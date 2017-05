Ciné Lari A - Haïti

Un programme de cinéma itinérant en plein air

Ciné Lari A est un dispositif de cinéma itinérant en plein air et autonome, offrant des projections gratuites et grand public afin de rendre le 7e art accessible à tous en Haïti. L’opération vise un objectif de développement par l’accès à la culture, elle renforce la place de la Francophonie, permet de sensibiliser le public et sert de soutien à la diffusion du cinéma haïtien.

Ciné Lari A en chiffres…

Depuis son lancement en mai 2013, le dispositif Ciné Lari A complété depuis mars 2015 d’un second dispositif plus petit et plus flexible, a réalisé 210 projections dans plus de 70 localités touchant près de 70 000 personnes. L’objectif est d’organiser 50 projections par an avec le grand dispositif entre la capitale et la province et de placer le second dispositif en rotation à l’année dans les Alliances.

… et en images !

Ciné Lari A diffuse des œuvres grand public, en langue française ou créole et des productions haïtiennes. Belle et Sébastien de Nicolas Vanier, Kirikou et la Sorcière de Michel Ocelot et Twa Timoun de Jonas d’Adesky font partie des films les plus appréciés en plein air. Ciné Lari A est également présent sur le festival d’Aquin, sur le festival de contes Kont Anba Tonel ainsi que le festival de film francophone de Port-au-Prince, Cinécolo (festival de cinéma sur l’environnement), Nouvelles Vues Haïti et prochainement dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Enfin, Ciné Lari A se rapproche chaque année un peu plus de la production locale et souhaite persévérer dans la diffusion d’œuvres haïtiennes en travaillant main dans la main avec le Ciné Institute de Jacmel et en diffusant des films ou des courts métrages sur le pays.

Plus d’infos : http://institutfrancaishaiti.org/wordpress/ifh/reseau-culturel/cinelaria/