Journées Musicales de Carthage - 8 -> 15 mars 2017

"Les JMC : branchées plus que jamais !

La quatrième édition des Journées Musicales de Carthage est lancée pour découvrir les nouvelles créations dans le cadre d'une programmation très diversifiée. Les JMC sont branchées plus que jamais ! L'affiche, lumineuse, brillante et au goût du jour, est à l'image de l'hétéroclisme musical en Tunisie. Des créations de tout bords s'apprêtent à submerger vos oreilles de sons nouveaux et à envahir vos émotions les plus enfouies.

Au menu, une sélection officielle de showcases pour le plaisir d'une compétition honorable entre douze groupes compétiteurs : 8 tunisiens, 2 marocains, 1 égyptien et 1 centrafricain, désormais en lice. Le Palais des Congrès vibrera sur les ondes du jazz de Nour Harkati et de Wajdi Riahi, l’énergie du rockeur Hichem Ben Amara, les sons d'origine de Sabry Aouni, Badreddine Dridi, Mahmoud Turki et du Marocain Hicham Telmoudi, les sons voluptueux de la Centrafricaine Emma Lamadji sans oublier les nouvelles tendances du groupe égyptien Hawas, du groupe marocain Aywa, de Yuma et de Mortadha Ftiti épaulé par le grand artiste Tahar Guizani.

Ce programme sera étoffé, comme de tradition, par d'autres concerts hors sélection officielle. 5 concerts en plein cœur de la mythique avenue Habib Bourguiba, 5 concerts dans quatre salles du Grand-Tunis (Sidi Hassine/Sijoumi, Cinevog, Douar Hicher et l'espace Carmen) et encore 5 concerts dans cinq villes tunisiennes : Kébili, Monastir, Nabeul, Siliana et le Kef. Visiblement, le chiffre 5 annonce une note d'excellence à cette nouvelle session des JMC !

Une grosse cerise sur le gâteau est réservée pour le meilleur des goûts des festivaliers. Une nouvelle rubrique du festival est désormais une réalité : le Méga concert des JMC ! En tête d'affiche, le groupe tunisien et international Myrath, confirmé sur les plus grandes scènes rock du monde, sera de retour à son pays natal pour un show mémorable en l'honneur du public tunisien à l'amphithéâtre antique de Carthage.

Par ailleurs, les JMC gardent tout l'intérêt à d'autres rubriques autant importantes que la programmation artistique. Une formation de coaching est prévue pour les artistes et les managers d'artistes dans le secteur du marketing musical avec le soutien de l'Institut Français de Tunisie. Une compétition pour les enfants créateurs révèlera les talents d'une vingtaine de filles et de garçons sélectionnés, de différentes villes tunisiennes, dans le chant et le jeu de plusieurs instruments. Le Salon des Industries de la musique, pour la troisième fois consécutive, sera installé pendant toute la période du festival. Le grand public aura le plaisir de visiter un grand nombre d'expositions dans plusieurs secteurs musicaux. Les professionnels, quant à eux, auront l'avantage de se rencontrer et d'échanger leurs expériences avec les artistes et les musiciens dans leurs intérêts communs.

Rendez-vous est pris ! Du 08 au 15 avril 2017, les JMC ne cesseront jamais de vous surprendre ! "

Hamdi Makhlouf, Président du comité d'organisation des Journées Musicales de Carthage

Plus d'information sur http://www.jmc.tn/fr/home