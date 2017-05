Forum de l’OCDE (6 - 7 juin 2017)

Le Forum de l’OCDE aura lieu les 6 et 7 juin 2017 au siège de l'OCDE à Paris dans un contexte international difficile caractérisé par un rejet de la mondialisation, des préoccupations géopolitiques grandissantes, une montée des discours populistes et une défiance atteignant des niveaux sans précédent.

Le sommet international se concentrera sur l'urgence de dépasser les clivages au moment où l'évolution politique, le rythme rapide de la numérisation et les effets continuels de la crise ont un impact perturbateur sur les sociétés et les économies. Ces clivages se sont manifestés de manière complexe et diverse ces dernières années : spatiaux et géographiques, liés à des inégalités de revenus et des écarts de richesse, opposant hommes aux robots, les « digital natives » aux baby-boomers, les partisans d’une gouvernance mondiale à ceux préférant un contrôle local, et fondamentalement les chantres de la coopération internationale face aux détracteurs du multilatéralisme.

Le Forum s’attachera ainsi à montrer combien il est crucial d’édifier des économies et sociétés plus intégrées et plus inclusives.

Plus d’informations sur le Forum de l’OCDE et sa thématique 2017 sur www.oecd.org/fr/forum/accueil/.