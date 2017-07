RFI, PARTENAIRE OFFICIEL DU 71ÈME FESTIVAL D’AVIGNON (6 au 26 juillet 2017)

Cycle de lectures RFI « Ça va, ça va le Monde ! »

Du 15 au 20 juillet 2017 à 11h au Jardin de la rue de Mons – entrée libre

avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radio

RFI présente « Ça va, ça va le Monde ! », en coproduction avec le Festival d’Avignon et la compagnie (e) utopia, avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de Wallonie Bruxelles International. Ce nouveau cycle de six lectures d’œuvres d’auteurs francophones d’Afrique, coordonné par Pascal Paradou et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel, invite les spectateurs du Jardin de la rue de Mons (du 15 au 20 juillet) et les auditeurs de RFI (diffusion du 30 juillet au 3 septembre) à croiser les imaginaires et à entendre d’autres histoires du monde.

AU PROGRAMME

Samedi 15 juillet : Convulsions d’Hakim Bah (Guinée).

Lauréat du Prix RFI Théâtre (2016) et boursier Beaumarchais-SACD.

Avec : Tom Adjibi, Jessica Fanhan, Vincent Minne, Samuel Padolus et Sophie Sénécaut.

Dimanche 16 juillet : Kalakuta dream de Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire/France).

Avec : June Benhassan, Thomas Durcudoy, Jérémie Zagba.

Musique : Wilfried Manzanza (batterie), Anthony Marcon (basse) et Fanny Perche (saxophone).

Lundi 17 juillet : Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila (République démocratique du Congo)

Une proposition du Festival des Francophonies en Limousin

Adaptation et mise en lecture : Julie Kretzschmar.

Avec : Astrid Bayiha, Christophe Grégoire et Moanda Daddy Kamono.

Musique : Aurélien Arnoux.

Mardi 18 juillet : Le décapsuleur de Laetitia Ajanohun (Belgique/Bénin)

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Avec : Aminata Abdoulaye, Moanda Daddy Kamono, Israël Tshipamba et Wilfried Manzanza (batterie).

Mercredi 19 juillet : Les sans… d’Ali Kiswinsida Ouedraogo (Burkina Faso)

Cette lecture a obtenu le soutien de l‘Institut français d’Ouagadougou.

Avec : Noel Minougou et Ali Kiswinsida Ouedraogo.

Musique : David P Zoungrana.

Jeudi 20 juillet : Le ventre de l’Atlantique de Fatou Diome (Sénégal/France)

Adaptation et mise en lecture : Florence Minder, assistée de Julien Jaillot.

Avec : Awa Sene Sarr et Thomas Durcudoy.

A l’antenne les dimanches du 30 juillet au 3 septembre à 12h10

(Rediffusion les lendemains à 02h10)

A l’antenne : programmation spéciale Avignon

(horaires en heure de Paris)

« Ça va, ça va le Monde ! »

Les lectures publiques présentées à Avignon seront enregistrées et diffusées cet été sur RFI du dimanche 30 juillet au 3 septembre inclus. Cette série sera présentée par Pascal Paradou.

Diffusions sur l’antenne Monde et Afrique chaque dimanche à 12h10.

« Femme Noire » de Léopold Sédar Senghor.

Le spectacle de clôture du Festival d’Avignon enregistré dans la Cour d’honneur du Palais des Papes est diffusé samedi 29 juillet à 21h10. Avec Angélique Kidjo, Isaach de Bankolé et leurs invités Manu Dibango, Dominic Jame, MHD…

Mais aussi :

Muriel Maalouf rend compte quotidiennement de l’actualité du Festival dès le 6 juillet notamment dans le « Rendez-vous culture » à 8h55 et l’« Invité culture » à 13h50.

« Vous m’en direz des nouvelles »

Le magazine culturel quotidien présenté par Jean-François Cadet est en direct d’Avignon du 17 au 21 juillet.

Toute l’actualité du festival avec les artistes du « In » et le meilleur du « Off »

Antenne Monde : du lundi au vendredi à 15h10. Antenne Afrique : du mardi au samedi à 01h10.

« La Danse des mots »

Le magazine sur la langue française présenté par Yvan Amar est en direct d’Avignon du 10 au 14 juillet.

Les mots du théâtre, les mots de la scène, les mots du festival, toute la façon dont cette grande fête de la culture tord le langage dans tous les sens pour lui faire prendre des sens inédits.

Antenne Monde : du lundi au vendredi à 23h30, samedi et dimanche à 14h10, Antenne Afrique : du lundi au vendredi à 15h30, samedi à 21h10 et dimanche à 21h40.

« Afrique Midi ». Lundi 24 juillet à 14h30, la session d’information Afrique de la mi-journée présentée par Charlotte Idrac est en direct d’Avignon.

Les rédactions en anglais, brésilien, portugais, roumain, russe et vietnamien proposent également des émissions en direct, des chroniques, des reportages et des interviews au quotidien.