36 Festival International Jean Rouch - Voir autrement le monde (8 novembre - 3 décembre 2017)

"L’édition 2017 du Festival réunit plus d’une soixantaine de films documentaires pour explorer la pluralité des sociétés et des cultures humaines ainsi que leurs relations à l’environnement. Cette année, dans le cadre du centenaire du fondateur de la manifestation, toutes les séances spéciales seront dédiées à l’œuvre de Jean Rouch.

Organisé par le Comité du film ethnographique, le festival se déroule au musée de l’Homme, au musée du quai Branly – Jacques Chirac, à l’Inalco, à l’EHESS et à la New York University. Cet événement propose une programmation audacieuse, tant par les sujets que par les formes cinématographiques explorés. Il est parrainé par Hanns Zischler, acteur, réalisateur et écrivain allemand et Paul Henley, anthropologue et cinéaste britannique.

L’accès est libre et gratuit à toutes les séances, dans la limite des places disponibles.

Rencontre à la frontière du cinéma et de l’anthropologie

C'est sous l'impulsion de Jean Rouch, cinéaste et ethnologue, qu'est créé le Festival. Depuis trente six ans, cette manifestation s’impose comme un lieu de découverte et d’échange des savoirs scientifiques et cinématographiques, de rencontres et de dialogues entre cinéastes, chercheurs et publics.

Chaque édition a pour vocation de faire le point critique des films documentaires qui explorent, par une approche sensible, la continuité ou le changement social et culturel des sociétés humaines et la richesse de leur diversité. Comme le disait son fondateur Jean Rouch : « Ce sont des fenêtres ouvertes sur un monde non pas figé mais animé par la magie du cinéma ».

Six programmations, six façons de voir autrement le monde

Pendant cette 36e édition, la Compétition Internationale qui met en avant l’innovation des écritures cinématographiques et l’originalité des thèmes sociaux-culturels abordés décerne huit prix. La programmation Regards comparés offre au spectateur des projections et des débats sur le thème du bonheur. Rencontres du film ethnographique et Master classes partagent et transmettent les pratiques filmiques documentaires en compagnie de cinéastes et d’ethnologues. Célébrant le centenaire de Jean Rouch, les Séances Spéciales reviennent sur l’influence de son œuvre, sur son parcours de cinéaste-ethnographe et sur la singularité de son héritage. Enfin, la programmation Hors les murs invite le public en régions à découvrir les films du Festival 2017."

