étrangères de RFI sont également mobilisées, notamment à travers leurs émissions bilingues, qui invitent les auditeurs à se familiariser à la langue française. Celles-ci viennent appuyer le travail du service RFI Langue française, qui à travers le site RFI SAVOIRS met à disposition du grand public et des professionnels de l’éducation des ressources et outils pour apprendre le français et comprendre le monde en français. Enfin, France 24 diffusera, du 20 au 26 mars, les spots de sensibilisation « Dites-le en français », réalisés par les équipes de France Médias Monde avec France Télévisions et TV5MONDE, ainsi que la campagne du Ministère de la Culture et de la Communication, dédiée à la Semaine de la Langue française et de la Francophonie.

RFI

RFI délocalise son antenne en public à l’Académie française. Programmation spéciale Journée internationale de la Francophonie :

> La matinale : 7h/9h (en direct de l’Académie française)

Présenté par Arnaud Pontus

- 7h15 : « Comment fonctionne l’Académie française »

Avec : Yves Pouliquen, membre de l’Académie française. Des reportages sont également proposés.

- 7h30 : « L’utilisation du français dans les médias, à la veille de l’élection présidentielle »

Avec : Xavier Darcos, membre de l’Académie française, ancien ministre de l’Education nationale et Alain Finkielkraut, philosophe, membre de l’Académie française.

- 8h30 : « La Francophonie en Afrique et ailleurs »

Avec : Hélène Carrère d’Encausse, historienne, secrétaire perpétuel de l’Académie française et Mahamat Saleh Haroun, réalisateur tchadien et Ministre du Développement touristique, de la culture et de l’artisanat.

- Reportage : « Les enfants syriens, réfugiés au Liban qui apprennent la langue de Molière ». Un reportage réalisé par Laure Stephan.

> La mi-journée : 12h15/13h (en direct de l’Académie française)

Présenté par Caroline Paré

- 12h15 : « Actualité française et internationale »

Avec Michael Edwards, poète, membre de l’Académie française, Marc Lambron, écrivain, membre de l’Académie française et Pierre Nora, historien, membre de l’Académie française.

> Grand reportage : à 13h10

« Le français dans tous ses états au Québec ». Un reportage réalisé par Pascale Guéricolas.

> Le rendez-vous des Amériques et d’Haïti : à 14h10

Présenté par Marie Normand

Marie Normand reçoit Dany Lafferrière, écrivain, membre de l’Académie française.

> La danse des mots : à 14h30 (en direct de l’Académie française)

Présenté par Yvan Amar

« Emission spéciale Speakons français »

Yvan Amar dévoile les résultats de la quatrième édition de « Speakons français », consacrée aux alternatives possibles aux mots anglais particulièrement utilisés dans le monde du sport, en compagnie de Danièle Sallenave, membre de l’Académie française et du jury de l’édition 2017 du jeu « Speakons français ».

> Vous m’en direz des nouvelles : à 15h10 (en direct de l’Académie française)

Présenté par Jean-François Cadet

L’émission reçoit :

- Michael Edwards, poète, membre de l’Académie française,

- Angelo Rinaldi, écrivain, membre de l’Académie française,

- Pierre Rosenberg, historien de l’art, membre de l’Académie Française et ancien Président du Musée du Louvre.

> Décryptage : à 20h10 (enregistré à l’Académie française)

Présenté par Nathalie Amar

« La langue française dans sa diversité »

Avec :

- Frédéric Vitoux, écrivain, membre de l’Académie française.

- Florence Delay, écrivaine, membre de l’Académie française.

> La bande passante : à 21h10

Présenté par Laurence Pierre

L’émission reçoit Jean-Loup Dabadie, écrivain, auteur-compositeur et membre de l’Académie française.

> Programmation musicale

Tout au long de la journée, RFI propose aux auditeurs une programmation musicale 100% francophone.

> Sur rfi.fr

RFI propose :

- Un article de Christophe Carmarans sur les anglicismes utilisés dans les médias francophones.

- Deux articles de Tirthankar Chanda sur « la Francophonie vue de l’ONU » et sur les dates clés de l’histoire de la Francophonie.

Tous les magazines, reportages et entretiens diffusés sur RFI sont à (ré)écouter sur rfi.fr et les applications mobiles.

> Les langues étrangères de RFI

Les rédactions en langues étrangères* de RFI s’associent également à cette programmation spéciale et proposent des reportages et interviews.

*anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, russe et vietnamien

RFI SAVOIRS

« PARLEZ-VOUS PARIS ? » RFI SAVOIRS lance, dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, une version enrichie de la collection « Parlez-vous Paris ? ». Désormais, les reportages radiophoniques bilingues « Parlez-vous Paris ? », qui invitent auditeurs et internautes à s’initier à la langue française en partant à la découverte de la « Ville Lumière » et de ses habitants, sont complétés par des dossiers pédagogiques offrant des développements culturels et linguistiques ainsi que des exercices pour perfectionner son français (savoirs.rfi.fr).

FRANCE 24

> L’entretien de France 24: à 10h45

Présenté par Florence Villeminot

L’émission reçoit Anthony Lacoudre, auteur de « L’incroyable histoire des mots français en anglais » (Walworth Publishing)

> Paris Direct : à 13h45

Nom de l’invité communiqué ultérieurement

> Reportage

France 24 propose un reportage sur l’enseignement du français à Mexico, réalisé par Laurence Cuvillier. A retrouver dans les éditions d’information.

> Sur france24.com

Tous les reportages et entretiens diffusés sur France 24 sont disponibles sur france24.com et les applications mobiles.