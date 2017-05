RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya au 70ème Festival de Cannes

Du 17 au 28 mai

« AIMER DES FILMS POUR RÊVER LE MONDE »

Fidèles partenaires de la Fabrique du cinéma de l’Institut français*, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya s’installent cette année encore sur la Croisette pour faire vivre le plus grand festival de cinéma du monde à leurs dizaines de millions d’auditeurs, téléspectateurs et internautes. Emissions spéciales, journaux, chroniques rythment les antennes et les offres numériques des trois médias, pour faire écho à l’imaginaire des cinéastes, et à leur regard sur le monde, en 15 langues.

Toute l’année, les trois médias du groupe France Médias Monde donnent un écho mondial aux cinémas dans toute leur diversité, et en particulier aux films français et francophones, et accompagnent les grands rendez-vous du 7ème Art sur les cinq continents.

RFI

RFI propose des émissions spéciales, des reportages et des journaux réalisés dans son studio installé au sein du Village International. Grâce à la présence de ses rédactions en français et en langues étrangères, RFI offre une couverture unique de l’actualité de tous les cinémas du monde en version originale.

Tous les jours dans les journaux en français, Isabelle Chenu, Elisabeth Lequeret et Sophie Torlotin, interviennent pour rendre compte de l’actualité du Festival.

Du lundi au vendredi, des rendez-vous en direct :

> « Le Journal de Cannes », à 8h50 et 13h50

> « L’invité culture » avec un réalisateur ou un acteur, à 6h20, 9h20 et 20h20

Les samedis 20 et 27 mai de 17h10 à 18h, « Tous les cinémas du monde », le magazine hebdomadaire dédié au 7ème Art, est en direct de Cannes.

Dimanche 28 mai, de 19h30 à 20h30, retransmission de la cérémonie de Clôture. Les journalistes commentent et analysent le palmarès. En outre RFI, propose un liveblog pour suivre le palmarès le palmarès sur ses sites et ses applications.

Jean-François Cadet, dans le magazine culturel « Vous m’en direz des nouvelles », donne chaque jour à 15h10 un coup de projecteur sur les séances de la sélection officielle et des sélections parallèles. Il proposera également le 17 mai une émission entièrement consacrée à la 70ème édition du Festival.

Les rédactions en anglais, brésilien, cambodgien, chinois, espagnol, persan, portugais, roumain, russe et vietnamien proposent également des émissions en direct du Festival, des chroniques, des reportages et des interviews au quotidien.

Et aussi : Des contenus exclusifs (critiques de film, photos, vidéos) à retrouver sur les sites de RFI (en français (rfi.fr) par Siegfried Forster, mais aussi en langues étrangères), ainsi que toutes les émissions des antennes, et l’actualité du festival en continu sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…).

A noter : Depuis 2002, RFI est partenaire de La Quinzaine des Réalisateurs et de La Semaine de la Critique et apporte son soutien aux nouveaux talents du cinéma.

FRANCE 24

France 24 déroule le tapis rouge sur ses antennes en français, en anglais et en arabe. Chaque jour les envoyés spéciaux proposent les temps forts du Festival, des directs lors des montées des marches et un grand invité

« Chronique de Cannes »

Louise Dupont pour la chaîne en français, Eve Jackson pour la chaîne en anglais et Jamal Boudouma pour la chaîne en arabe, présentent les films du jour, leurs coups de cœur et une plongée dans les coulisses du Festival.

Tous les jours à 14h45 en français, 14h15 en anglais et 13h50 en arabe.

« La montée des marches », commentée par les chroniqueurs cinéma, Thomas Baurez et Alberic de Gouville en français, Lisa Nesselson en anglais et Jamal Boudouma en arabe. Tous les jours à partir de 18h40 (18h50 sur la chaîne en arabe).

« À l’affiche à Cannes » : du lundi au vendredi à 21h15, le week-end à 20h45 (français)

« Encore in Cannes » : du lundi au vendredi à 21h15, le week-end à 21h45 (anglais)

« Rendez-vous à Cannes » : du lundi au vendredi à 22h45 (arabe)

Chaque soir, Louise Dupont pour la chaîne en français, Eve Jackson pour la chaîne en anglais et Lyana Saleh pour la chaîne en arabe reçoivent les personnalités qui font l’actualité du festival (multidiffusion).

Des émissions spéciales pour l'ouverture et la clôture du Festival sont également programmées.

Toutes les critiques des films en compétition et l’actualité du Festival sont à retrouver en trois langues sur france24.com ainsi que sur nos réseaux sociaux avec notamment des « 60 secondes avec » les stars et des Facebook Live.

MASHABLE

Le site « Mashable avec France 24 » propose à la génération connectée une immersion dans les coulisses du Festival de Cannes, en continu durant toute la quinzaine, avec notamment une large production vidéo qui trouvera aussi un large écho dans le monde anglophone, à travers leur adaptation par les équipes américaines de Mashable.

MCD

Monte Carlo Doualiya, la radio française en langue arabe du groupe France Médias Monde, diffusée au Proche et Moyen-Orient, réalise des reportages et des émissions spéciales dans son studio installé à La Fabrique des Cinémas du Monde.

Micha Khalil est l’envoyée spéciale de Monte Carlo Doualiya. Elle propose :

- tous les jours à 10h, dans « Café Chaud », un journal de Cannes,

- « Carnet de voyage », spécial Cannes, les vendredis 19 et 26 mai à 11h.

Elle intervient également tout au long de la journée dans les éditions d’information.

Des émissions à retrouver sur mc-doualiya.com durant tout le Festival avec des articles dédiés. Des Facebook live seront également réalisés.

*La Fabrique Cinéma de l’Institut français, un programme professionnel qui contribue à l’émergence de la jeune création des pays du Sud sur le marché international. www.lescinemasdumonde.com

Ecouter et regarder le monde

Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue trilingue ; RFI, la radio mondiale et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent près de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 31,3 millions de visites dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2016) dont près de 40% sur les offres en langues étrangères. Ils rassemblent 50,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (janvier 2017). France Médias Monde est un des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.