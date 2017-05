Maxime Janglin, étudiant en journalisme à l'IFP, lauréat du prix RFI Charles Lescaut 2017

Le jury du Prix « RFI Charles Lescaut » s’est réuni ce jour et a désigné Maxime Jaglin, lauréat de l’édition 2017.

Il obtient un contrat d'un an au sein de la rédaction de RFI comme présentateur-rédacteur.

Agé de 23 ans, il a déjà effectué de nombreux stages, notamment au sein des rédactions d’Arrêt sur images, de RFI, d’Ouest-France, de France 3 ou encore de Libération.

Les candidats, présélectionnés par les écoles de journalisme, ont présenté un journal complet de 10 minutes avec des éléments sonores, et un reportage de 2 minutes 30 illustrant un événement récent de l'actualité. Après une première sélection, les quatre meilleurs candidats ont passé un entretien, ce matin, devant un jury présidé cette année par Frédérique Misslin, rédactrice en chef de la rédaction en français de RFI, et composé de journalistes de RFI, du Figaro et du Monde.

« Maxime a été choisi pour son aisance à l’antenne, la clarté de son journal et la sensibilité de son reportage» a expliqué Frédérique Misslin qui présidait le jury.

Les reportages des quatre finalistes sont à retrouver sur rfi.fr.

A propos du Prix Charles Lescaut RFI :

Le Prix Charles Lescaut, organisé depuis 1997 par RFI, offre chaque année à un étudiant en école de journalisme un contrat d’un an au sein de la rédaction de la radio mondiale. Les candidats au Prix sont proposés par quatorze écoles de journalisme françaises reconnues : le Centre de Formation des Journalistes (CFJ), Sciences Po Paris, l'Institut Pratique de Journalisme (IPJ), l'’Ecole des Hautes Etudes en Sciences de la Communication et de l'Information (CELSA), l'Institut Français de Presse (IFP), l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), l'Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille (EJCM), Ecole Publique de Journalisme de Tours, l'IUT de Lannion, l’Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA), l'Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT), le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg (CUEJ) l’École de Journalisme de Grenoble (EJDG) et l’Ecole de Journalisme de Cannes (EDC).

Ce Prix du journalisme a été créé en hommage à Charles Lescaut, reporter à RFI et au journal Le Monde, disparu en 1989.

Le jury du Prix Charles Lescaut 2016 était composé de :