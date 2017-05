Francophonie et diversité culturelle : lancement de la plateforme éducative Onésime (Le Tarmac - 18 mai)

La langue française appartient à tous ceux qui la parlent !

Depuis plus de dix ans, la Caravane des dix mots plaide pour une francophonie qui reconnaît la diversité culturelle et linguistique. Pour sensibiliser à ces enjeux et interroger notre rapport aux langues et à l’autre, la Caravane des dix mots a développé le projet éducatif Onésime.

Le jeudi 18 mai à 18h00, la Caravane des dix mots présentera Onésime

au théâtre Le Tarmac à Paris.

Onésime questionne le rapport aux langues de chacun, la francophonie, le plurilinguisme et la diversité culturelle et linguistique. La Caravane des dix mots propose des interventions auprès des jeunes de 8 à 25 ans, des formations pour les professionnels de l’éducation (enseignants du primaire et du secondaire, de FLE, animateurs, éducateurs...) et la plateforme numérique : www.caravane-onesime.com.

