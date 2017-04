Présidentielle française 2017 : une élection mondiale

PROGRAMMATION SPECIALE

SUR RFI, FRANCE 24 ET MONTE CARLO DOUALIYA

Télévision – Radio – Environnements numériques

en 15 langues



Depuis plusieurs semaines, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya sont mobilisées pour offrir une couverture mondiale, en 15 langues, de la campagne électorale française. A travers de nombreux entretiens, reportages, magazines, analyses et débats, les chaînes du groupe France Médias Monde donnent la parole aux candidats et à leurs soutiens, prennent le pouls de l’électorat français, y compris lorsqu’il est établi hors de France, et livrent le regard quotidien de l’étranger sur ce scrutin plus observé que jamais sur les cinq continents. Les médias du monde entier font d’ailleurs régulièrement appel aux expertises des rédactions des trois chaînes françaises mondiales pour recueillir les analyses sur les enjeux du scrutin et l’évolution de la campagne électorale.

Les dimanches 23 avril et 7 mai, les trois médias proposent des éditions spéciales communes sur RFI et France 24 en français et en anglais, et sur Monte Carlo Doualiya et France 24 en arabe. Une programmation spéciale à suivre en télévision, radio, sur les réseaux sociaux et les sites Internet des chaînes du groupe France Médias Monde.

SOIREES ELECTORALES TV/RADIO

Certaines tranches horaires des soirées électorales sont communes aux chaînes TV et radio du groupe, en français, en arabe et en anglais.

En français : sur RFI et France 24

> Dimanches 23 avril et 7 mai de 22h à 00h00 : Editions spéciales communes

Présentées par Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI)

En anglais : sur RFI et France 24

> Dimanches 23 avril et 7 mai de 19h à 01h00 : Editions spéciales communes

Co-Présentées par Molly Hall, Marc Perelman, Tom Burges-Watson (France 24), Philip Turle et Angela Diffley (RFI)

En arabe : sur Monte Carlo Doualiya et France 24

> Dimanche 23 avril de 23h à 00h30 et dimanche 7 mai de 23h à 01h30 : Editions spéciales

Présentées par Aziza Nait Sibaha et Taoufik Mjaied (France 24)

Les éditions spéciales de la chaîne arabophone de France 24 sont diffusées sur Monte Carlo Doualiya.

Estimations produites par IPSOS et Sopra Steria en partenariat avec France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.

Chaque semaine, « Mardi Politique » le rendez-vous de RFI et France 24 :

> Mardi Politique : tous les mardis à 18h10

Présenté par Roselyne Febvre, Véronique Rigolet et Frédéric Rivière.

Les journalistes de RFI et France 24 reçoivent, tous les mardis à 18h10, une personnalité politique, interrogée en direct sur l’actualité de la campagne électorale. A l’approche du scrutin, ce sont deux invités qui répondent chaque semaine aux questions du rendez-vous politique de RFI et France 24.

LES TEMPS FORTS DE CHAQUE ANTENNE

RFI

LES RENDEZ-VOUS DEDIES

> Le tour des réseaux : le vendredi à 7h40

Depuis le 20 mars, et durant toute la campagne électorale, RFI reçoit un expert de Dentsu Consulting qui décrypte les tendances de l’opinion et des débats qui apparaissent sur les réseaux sociaux.

> Echos de campagne : chaque vendredi à 8h15

Le service politique de RFI fait découvrir les « à-côtés» de la campagne présidentielle française dans « Echos de campagne », avec un rappel de l’état de la campagne, des indiscrétions, les agendas des candidats, des micros-trottoirs...

> Cartes d’électeurs : du lundi au vendredi à 9h15

A l'approche de l'élection présidentielle française, RFI propose une série de reportages intitulée « Cartes d'électeurs ». Portrait du pays à travers ses citoyens appelés aux urnes, venus de tous horizons.

> Grands reportages : du lundi au vendredi à 9h40

RFI consacre des reportages long format aux principaux candidats à la Présidence de la République : François Fillon, Benoit Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. A (ré)écouter sur rfi.fr

> La politique étrangère des candidats: Date de diffusion communiquée ultérieurement

RFI interroge des candidats à l’élection présidentielle française sur leurs projets en termes de politique étrangère s’ils étaient élus à la plus haute fonction de l’Etat.

> Journée spéciale : Quelles propositions pour la France à un mois du 2ème tour de la présidentielle ?: vendredi 7 avril

A un mois du second tour de l’élection présidentielle française, RFI propose vendredi 7 avril une journée d’éditions spéciales, de reportages et de magazines consacrée aux propositions des candidats pour la France, certaines étant illustrées par des exemples à l’étranger.



TOUJOURS A L’ANTENNE

> L’invité du matin : du lundi au vendredi à 7h50

Présenté par Frédéric Rivière

Frédéric Rivière reçoit une personnalité politique chaque matin qui est interrogé sur la prochaine échéance électorale en France.

SPECIALES ELECTION PRESIDENTIELLE

> Premier tour :

Soirée électorale : Dimanche 23 avril

De 19h00 à 22h00 : Edition spéciale présentée par Véronique Rigolet et Philippe Lecaplain

De 22h00 à 00h00 : Edition spéciale commune RFI/France 24 présentée par Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI)

De 00h00 à 01h00 : Edition spéciale « 24 heures en France » présentée par Loïc Bussières

Matinale spéciale : Lundi 24 avril

De 07h00 à 10h00 : Edition spéciale présentée par Arnaud Pontus.

De 10h00 à 11h00 : Emission « Appels sur l’actualité » consacrée au décryptage des résultats du primer tour de l’élection présidentielle.

> Second tour :

Soirée électorale : Dimanche 7 mai

De 19h00 à 21h00 : Edition spéciale présentée par Véronique Rigolet et Philippe Lecaplain

De 22h00 à 00h00 : Edition spéciale commune RFI/France 24 présentée par Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI)

De 00h00 à 01h00 : Edition spéciale « 24 heures en France »

Matinale spéciale : Lundi 8 mai

De 07h00 à 10h00 : Edition spéciale avec des interventions des envoyés spéciaux en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en République Démocratique du Congo qui livrent les premières réactions des personnalités politiques de ces pays. Présentée par Arnaud Pontus.

De 10h00 à 12h00 : Emission « Appels sur l’actualité » spéciale élection présidentielle durant laquelle des internautes interviennent en direct pour livrer leurs premières réactions.

De 12h00 à 13h00 : Emission spéciale « 7 milliards de voisins » : la France du nouveau président élu.

LES LANGUES ETRANGERES DE RFI

Toutes les rédactions de RFI en langues étrangères* sont mobilisées à l’occasion de l’élection française dont elles traitent l’actualité mondialement : reportages, décryptages et correspondances sur les cinq continents. Elles proposent dans chaque langue la déclinaison de l’infographie présentant les portraits des onze candidats. Elles diffusent également une série de reportages d’avant scrutin dans de nombreuses villes et régions de France, de Quimper à Fréjus et de Hénin Beaumont à Toulouse, ainsi que des reportages au siège des principaux candidats le soir de l’élection.

* anglais, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, roumain, russe et vietnamien

SUR RFI.FR

> Tout au long de la campagne électorale, RFI propose aux internautes des articles, des portraits, des vidéos, des diaporamas, et des infographies (France/Elections présidentielles : pourquoi si peu de candidates / Ce qu’il faut retenir sur les candidats engagés dans la course à l’Elysée / Election présidentielle : repères)

> Soirées électorales : les 23 avril et 7 mai, RFI propose un liveblog pour suivre en temps réél, les dernières informations dès l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à minuit.

> Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur RFI, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.rfi.fr et sur l’application mobile.

Sur savoirs.rfi.fr

> Dans la rubrique « Apprendre et enseigner le français » : RFI SAVOIRS propose un parcours pédagogique autour de l’élection présidentielle permettant aux apprenants de perfectionner leur français à partir d’outils pédagogiques.

> Dans la rubrique « Comprendre et enrichir ses connaissances » : RFI SAVOIRS propose un dossier consacré à l’élection présidentielle française.

FRANCE 24





LES RENDEZ-VOUS DEDIES

Les trois chaînes de France 24 enrichissent leurs programmes avec des rendez-vous spéciaux consacrés à l’actualité électorale française, à travers des programmes particulièrement adaptés à leurs publics.

> Journal de campagne (en français, en anglais et en arabe) :

France 24 propose un récapitualtif quotidien de l’actualité de la campagne électorale.

En français : du lundi 3 avril au vendredi 5 mai à 18h15 et 21h15

Présenté par Stéphanie Antoine et Raphaël Kahane

En anglais : à 13h15 et 18h15

Présenté par Florence Villeminot, Siobhan Silke et Charles Pellegrin

Un journal de campagne en tout images est également proposé à 16h et 22h

En arabe : du lundi 3 avril au vendredi 5 mai à 18h15 et 22h12

Présenté par Taoufik Mjaied

> Pas 2 Quartier (en français) : quotidiennement sur Internet et émission spéciale le samedi 15 avril à 09h50

Présenté par Ségolène Malterre et Wassim Nasr

Emission spéciale : « La présidentielle dans tes rêves » à Clichy-sous-Bois

À quelques jours du premier tour de la présidentielle, deux jeunes de Clichy-sous-Bois ont pris la caméra pour interroger les habitants sur la présidentielle telle qu’ils la rêvent. « À quoi ressemblerait ton candidat idéal, quel sujet voudrais-tu voir débattre pendant la campagne ? …». Rarement entendus de cette façons dans les médias, tous se sont pris au jeu. Mais sans certitude d’aller jusqu’aux urnes…

> Une semaine en France (en arabe) : tous les vendredis à 19h10 jusqu’au 12 mai

Présenté par Taoufik Mjaied

Taoufik Mjaied reçoit invités politiques et experts pour un débat hebdomadaire qui se concentre spécialement sur l’actualité politique française à l’approche du scrutin. Décryptages, reportages, animations vidéo et chroniques viennent enrichir le débat et offrir aux téléspectateurs les clés de compréhension de l’élection.

> Encre et Politique (en arabe) : chaque lundi à 7h20 jusqu’au 12 mai

Présenté par Adel Gastel

Le journaliste Adel Gastel, également dessinateur, propose une chronique animée et pédagogique pour éclairer le téléspectateur sur les termes et les mécanismes spécifiques de l’élection présidentielle française.

> La revue de presse de l’élection présidentielle (en arabe) : du lundi au vendredi à 8h20 jusqu’au 12 mai

Présenté par Mahjouba Karam

Grands titres, débats, éditos… Chaque jour durant la campagne présidentielle, Mahjouba Karam passe en revue le traitement de l’actualité de la campagne présidentielle dans la presse française et dans la presse arabophone.

> Dans les hebdos (en arabe) : chaque vendredi à 12h50

Présenté par Mahjouba Karam

Pendant toute la période électorale « Dans les Hebdos » propose un panorama dédié à la campagne présidentielle française. Mahjouba Karam revient sur les Unes, éditos et articles les plus marquants de presse française.

> The Political brief (en anglais) : chaque mardi à 16h45

Présenté par Marc Perelman et Molly Hall

La nouvelle émission de France 24 analyse, en présence de chroniqueurs de la rédaction de France 24, l’évolution de la campagne présidentielle.

TOUJOURS A L’ANTENNE

> Politique (en français) : tous les jeudis à 17h10 Présenté par Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani

En partenariat avec Slate.fr

L’émission reçoit chaque semaine une personnalité qui s’exprime sur la campagne électorale française.

Véronique Reille Soult, experte de la communication digitale et Directrice générale de Dentsu Consulting, qui réalise des études d’opinion à partir des tendances des réseaux sociaux, propose une chronique chaque semaine sur la campagne vu des réseaux sociaux.

> Reporters (en français et en anglais) : samedi à 22h10

Présenté par Antoine Cormery (fr) et Mark Owen (ang)

En avril, France 24 consacre plusieurs numéros de son rendez-vous principal de reportages à des thématiques liées à l’élection présidentielle.

Samedi 8 avril : Parole d’électeurs (Nathalie Tourret)

Samedi 15 avril : L’hôpital français est-il malade ? (Alexandra Renard et Mélina Huet)

Samedi 22 avril : La laïcité, c’est quoi ? (Julie Dungelhoeff)



LES SOIREES ELECTORALES

> Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai

Sur France 24 en français :

De 18h à 22h00 : Edition spéciale

Présentée par Roselyne Febvre et Raphaël Kahane

De 18h à 00h00 : Edition spéciale commune France 24/RFI

Présentée par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière

Sur France 24 en anglais :

De 19h à 01h00 : Edition spéciale

Co-Présentées par Molly Hall, Marc Perelman, Tom Burges-Watson (France 24), Philip Turle et Angela Diffley (RFI)

Sur France 24 en arabe :

De 18h à 00h00 (jusqu’à 01h00 le 7mai) : Edition spéciale

Présentée par Aziza Nait Sibaha et Taoufik Mjaied (France 24)

SUR FRANCE24.COM

> Tout au long de la campagne électorale, France 24 propose aux internautes des articles, des portraits, des vidéos, des diaporamas, et des infographies.

> « La Boussole électorale » : France 24, en partenariat avec Vox pop Labs, lance « La Boussole électorale », un outil permettant aux internautes de savoir quel candidat à l’élection présidentielle leur correspond le plus. boussole.france24.com

> Soirées électorales : les 23 avril et 7 mai, France 24 propose un liveblog pour suivre en temps réel, les dernières informations dès l’ouverture des bureaux de vote.

> Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur France 24, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.france24.com et sur l’application mobile.

FRANCE 24 PARTENAIRE DE BRUTUS France 24 est partenaire de Brutus, la première émission politique diffusée en direct sur la page Facebook de France 24 et de « Mashable avec France 24 ». Depuis son lancement, l’émission a reçu plusieurs personnalités politiques dont notamment Alain Juppé, Bruno Le Maire, Yannick Jadot, Florian Phillipot…

MCD

LES RENDEZ-VOUS DEDIES

> En route vers l’Elysée :

Depuis le 1er mars, Monte Carlo Doualiya propose une chronique quotidienne sur la campagne électorale, proposée par la rédaction.

> Echos de France : un vendredi sur deux à 14h00

Présenté par Aladin Bounedjar

Depuis le 27 janvier, Aladin Bounedjar reçoit des acteurs de la campagne présidentielle et des experts pour confronter leurs points de vue sur l’enjeu de ce scrutin attendu.

> Retour sur actualité : du lundi au jeudi à 14h00

Présenté par Saada El Sabri

Le magazine interactif de Monte Carlo Doualiya revient sur l’actualité du jour de la campagne présidentielle et fait réagir les auditeurs du monde arabe.

> Fenêtre sur le monde : du lundi au vendredi à 17h40

Présenté par les journalistes présentateurs de la rédaction et Khattar Aboud Diab

« Fenêtre sur le monde » décrypte l’actualité de la campagne.

> Retweet : tous les jours à 7h30

Présenté par Rita Khoury

Dans ce journal quotidien des nouveaux médias, la journaliste et blogueuse Rita Khoury analyse et décrypte la campagne présidentielle vu des réseaux sociaux.



SPECIALES ELECTION PRESIDENTIELLE

> Premier tour :

Soirée électorale : Dimanche 23 avril

De 20h00 à 23h00 : Edition spéciale présentée par Fawziya Freihat, Aladin Bounedjar et Amal Nader, André Mohawej

De 23h00 à 00h30 : Les éditions spéciales de la chaîne arabophone de France 24 sont diffusées sur Monte Carlo Doualiya.

Journée spéciale : Lundi 24 avril

A partir de 04h00 la rédaction propose une tranche matinale d’information et des émissions spéciales :

De 07h15 à 08h00 : Emission spéciale consacrée aux résultats

De 14h00 à 15h00 : Emission spéciale « retour sur actualité »

De 17h15 à 18h00 : Edition spéciale

> Second tour :

Soirée électorale : Dimanche 7 mai

De 20h00 à 23h00 : Edition spéciale présentée par Kamal tarabey, Imane Alhomoud et Samira Ounabi

De 23h00 à 04h00 : Les éditions spéciales de la chaîne arabophone de France 24 sont diffusées sur Monte Carlo Doualiya.

Journée spéciale : Lundi 8 mai

De 06h00 à 08h00 : Edition spéciale

De 14h00 à 15h00 : Emission spéciale « retour sur actualité »

De 17h15 à 18h00 : Edition spéciale

SUR MC-DOUALIYA.COM

> Tout au long de la campagne électorale, Monte Carlo Doualiya propose aux internautes des articles, des portraits, des vidéos et des diaporamas.

> Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur Monte Carlo Doualiya, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.mc-doualiya.com et sur l’application mobile

LES CHAINES DE FRANCE MEDIAS MONDE A BORD

DU TRAIN DE LA PRESIDENTIELLE 2017 #LeTrain2017 Le Train de la Présidentielle 2017, initié et conçu par les grands médias de service public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA), avec la SNCF et le groupe Randstad France, parcourt la France depuis le 5 mars et jusqu’au 31 avril, en 31 étapes. Il propose au grand public de découvrir l’histoire du couple indissociable formé par l’élection présidentielle et les médias, à travers les événements que la France et le monde ont pu connaître dans le contexte de chaque élection. Le groupe France Médias Monde apporte l’expertise internationale de ses rédactions à l’exposition « Politique et Médias » du Train de la Présidentielle 2017, et embarque ses équipes à bord pour aller à la rencontre des électeurs dans les régions de France

VERIFICATION DES FAITS Les rédactions de France Médias Monde sont pleinement mobilisées dans la lutte contre les fausses informations. En plus des émissions dédiées, « Les Observateurs de France 24 », « Info ou Intox » sur France 24, « Les preuves des faits » sur RFI et de nombreuses thématiques éditoriales consacrées à cette question sur toutes les antennes, le groupe France Médias Monde est aujourd’hui partie prenante des initiatives collectives de médias français de vérification des faits, sur Facebook et au sein de First Draft News, autour de l’opération « Cross-check » organisée à l’occasion de la Présidentielle française. A l’antenne :

> Info ou Intox Les journalistes de France 24, Ségolène Malterre et Wassim Nassr (spécialiste des réseaux jihadistes), ont réalisé le troisième numéro du programme court « Info ou Intox » qui permet de sensibiliser les téléspectateurs et internautes à la distinction entre information et propagande à travers des exemples précis. > Les Observateurs de France 24 L’équipe des Observateurs propose un programme collaboratif entièrement réalisé à partir de contenus amateurs. Photos, vidéos, témoignages : toutes les informations diffusées sont vérifiées par une équipe dédiée et servent à enrichir la couverture de l’actualité par France 24. Les journalistes reviennent également sur des fausses informations qui circulent sur Internet afin de les analyser pour rétablir la vérité. > Les preuves des faits Les faits, rien que les faits ! Chaque semaine, RFI revient sur les déclarations des acteurs de l’actualité et les vérifie, factuellement, après un travail approfondi. Dans un premier temps, ce sont les affirmations des différents candidats à l’élection présidentielle française qui sont passées au crible par la rédaction. En partenariat avec les plateformes : > Facebook France Médias Monde est partenaire aux côtés de l’AFP, Le Monde, BFMTV, L’Express, Libération et 20 minutes, de l’outil de « fact-checking » développé par Facebook pour lutter contre les fausses informations. > CrossCheck France Médias Monde à travers les Observateurs de France 24 est partenaire de la plateforme collaborative « CrossCheck », soutenue par Google et le réseau de médias First Draft, qui permet à tous les médias partenaires de mettre en commun leurs efforts pour lutter contre les fausses informations et publier un article qui rétablit les faits. crosscheck.firstdraftnews.com

