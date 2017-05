Prix Stéphane Hessel de la jeune écriture francophone : lauréats 2017

1er Prix : Romy BATROUNI (24 ans, Liban) pour « La ville espoir »

2nd Prix : Michel DONGMO EVINA (22 ans, Cameroun) pour « Naufragé du destin »

Prix spécial : Phew LAROC (25 ans, Haïti) pour « Visages dans la nuit »

La cinquième édition du Prix Stéphane Hessel de la Jeune Ecriture Francophone, remis conjointement par RFI et l’Alliance francophone, a récompensé trois jeunes auteurs de nouvelles. Le Prix a été décerné ce mardi 9 mai au Sénat, dans les salons de la questure, sous le parrainage de la Sénatrice Michèle André, Présidente de la Commission des Finances et ancienne Secrétaire d’État chargée des Droits des femmes et de l’égalité des chances.

Lancé en 2013 par RFI et l’Alliance Francophone, ce Prix donne aux jeunes francophones de 15 à 25 ans la possibilité de s’exprimer, de contribuer à la création littéraire et de promouvoir la langue française dans le monde. Stéphane Hessel avait accepté d’en être le parrain, le prix porte désormais son nom.

Pour cette cinquième édition du Prix, le thème retenu était « L’espoir », d’après la citation de Stéphane Hessel « Une humanité harmonieuse et heureuse n’est pas exclue. Ce n’est peut-être pas probable, mais improbable est quelquefois vrai ». Arnaud d’Hauterives, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts et Président d’honneur de l’Alliance francophone, était le président du jury 2017. Les nombreuses candidatures reçues cette année provenaient d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes, du Maghreb, du Liban, de l'Océan Indien et de France.

La revue internationale de création littéraire et critique basée en Martinique L’Incertain, partenaire du Prix, publiera les textes des trois lauréats.



Samedi 13 mai à 21h30 (TU) sur l’antenne Afrique de RFI :

« Le Club RFI » - Émission spéciale « Prix Stéphane Hessel de la Jeune écriture francophone ». Eric Amiens reçoit les trois jeunes lauréats du Prix.

A retrouver sur rfi.fr



Membres du jury du Prix Stéphane Hessel de la Jeune écriture francophone 2017

• Président : Arnaud d’Hauterives, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts et Président d’honneur de l’Alliance francophone

• Eric Amiens, Journaliste producteur du Club RFI, chargé de la coordination du Prix Stéphane Hessel

• Bernard Bamogo écrivain, Lauréat du Prix de la Jeune Ecriture Francophone Stéphane Hessel (2013)

• Michèle Barbier, auteur-compositeur interprète (Alliance Francophone)

• Euphrasie Calmont, écrivaine

• Fabian Charles, écrivain et président du Club RFI Paris

• Myriam Guilhot, productrice (RFI)

• Jean Guion, Président de l’Alliance francophone

• Florence Marguier-Forsythe, auteur, comédienne, metteur en scène

• Dangelo Neard, journaliste (RFI)

• Mary-Noël Niba, scénariste, réalisatrice, Prix Escales documentaires de Libreville (2015)

• Jean Marc Rosier, écrivain, éditeur, directeur de la publication de la revue L’incertain

• Frank Salin dit Frankito, écrivain et réalisateur, Prix Carbet des Lycéens (2013)

• Mohamed Sarr, lauréat Prix Stéphane Hessel (2014, catégorie nouvelles), Prix Ahmadou Kourouma (2015), Grand Prix du Roman métis et Prix métis des lycéens (2015) pour son premier roman Terre ceinte