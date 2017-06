Basokin - Les Basongye de Kinshasa au Festival d'Avignon

Une musique à la fois dansante et hypnotique, que l'on devine enracinée très loin dans une société traditionnelle éloignée des villes modernes, et en même temps une pulsion électrique constante, celle des guitares distordues, des micros saturés des chanteurs et de la basse ronde et charnue. Basokin est d'abord une expérience sonore, mais aussi un choc visuel, avec ses danseuses au corps couvert de marques blanches, dont on ne comprend pas immédiatement si elles accomplissent un rituel ou une chorégraphie de variétés africaines... Basokin est l'enfant de Kinshasa, ville tentaculaire et chaotique, dans le vacarme polyglotte de laquelle chaque communauté reste attachée à son identité... Basokin raconte une Afrique inattendue, à la fois mystérieuse et hédoniste, millénaire et actuelle. Avec ses tambours de facture traditionnelle et sa grosse énergie rock, avec ses rythmes venus de la savane et ses textures sonores urbaines, Basokin est un ambassadeur de l'Afrique mutante.

Plus d'informations : http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2017/basokin