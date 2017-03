3ème édition du Prix RFI du Reportage en espagnol : Appel à candidature

RFI lance la troisième édition du « Prix RFI du Reportage en espagnol », destiné aux étudiants en journalisme de moins de 30 ans, en cours de formation en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le nom du lauréat sera dévoilé mercredi 7 juin, dans le cadre de « La Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France ».

Les établissements concernés sont invités à présenter un candidat qui soumettra par courriel à RFI (premio.reportaje@rfi.fr), entre le 22 mars et le 21 mai 2017, un reportage radiophonique d’actualité (20 minutes maximum), ainsi qu’un synopsis de reportage à réaliser à Paris.

Un jury composé de journalistes de RFI se réunira pour désigner la meilleure contribution. Le nom du vainqueur sera révélé en direct dans l’émission de la rédaction en espagnol « Paris América », le mercredi 7 juin, dans le cadre de « La Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes en France ».

Le lauréat bénéficiera d’un stage de quatre semaines, entièrement pris en charge, au sein de la rédaction en espagnol de RFI à Paris, au cours de l’été 2017. Il pourra notamment y réaliser le reportage dont il aura imaginé le synopsis.

Le Prix « Reportage RFI en espagnol » 2017 sera octroyé à quelques mois du lancement de la version en espagnol de la chaîne d’information mondiale France 24, prévu en septembre prochain, à laquelle la rédaction de RFI en espagnol sera étroitement associée. RFI et France 24 sont deux médias du groupe audiovisuel public France Médias Monde.

L’an dernier, le Prix avait été attribué à Mélany Itzel Castellanos, étudiante en licence de journalisme à l’Université José Vasconcelos de Oaxaca (Mexique), pour son reportage « Hilaria et les règles », sur la stigmatisation dont sont victimes les femmes de sa région durant leurs périodes menstruelles.

A propos de la rédaction de RFI en espagnol :

Plus de 410 radios partenaires en Amérique Latine, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada, reprennent les émissions de la rédaction de RFI en espagnol, qui sont également diffusées sur les relais FM de RFI en Bolivie, en République Dominicaine, en Equateur et en Guinée Equatoriale. Les programmes de RFI en espagnol sont diffusés via DirecTV Panamericana en Amérique du Sud et les Caraïbes, ainsi que via la téléphonie mobile aux Etats-Unis et au Mexique Le site de RFI en espagnol est fréquenté par les hispanophones et hispanophiles du monde entier, et tout particulièrement par des internautes argentins, colombiens, espagnols et mexicains. es.rfi.fr/