RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya : Succès des trois médias du groupe France Médias Monde en Mauritanie

France 24 devient la chaîne la plus regardée, tous genres confondus.

France 24 devient la chaîne de télévision la plus regardée quotidiennement, toutes chaînes confondues, dans la capitale mauritanienne, avec 30,8% d’audience quotidienne chez les 15 ans et plus. Chaque semaine, ce sont 63,5% des habitants qui la regardent (+8,6 points**). Elle conforte également son statut de première chaîne chez les cadres et dirigeants avec 93% d’audience hebdomadaire. La durée d’écoute quotidienne de France 24 est également en forte augmentation à 66 minutes (+20 minutes**). La chaîne en français est la plus plébiscitée par les téléspectateurs mauritaniens.

RFI conserve son rang de radio la plus écoutée.

RFI reste la radio la plus écoutée quotidiennement, toutes cibles et toutes radios confondues, à Nouakchott. Elle réunit chaque jour 29,9% des 15 ans et plus et bénéficie d’une augmentation significative de sa durée d’écoute quotidienne à 76 minutes (+15 minutes**). Chaque semaine, RFI est suivie par 55,1% des habitants de la capitale mauritanienne (+4,6 points**).

Monte Carlo Doualiya, gagne 6 places et devient la troisième radio la plus écoutée par les cadres et dirigeants chaque semaine.

A Nouakchott, Monte Carlo Doualiya est suivie chaque semaine par 23,3 % des 15 ans et plus (+1,9 points**) et 49% des cadres et dirigeants. La radio arabophone du groupe France Médias Monde devient ainsi la troisième radio la plus écoutée par les cadres et dirigeants. Ces bons scores sont confirmés par une durée d’écoute en nette augmentation (+12 minutes**).

Ce succès des audiences linéaires des trois médias du groupe France Médias Monde en Mauritanie est complété par celui de leurs environnements numériques, dont le trafic en provenance du pays a plus que doublé en trois ans.

---------------------------------------------

En Mauritanie, France 24 est disponible en clair sur les satellites Arabsat, Nilesat, SES5, Eutelsat 16A ainsi que dans l’offre de Canal+ Afrique.

RFI est diffusée dans le pays en ondes courtes et dispose de deux relais FM à Nouakchott (103.3 FM) et Nouadhibou (88 FM).

Monte Carlo Doualiya est diffusée en FM à Nouakchott (90.2 FM) et accessible à travers le pays par satellite (Arabsat, Nilesat).

Les trois chaînes sont également disponibles via leurs sites et applications mobiles.

----------------------------------------------

*Source : Kantar-TNS / Africascope / Terrain Octobre-Novembre 2016 en Mauritanie. Echantillon : 926 individus âgés de 15 ans et plus, dont un sur-échantillon de 159 cadres et dirigeants.

**Evolution vs 2013, année du dernier terrain mené sur place.