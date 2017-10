Festival L'Univers des Mots (5 -> 12 novembre 2017)

L'Univers des Mots 2017 D.R.

" Depuis 2012, à Conakry, en Guinée, le festival de théâtre Univers des Mots défend les écritures contemporaines en Afrique. Il accueille en résidence de jeunes auteurs africains, qui viennent confronter leurs écritures au plateau, accompagnés d’une équipe d’acteurs dirigée par deux metteurs en scène (venant du Nord et du Sud). A l’issue de la résidence, un lauréat est désigné, dont le texte est créé grâce au partenariat initié avec le Centre Culturel Franco-Guinéen. L’Univers des Mots est de nos jours le seul festival de théâtre, ou plus simplement le seul évènement de théâtre à caractère international se déroulant en Guinée.

Conakry a été choisie pour être la Capitale Mondiale du Livre en 2017. Ce projet de l’Unesco met en lumière, dans une ville pendant un an, des manifestations et des projets favorisant le développement du livre en particulier et celui de la Culture en général. Le Commissariat Général du projet a sollicité l’organisation d’une édition spéciale de l’Univers des Mots pour qu’il y ait un temps fort consacré au théâtre.

Soucieux et conscient des enjeux, j’ai tout de suite pensé à Hakim Bah, qui par la suite a eu le Prix RFI. Et cette distinction m’a encore prouvé que je n’avais pas eu tort. Qui aurait pu jouer ce rôle mieux que lui ?

Hakim est l’un des trois premiers résidents qu’on a reçu en 2012. Assez timide, peu bavard, mais chez qui déjà on pouvait déceler un grand auteur en devenir. Voilà pourquoi dès après la première édition nous l’avons envoyé en résidence au Théâtre de l’Aquarium, dans le cadre d’une « Suite de l’Univers des Mots ». Et depuis, il n’est plus à présenter dans l’espace théâtrale francophone.

Nous partageons beaucoup avec Hakim, on se connaît bien, mais plus intéressant encore, nous nous complétons. Il est né en Guinée et vit aujourd’hui en France. J’ai fait des résidences en France et je vis en Guinée. Il est auteur-metteur en scène et dirige une compagnie en France. Je suis auteur-metteur en scène qui dirige une compagnie en Guinée. Quand on se retrouve pour organiser un festival de théâtre, le seul de notre pays, c’est pour faire de belles choses.

Hakim est arrivé avec cette envie de questionner des auteurs sur le thème des migrations, qu’elles soient intimes ou collectives. Et cette question est d’autant plus pertinente si elle est posée à des auteurs de plusieurs continents. Ainsi l’idée d’une plus large ouverture à l’international s’est imposée. Conquis par sa démarche, nous avons ensemble retravaillé son projet. Et c’était parti ! Pour cette édition spéciale, l’Univers des Mots venait d’acquérir une nouvelle formule, plus dense, plus riche où se rencontrent différentes cultures avec un principal point commun : la langue française !

La première étape s’est déroulée, pendant les journées de la Francophonie à Avignon au Théâtre des Doms, scène de la création francophone belge en France. Nous y avons été invités à présenter le projet après une résidence de quatre jours. Puis s’en est suivi une résidence d’un mois en avril, regroupant des auteurs venus de huit pays francophones (Guinée, Liban, France, Cameroun, Québec, Burkina Faso, Belgique et Bénin) autour du thème « Nos Migr’Actions ». A partir du 16 octobre, six auteurs sélectionnés parmi les huit ci-dessus reviendront accompagner de six metteurs en scène de l’espace francophone dans la création de maquettes de spectacles autours de leurs textes. Ils auront à leur disposition des comédiens professionnels guinéens, des étudiants d’arts dramatiques guinéens mais aussi des étudiants comédiens et des étudiants scénographes français. En outre, des compagnies françaises seront accueillies afin de les accompagner dans leurs productions et leur faire bénéficier de la plateforme du festival qui débutera le 6 novembre pour s’achever le 12 novembre avec une programmation théâtrale, slam, cirque, et musique. Le tout devant un public passionné et impatient mais aussi des programmateurs à l’affût de spectacles à programmer ou de maquettes à coproduire dans leurs théâtres, leurs festivals.

Bienvenue à cette quatrième édition de l’Univers des Mots dans une ville aux couleurs de Capitale Mondiale du Livre 2017 ! "

Bilia BAH, Directeur général

" Faire de Conakry une ville où le monde se rencontre, se croise, se toise, dialogue et rit ensemble... En somme une terre de partage.

Pour cette édition s'inscrivant dans l'événement Conakry, Capital Mondiale du Livre j'ai demandé à des auteurs de France, du Cameroun, de Belgique, du Burkina Faso, du Québec, du Bénin, de la Suisse, du Liban, de la Guinée de se réunir autour du thème « Nos Migr'actions » pour interroger et s'interroger sur nos migrations intimes et collectives : pourquoi sortir de chez soi ? se déplacer ? aller vers l'autre ? aller chez l'autre ?

Les auteurs accueillis en résidence à Conakry sont partis de matériaux de témoignages de migrants qui ont fait le choix du retour, mais aussi de reportages de clandestin d'autres continents pour alimenter leur écriture. Les textes terminés sont ensuite confrontés à l'épreuve du plateau avec des metteurs en scènes de France, Guinée, Togo, Belgique, Suisse.

C'est dans le prolongement de cette volonté du projet Univers des Mots de défendre les écritures contemporaines en Afrique, que pour cette quatrième édition j'ai proposé de lancer ce programme de compagnonnage intercontinental. Permettre ainsi à ces artistes de continents différents, de cultures différentes, de se rencontrer, d’échanger, de pouvoir travailler ensemble dans un monde miné par les frontières. Aller au-delà des rapports de domination Nord/Sud. Inviter ce monde à venir se rencontrer en Afrique et rencontrer des artistes d’Afrique. Et chercher ensemble. Et penser ensemble. Et tâtonner ensemble. Et se tromper ensemble. Et rire ensemble. Et se raconter ensemble. Pour inventer une autre façon d’être, dépassant les questions de couleur, de frontières.

L’Univers des Mots se veut désormais un laboratoire de recherche et d’exploration autour des écritures dramaturgiques contemporaines. Un moment privilégié d’échanges et de réflexions. Une invitation à la rencontre et au partage.

Lieu de recherche mais aussi de liberté, il est l’occasion de confronter l’écriture au plateau et au jeu des acteurs et de réinventer ensemble une pratique du théâtre sensible aux problématiques de notre temps.

Il s’agit ainsi de découvrir des dramaturgies et des méthodes de travaille différentes, des façons particulières de s’emparer des problématiques du monde. Ces chantiers, hors des contraintes habituelles de la production, permettent des expérimentations diverses. Car il ne s’agit pas de produire un spectacle dans un temps si court mais d’explorer une écriture, une forme et de faire découvrir au public une écriture originale. Une occasion d’expérimenter un texte pour une production à venir.

La semaine du festival est un moment important pour nous où, les équipes des chantiers exposeront non seulement leurs travaux au public mais aussi pourront découvrir d'autres spectacles invités. Toutes les propositions artistiques seront autant ouvertes à un public adulte qu'à un public jeune. Nous impliquerons des établissements scolaires dans les différentes activités.

Un hommage sera rendu à l'auteur guinéen William Sassine et son œuvre à travers des spectacles et mises en espace de ses pièces.

Le festival sera également accompagné de rencontres professionnelles, de tables rondes pour questionner la pratique artistique en Afrique et l'édition théâtrale.

Soucieux de promouvoir les arts numériques en Afrique, nous installerons un espace dédié aux arts numériques où le public pourra venir dialoguer avec des propositions artistiques en lien avec les nouvelles technologies.

Nous voulons être un festival où sont présentés à la fois des lectures, des mises en espace, des maquettes, des travaux en cours mais aussi des spectacles (théâtre, performance, art de la rue, humour, cirque...) aboutis en diffusion, où à chaque fois l'auteur et l'écriture sont au centre du projet artistique. "

Hakim BAH, Directeur artistique

Plus d'information : https://universdesmots.weebly.com/edition-2017.html