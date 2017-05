France Médias Monde et l'Agence universitaire de la Francophonie s'allient pour partager les savoirs francophones

Madame Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, et Monsieur Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), ont signé ce mardi 2 mai 2017 un accord-cadre de partenariat visant à contribuer au rayonnement international de la connaissance et de l'expertise scientifique francophones.

Cet accord prévoit une valorisation croisée des contenus pédagogiques proposés par l'AUF et France Médias Monde sur leurs sites respectifs IDNEUF et RFI Savoirs, offrant ainsi une plus grande visibilité et accessibilité de leurs outils et expertises dans les univers numériques. Les contenus de RFI Savoirs seront ainsi indexés sur le méta-portail IDNEUF, tandis que RFI Savoirs valorisera les ressources proposées par IDNEUF en complément de recherche et de connaissance à ses propres contenus.

RFI Savoirs (Savoirs.rfi.fr) est un site qui s'adresse au grand public comme aux professionnels de l'éducation qui à travers des ressources documentaires et pédagogiques offre des outils pour apprendre le français et comprendre le monde en français.

Le portail IDNEUF (idneuf.org) permet d'accéder à près de 40.000 ressources pédagogiques et scientifiques libres de droits, en français, provenant d'universités d'une quinzaine de pays du Nord et du Sud.

Par l'accord signé ce jour, l'AUF et France Médias Monde formalisent également la volonté de collaborer plus étroitement pour optimiser l'identification et les prises de paroles médiatiques d'expert(e)s francophones du réseau de l'AUF sur les cinq continents. L'AUF, qui rassemble près de 850 établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans plus de 100 pays, réunit des compétences et expertises dans de nombreux domaines et champs de savoirs.

Enfin, l'AUF et France Médias Monde envisagent des partenariats autour des événements majeurs organisés par l'Agence universitaire de la Francophonie, ou le parrainage par cette dernière d'émissions diffusées sur RFI.

A propos de l’Agence universitaire de la Francophonie

L’Agence universitaire de la Francophonie est une association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones créée il y a plus de 50 ans. Elle regroupe près de 850 membres sur les cinq continents dans plus de cent pays. L’AUF est également l’opérateur du Sommet de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche. Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le développement économique et social des sociétés. Pour conduire ses actions, l’AUF développe des partenariats avec différentes organisations (UNESCO, UE, ONG, entreprises du secteur privé...).

En savoir plus : www.auf.org

A propos de France Médias Monde

Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue trilingue ; RFI, la radio mondiale et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent plus de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 31,3 millions de visites dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2016) dont près de 40% sur les offres en langues étrangères. Ils rassemblent 50,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (janvier 2017). France Médias Monde est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.