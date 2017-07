David Thomson, Prix Albert Londres du livre 2017

La cérémonie du 79ème Prix Albert Londres était dédiée aux journalistes Véronique Robert, Stephan Villeneuve et Bakhtiyar Haddad disparus récemment en Irak dans l'exercice de leur métier.

Lauréats du Prix Albert Londres 2017 :

79 ème Prix de la presse écrite : Samuel Forey

Prix de la presse écrite : Samuel Forey 33 ème Prix de l'audiovisuel : Tristan Waleckx et Matthieu Rénier

Prix de l'audiovisuel : Tristan Waleckx et Matthieu Rénier 1er Prix du livre : David Thomson

* Membres permanents du jury du Prix Albert Londres : Lise Blanchet, Hervé Brusini, Thierry Desjardins, Jean-Claude Guillebaud, François Hauter, Christian Hoche, Catherine Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Delphine Minoui, Michel Moutot, Philippe Rochot, Patrick de Saint-Exupéry, Frédéric Tonolli, Olivier Weber.

A propos de David Thomson :

David Thomson, Grand Reporter à RFI, est spécialiste du jihadisme. Avant d’intégrer la rédaction de RFI à Paris, il était le correspondant de la radio mondiale et de France 24 en Tunisie de 2011 à 2013. Il a également couvert pour RFI less Printemps arabes et la guerre en Libye. Il est l’auteur des ouvrages Les Français jihadistes (Les Arènes, 2014) et Les Revenants (Le Seuil/Les Jours, 2016). Ce dernier ouvrage est le fruit d’entretiens menés par David Thomson auprès de jeunes Français partis servir Daech et qui reviennent.

A propos du Prix Albert Londres :

Créé en 1932, à la mort du journaliste-écrivain français et décerné pour la première fois en 1933, le Prix Albert Londres récompense chaque année un journaliste dans le domaine de la presse écrite, mais aussi depuis 1985 dans le domaine de l'audiovisuel et depuis cette année dans le domaine du livre. Le Prix Albert Londres est l’une des plus prestigieuses récompenses du journalisme francophone.