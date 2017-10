14ème édition Festival Mantsina sur scène - 10 -> 20 décembre 2017

Festival Mantsina sur scène 2017 D.R.

L’Association Noé Culture organise du 10 au 20 décembre 2017, la 14e édition du festival international de théâtre de Brazzaville MANTSINA SUR SCÈNE.

La quatorzième édition qui a pour thème « Le théâtre partout et pour tous » connaît la participation des pays comme le Bénin, la France, la RDC et le Congo pays organisateur.

Crée en novembre 2003, Mantsina sur scène totalise 14 ans d’existence, 14 ans de résistance théâtrale, dans le but de promouvoir l’art théâtral dans tous ses aspects. Mais au-delà de cette tâche, Mantsina sur scène est aussi le lieu de rencontres d’autres arts comme la danse, la musique, le cinéma, l’art plastique. La quatorzième édition ne se dérobe pas du tout à cette règle. Ainsi, dans sa programmation, la présence d’autres arts sera bien visible.

Pour les spectacles locaux, en plus des compagnies professionnelles, il est important pour Mantsina sur scène et même plus que nécessaire de travailler avec les jeunes compagnies qui vont présenter leurs œuvres à cette Quatorzième édition. C’est la mission, la force, l’engagement et l’urgence de Mantsina sur scène: élever des générations qui viendront arroser des pépinières pour fabriquer mais surtout réaliser et accomplir une bonne relève.

Les spectacles locaux programmés à la quatorzième édition du festival Mantsina sur scène sont des créations remplies d’une forte dose d’engagement de la part de leurs créateurs qui sont convaincus que l’art théâtral a aussi un mot à dire dans la grandeur d’esprit d’une Nation.

Bien avant la période festive, débute l’atelier de « jeu d’acteur »

Atelier de jeu d’acteur du 29 novembre au 8 décembre 2017, animé par l'auteur, metteur en scène et comédien Leturmy Kéoua.

Atelier CONGO-OCEAN du 29 novembre au 8 décembre 2017 animé par Maylis Isabelle Bouffartigue de France

Il y aura également des conférences à l’Institut français du Congo, sur le thème «CONGO-OCEAN et le travail forcé», animées par deux universitaires Olivier Le Cour Grandmaison et Louis-Georges Tin. Des lectures à l’espace Kudia à Bacongo, à l’Institut français, tous les jours dès le 11 décembre à partir de 16h et aussi « le carrefour » qui est la rencontre autour des spectacles de la veille, tous les matins à 10h à l’espace Mantsina à Matour.

Plus d'informations : https://festivalmantsina.wordpress.com/