France Médias Monde et Atout France signent un accord de partenariat

Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, et Christian Mantei, Directeur général d’Atout France, ont signé le mardi 18 avril un accord-cadre de partenariat visant à développer des projets de collaboration, afin de contribuer au renforcement de l’attractivité de la destination France.

Cet accord prévoit la mise à disposition d’Atout France de contenus libres de droits des chaînes de France Médias Monde (RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya) mettant à l’honneur la culture, le patrimoine ou les savoir-faire français. L’agence de développement touristique de la France pourra ainsi les diffuser sur ses supports numériques, et notamment sur le site France.fr

Atout France, qui fait des médias français internationaux RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya des vecteurs privilégiés de sa communication, étudiera avec France Médias Monde la mise en œuvre de campagnes promotionnelles numériques portant sur des zones géographiques définies, afin de diffuser des messages ciblés selon les bassins d’audience et langues parlées. En outre, France Médias Monde réaffirme son soutien aux grandes campagnes valorisant l’attractivité de la France et de ses territoires, à l’image du film de la « Saison culturelle 2017 » réalisé par Mélanie Laurent, qui sera diffusé au cours des prochaines semaines sur les antennes de France 24.

Les deux partenaires envisagent aussi de travailler plus étroitement autour d’événements internationaux où ils sont respectivement présents (salons, conférences…) afin d’identifier les possibilités de présence commune, à travers par exemple la diffusion de bandes annonces ou la mise à disposition de documentation sur leurs stands.

D’autres projets sont également prévus, comme des échanges d’expertises marchés compte-tenu de l’implantation mondiale des deux structures, ou encore la possibilité pour France Médias Monde de réaliser des contenus audiovisuels dédiés.

A propos de Atout France

Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, est l’organisme chargé de renforcer l’attractivité de la destination France à l’international. L’Agence entretient une connaissance approfondie des marchés touristiques qui lui permet de définir les actions favorisant la venue de visiteurs en France. Elle apporte son expertise en ingénierie aux professionnels français afin d'accroître leur compétitivité et les accompagne également dans leurs opérations de marketing et de promotion à l’international. Son fonctionnement partenarial permet de fédérer l’action de 1200 entreprises privées, collectivités locales et associations autour d’une ambition commune pour le tourisme français. Atout France déploie ces missions à l’international, grâce à un réseau de 33 bureaux répartis dans 30 pays.

Pour en savoir plus : http://atout-france.fr/

A propos de France Médias Monde

Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue trilingue ; RFI, la radio mondiale et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent plus de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 31,3 millions de visites dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2016) dont près de 40% sur les offres en langues étrangères. Ils rassemblent 50,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (janvier 2017). France Médias Monde est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.