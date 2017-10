Aviation sans frontières - « Le ciel est notre seule limite »

Aviation sans frontières D.R.

Aviation Sans Frontières a pris la parole pour sensibiliser le grand public à son action à travers sa campagne : "Le ciel est notre seul limite".

L’image replace un des Cessna Caravan d’Aviation Sans Frontières dans le contexte de ses « Missions Avions », qui ont permis en 2016 de transporter plus de 60 tonnes d’aide et 2 260 personnes, principalement du personnel humanitaire. On voit l’avion se préparer à atterrir sur une piste de brousse, là où les accès semblent parfois impossibles et périlleux.

La campagne est également déclinée en radio en partenariat avec RFI. 2 spots percutants avec Anggun, marraine de l’association et Pierre-Alain de Garrigues placent l’auditeur à bord d’un des Cessna Caravan. Anggun, chef de cabine du vol, leur donne les consignes de solidarité de ce vol humanitaire.

Aviation Sans Frontières, une mission d’aide humanitaire internationale :

Reconnue d’utilité publique, l’ONG est partenaire du Conseil économique et social des Nations Unies et de la Direction Générale Aide Humanitaire et Protection Civile de la Commission européenne. Acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale, elle mobilise son expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer l'aide d'urgence depuis la France et ses bases à l'étranger et transporter ou accompagner des personnes partout dans le monde. 2 avions Cessna Caravan basés en Afrique permettent de relier les zones les plus isolées des pays fragiles. Sur des vols commerciaux réguliers, elle accompagne chaque année des centaines d'enfants en urgence de soins pour les faire opérer en Europe, achemine des produits de première nécessité en faveur des populations les plus démunies, et accompagne des réfugiés ayant obtenu un titre de séjour dans leur nouveau pays d'accueil. Elle répond ainsi aux besoins de 1 000 partenaires humanitaires et compte plus de 1 000 bénévoles.

Plus d'informations : www.asf-fr.org