MyFrenchFilmFestival - 19 janvier -> 19 février 2018

My French Film Festival 2018 D.R.

MyFrenchFilmFestival ? Le festival de cinéma le plus cosy au monde !

Le meilleur du jeune cinéma français et francophone est à nouveau disponible où que vous soyez du 19 janvier au 19 février 2018 partout dans le monde sur www.myfrenchfilmfestival.com.

30 films en sélection, 10 langues, partout dans le monde pour découvrir la diversité et la créativité des cinéastes francophones contemporains depuis son lit, son canapé, ou sa baignoire ! Une connexion Internet vous suffira pour profiter du seul festival de cinéma français et francophone en ligne sous-titré en dix langues.

La plateforme MyFrenchFilmFestival.com permet de visionner les films sur tous les supports et tous les appareils (ordinateurs, tablettes et smartphones). Les courts-métrages sont gratuits dans le monde entier, tandis que les longs-métrages sont payants, sauf en Afrique, Amérique latine, Inde, Corée du Sud, Pologne, Roumanie et Russie, où le festival est entièrement gratuit. MyFrenchFilmFestival est également relayé par 50 plateformes VoD partenaires dans le monde dont des plateformes mondiales.

Quels films peut-on y voir ?

Organisé en six sections thématiques, MyFrenchFilmFestival offre aux “festivaliers-internautes” la possibilité de découvrir les multiples aspects et talents du cinéma français, belge, québécois et suisse selon leurs envies jusqu’au 19 février prochain !

Longs-métrages, courts-métrages et expériences VR à partager entre amis ou en famille. Il y en a pour tous les goûts !

WHAT THE F…RENCH!?

Des situations absurdes et parfois folles traversées par des héros tendres

La Loi de la jungle, d’Antonin Peretjatko

Long-métrage en compétition

Rock’n Roll, de Guillaume Canet

Long-métrage en compétition

Willy 1er, deLudovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gautier et Hugo P. Thomas

Long-métrage en compétition

Belle à croquer, d’Axel Courtiere

Court-métrage en compétition

Lazare, de Tristan Lhomme

Court-métrage en compétition

Le Scénariste, de François Paquay

Court-métrage belge en compétition

HIT THE ROAD!

Des autoroutes, des stations-services, des clubs de vacances… et des quêtes initiatiques !

Ava, de Léa Mysius

Long-métrage en compétition

Avant la fin de l’été, de Maryam Goormaghtigh

Long-métrage hors compétition

Crash Test Aglaé, d’Eric Gravel

Long-métrage en compétition

Le film de l’été, d’Emmanuel Marre

Court-métrage en compétition

TEEN STORIES

Le temps de l’adolescence, le temps de tous les possibles !

1:54, de Yan England

Long-métrage canadien hors compétition présenté en partenariat avec Telefilm Canada

Noces, de Stephan Streker

Long-métrage en compétition

Swagger, d’Olivier Babinet

Long-métrage en compétition

Chasse Royale, de Romane Gueret et Lise Akoka

Court-métrage en compétition

L’enfance d’un chef, d’Antoine de Bary

Court-métrage en compétition

FRENCH AND FURIOUS

Des situations inquiétantes au service de personnages plus ou moins recommandables…

C’est arrivé près de chez vous, de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde

Long-métrage hors compétition

Dans la forêt, de Gilles Marchand

Long-métrage en compétition

Les Derniers Parisiens, de Hamé et Ekoué

Long-métrage en compétition

La Caresse, de Morgane Polanski

Court-métrage hors compétition

La Mort, Père et Fils, Winshluss et Denis Walgenwitz

Court-métrage en compétition

Please Love Me Forever, de Holy Fatma

Court-métrage en compétition

LOVE “À LA FRANCAISE”

Des histoires d’amour so French : la vie en rose ? Rien n’est moins sûr !

Le Dernier Métro, de François Truffaut

Long-métrage hors compétition

Victoria, de Justine Triet

Long-métrage en compétition

Le Goût du Vietnam, de Pier-Luc Latulippe

Court-métrage hors compétition

Noyade interdite, de Mélanie Laleu

Court-métrage en compétition

Que vive l’empereur, d’Aude Léa Rapin

Court-métrage en compétition

Une robe d’été, de François Ozon

Court-métrage hors compétition

NEW HORIZONS

MyFrenchFilmFestival s’enrichit d’une nouvelle section de films français qui fait la part belle aux nouvelles écritures et aux expériences de cinéma amplifiées.

Phallaina, de Marietta Ren

Bande défilée hors compétition

PLANET ∞, de Momoko Seto

Film en réalité virtuelle hors compétition

WEI OR DIE, de Simon Bouisson

Film interactif hors compétition

Qui vote ? Quels prix pour les films ?

Le réalisateur italien Paolo Sorrentino (La Grande Belleza, Youth) préside le Jury des Cinéastes de cette 8e édition. Quatre réalisateurs sont à ses côtés : les français Julia Ducournau (Grave) et Kim Chapiron (Sheitan, Dog Pound), le franco-marocain Nabil Ayouch (Les Chevaux de Dieu, Much Loved), et le philippin Brillante Mendoza (Kinatay, Captive, Ma’ Rosa).

Trois prix seront décernés à l’issue du festival :

Le Prix du Jury des Cinéastes, le Prix de la Presse Internationale, décerné par un jury de journalistes étrangers, et le Prix Lacoste du Public

Vous aussi, votez pour vos films préférés!

Les internautes du monde entier sont invités à voter sur la plateforme du festival pour désigner leur court et long-métrage préférés.

Le catalogue est disponible ici : https://sites.google.com/site/myfffpresse/catalogue

Retrouvez le festival en ligne : http://www.myfrenchfilmfestival.com/