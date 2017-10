La Roumanie pays hôte de la Conférence des femmes de la Francophonie ! (1 - 2 novembre 2017)

Conférence des femmes de la francophonie 2017 D.R.

La Roumanie accueille à Bucarest les 1er et 2 novembre 2017, la Conférence des femmes de la Francophonie qui rassemblera près de 450 personnes : entrepreneurs (es), représentants (es) de la société civile et des Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

L’avenir de l’espace économique francophone ne peut s’envisager sans la participation réelle des femmes, car elles constituent des leviers et des maillons essentiels pour la croissance et le développement. Durant la Conférence les panélistes témoigneront ainsi de leur parcours et de leur réussite dans de nombreux secteurs de l’économie. Cet événement permettra aussi de partager de bonnes pratiques et d’échanger sur les politiques et les initiatives des États et gouvernements francophones en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers trois axes thématiques :

Axe 1 : Droits des femmes et accès au marché du travail.

Axe 2 : Innovation et entrepreneuriat féminin.

Axe 3 : Le leadership des femmes dans la gouvernance économique.

A l’issue des travaux, des recommandations seront formulées, afin d’élaborer un Plan d’action francophone pour l’autonomisation économique des femmes et, de nourrir les réflexions engagées par l’OIF en vue de l’élaboration d’une Stratégie francophone pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Enfin cette Conférence sera l’occasion, pour les femmes entrepreneures et les membres de la société civile, engagés dans la vie économique, culturelle et sociale, tant au plan de la gouvernance, de l’innovation ou de l’entrepreneuriat, de se rassembler, d’échanger et d’instituer un Réseau francophone des femmes entrepreneures.

