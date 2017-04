LA MER EST MA NATION D’HALA MOUGHANIE (vendredi 12 mai 2017)

INVITATION - LA MER EST MA NATION D’HALA MOUGHANIE (Liban)

Par le collectif À mots découverts : Benoit Di Marco, Isabelle Fournier, Michèle Laurence et Lola Roskis-Gingembre dirigés par Michel Cochet

> suivie d’une discussion en présence de l’autrice.

http://www.theatredelaquarium.net/Residences-d-auteurs-d-Afrique-et

Lecture organisée dans le cadre des

RÉSIDENCES D’AUTEURS FRANCOPHONES

HALA MOUGHANIE soutenue par le Prix RFI Théâtre et l’Institut Français, clôt sa résidence d’écriture et présentera le fruit de son travail lors d’une lecture publique par A mots découverts.

Chaque saison, l’Aquarium invite un ou deux auteurs dramatiques francophones lointains (africains, maghrébins, québécois…) à finir l’écriture d’une pièce lors d’une résidence de deux mois, en profitant du « coaching » précieux du collectif À mots découverts. Une lecture publique du texte achevé clôt ce parcours intensif. Depuis 2009, l’Aquarium a ainsi accueilli en ses murs Bah Mamadou Adama Bilia (Guinée), Jean-François Caron (Québec), Hilaire Dovonon (Bénin), Martin Bellemare (Québec), Amira Géhanne Khalfallah (Algérie/Maroc), Hakim Bah (Guinée) et Sylvie Dyclo-Pomos (Congo-Brazzaville).

L’Aquarium est aujourd’hui associé au Prix Rfi Théâtre (soutenu par l’Institut Français, la SACD, le Festival des Francophonies en Limousin et l’Association Beaumarchais). Un texte est choisi par un jury international parmi la centaine reçue du monde francophone : le/la lauréat/e reçoit un prix, sa pièce est lue aux festivals d’Avignon et des Francophonies, et il/elle est reçu/e en résidence à Limoges puis à l’Aquarium pour un nouveau projet d’écriture. L’Aquarium recevra ainsi cette saison une lauréate : Hala Moughanie (Prix Rfi 2015), accompagnés comme il se doit par À Mots Découverts.

LA MER EST MA NATION D’HALA MOUGHANIE

Un homme et sa femme vivent dans une ville que les déchets ont envahie. Arrivent deux femmes, des étrangères fuyant un pays en guerre... Un texte qui explore la question des frontières visibles ou invisibles, comme autant de lignes de faille autour desquelles gravitent les individus, se frôlent ou

se repoussent.

HALA MOUGHANIE (autrice)

née au Liban en 1980, dirige une ONG œuvrant à soutenir les institutions publiques libanaises et est autrice. Taraudée par la question de la mémoire dans une contrée en perpétuelles crise et reconstruction, elle publie plusieurs nouvelles et articles dans des revues telles que Confluences Méditerranée et La Pensée de Midi. Sa première pièce Tais-toi et creuse - accompagnée par le collectif A Mots Découverts - est lauréate du Prix RFI 2015. Mise en lecture au Festival d’Avignon 2016, elle a reçu l’Aide à l’encouragement d’Artcena.

> Cette lecture clôture une résidence d’écriture en partenariat avec l’Institut Français, le Théâtre de l’Aquarium et le Prix RFI. Elle est organisée par le collectif À mots découverts, laboratoire vivant de l’écriture théâtrale qui offre aux auteurs de l’espace francophone la possibilité de venir confronter leur travail à la mise en jeu et au plateau. Une semaine de laboratoire pour expérimenter, mettre en dialogue et permettre à l’auteur d’utiliser les outils du théâtre dans le temps de l’écriture afin de faire aboutir son projet.

THÉÂTRE DE L’AQUARIUM - La Cartoucherie - route du champ de manœuvre - 75012 Paris

> M° Château de Vincennes + Navette Cartoucherie ou bus 112, arrêt Cartoucherie.

INVITATION À LA LECTURE PUBLIQUE

vendredi 12 MAI 2017 à 20 h > ENTRÉE LIBRE

Réservation 01 43 74 99 61

du mardi au vendredi de 14 h à 19 h