Salon du livre francophone de Beyrouth (4-12 novembre 2017)

Salon du livre francophone de Beyrouth 2017 D.R.

L’Institut français du Liban organise du 4 au 12 novembre 2017 la 24ème édition du Salon du livre francophone de Beyrouth 2017. Le salon se tiendra au Biel, Hall 3. L’espace se situe au centre-ville de la capitale, au bord de la mer.

Troisième salon le plus important après Paris et Montréal, cet événement constitue un moment fort de la vie culturelle libanaise. Il sera inauguré le 3 novembre en présence de Mme Françoise Nyssen, ministre française de la culture.

Le Salon du livre francophone de Beyrouth accueille le public de 10 à 21h, du samedi 4 au dimanche 12 novembre 2017. Prolongation jusqu’à 22h les 4, 10 et 11 novembre. Trois espaces sont dédiés aux conférences et rencontres : l’Agora ainsi que deux salles de conférences situées aux extrémités du Hall 3. Une salle de projection est également prévue sur le site du salon. Une cafétéria, située dans l’enceinte même du Hall 3, est à la disposition des visiteurs, ainsi qu’un espace garderie pour les plus petits. L’accès au Salon du livre francophone est gratuit.

Hommage à Samir Frangié

L’édition 2017 du Salon du livre francophone se déroulera en sa mémoire. Samir Frangié est l’un des plus brillants intellectuels libanais. Ses productions sur la guerre du Liban et le vivre-ensemble, formulées dans son essai « Voyage au bout de la violence » et dans de nombreux articles publiés par la presse libanaise et internationale, sont réunies en partie dans un recueil à paraitre aux éditions l’Orient des livres, sous le titre « La révolution tranquille ». Intellectuel de premier plan et homme de convictions, Samir Frangié, disparu cette année, a marqué son époque. Au cours du Salon, l’Institut français du Liban et l’Orient littéraire donneront la parole à d’éminentes personnalités qui l’ont côtoyé.

Conférences, rencontres, débats, signatures… !

Avec le soutien de la MEA et comme chaque année, une place significative est accordée aux rencontres, débats et évènements impromptus ! Universitaires et chercheurs nous rejoindront sur les stands des presses de l'Institut Français du Proche-Orient et sur ceux des différentes presses universitaires. Ils participeront à de nombreuses conférences, tables rondes ou présentations d’ouvrages.

Parmi les temps forts de cette nouvelle édition, des échanges autour des thèmes suivants :

"La politique de la traduction"

"Commerce et Marché dans les premiers empires : sur la diversité des économies, Karl Polanyi"

"S'engager "autrement" au Liban. Le mouvement altermondialiste dans les années 2000"

Impromptus !

Cette année, plusieurs expositions, lectures théâtrales et poétiques, concerts et activités artistiques sont organisés en marge du salon !

Trois expositions sont prévues dans le cadre des « Impromptus ».

Découvrez « Topie », une exposition des planches de BD du dernier numéro de Samandal, ainsi qu’une exposition de calligraphies du talentueux Hussein Majed. Une exposition en hommage à l’œuvre prolifique de l’homme de théâtre Mounir Abou Debs accompagnée par une performance théâtrale par sa troupe seront aussi au programme.

Le salon accueillera la « Nuit de la poésie » qui s’ouvrira sur une lecture de poèmes par Salah Stétié. S’ensuivront des lectures de textes par l’auteur et dramaturge Valère Novarina (sous réserve de confirmation) et par Leila Slimani, Goncourt 2016. Enfin, ne manquez pas les lectures poétiques de Paul de Brancion et Didier Bourda des éditions Lanskine.

Plusieurs concerts seront donnés au Salon, en partenariat avec le Conservatoire national de musique et l’École de Musique des Pères Antonins de l’Université Antonine.

Comme chaque année, les étudiants de l’ALBA seront au rendez-vous avec la réalisation d’une nouvelle d’une fresque murale.

Autres nouveautés de cette 24ème édition

Un espace garderie animé par « I Play » entièrement dédié à l’accueil de vos enfants où de nombreuses activités et surprises les attendent.

Un square culinaire où vous pourrez rencontrer de grands chefs, faire des dégustations et participer à des ateliers gastronomiques. A vos papilles !

Une francophonie ouverte

La francophonie n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est ouverte aux autres et à leurs langues. Le salon 2017 continue d’accueillir des éditeurs et de auteurs arabophones libanais. Notre objectif est de stimuler les coopérations, les rencontres et les traductions dans les deux sens.

Jeunes critiques libanais

Le riche volet jeunesse du Salon du livre francophone de Beyrouth est proposé par l’Institut français du Liban, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Une dizaine d’auteurs jeunesse sont invités cette année : Fabienne Blanchut, Anne Gaëlle Balpe, Alexandre Chardin, Céline Chevrel, Kochka, Sophie Laroche, Rudy Martel, Florence Noiville, Michel Van Zeveren et Jo Witek.

Ces auteurs se déplacent également en régions et prolongent les rencontres avec les lecteurs dans tout le Liban, sous l’impulsion des antennes de l’IFL.

Plus de 22 000 élèves des écoles publiques et privées libanaises sont accueillis au Salon, dans le cadre des nombreuses visites et rencontres du volet jeunesse. Des animations variées – rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs jeunesse, des libraires… - permettent aux plus jeunes de faire l’expérience du plaisir de lire et participent ainsi à renforcer la francophonie de demain.

Par ailleurs, le prix Jeunes critiques libanais, avec ses deux sections, Le Choix des enfants et Le Choix des ados, sera décerné par deux jurys d’élèves au Salon, en présence des auteurs lauréats. Cette année, le prix s’ouvre aux lycéens avec « le Choix des lycéens » ! En partenariat avec la médiathèque de l'IFL à Beyrouth, les participants à cet évènement inédit lisent trois recueils de nouvelles numériques, sur culturethèque (www.culturetheque.com). Le public pourra ensuite visionner, en ligne, les chroniques vidéo de ces critiques en herbe et découvrir leur choix.

Le salon fait son cinéma

Avec le soutien de la SGBL, le Salon fait son cinéma cette année avec un long-métrage, un court-métrage et deux documentaires dont les projections sont prévues sur le site du Salon.

Retrouvez le documentaire multi-primé « Demain », à l’occasion de la venue du réalisateur Cyril Dion. Cyril Dion et l’actrice Mélanie Laurent, qui ont voyagé dans plusieurs pays pour le documentaire, ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation dans le monde. Plusieurs ONG libanaises seront invitées pour présenter des solutions existantes portées au Liban dans les cinq domaines traités dans ce film.

Un documentaire de Rita Bassil sur le dramaturge, poète, comédien et fondateur de la 1ère école contemporaine de théâtre au Liban, Mounir Abou Debs, sera projeté parallèlement à une exposition dédiée à son travail.

Retrouvez le court-métrage « Hizz ya wizz », de Wissam Charaf, à l’occasion de la venue de l’actrice et auteur Darina Al Joundi au Salon. Il s’agit du premier court-métrage du réalisateur de « Tombé du Ciel », dans lequel joue Darina Al Joundi.

Le Choix Goncourt de l'Orient

L'AUF Moyen-Orient et l'Institut français du Liban organisent, sous le parrainage de l'Académie Goncourt, le Choix Goncourt de l’Orient, un prix littéraire des étudiants ayant pour objectif d'introduire la littérature contemporaine dans le cursus universitaire. Tout un travail de lecture et de production est fait par des étudiants issus de plus de 30 universités de 12 pays du Moyen-Orient (Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Soudan et Yémen).

40 jurys sont constitués pour lire les romans de la deuxième sélection de l'Académie Goncourt. Chacun de ces jurys retiendra un ouvrage en prévision de la réunion du Grand jury, sous la présidence de l’auteur Salma Kojok, le 10 novembre au Salon du livre francophone de Beyrouth. Le Grand jury délibérera à huis clos et proclamera le prix à 15h, en présence d'Eric-Emmanuel Schmitt qui représentera l'Académie Goncourt lors de cet événement.

Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/SalondulivrefrancophoneBeyrouth/