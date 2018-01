Concours JRI 2018 - Le Rotarien

Concours JRI 2018 D.R.

" Le Rotary en mode francophone

Diffusé dans les pays de langue et d’influence française, leRotarien est l’éditeur officiel du Rotary International pour la France et les pays francophones au plan mondial du Rotary International. Fortement mobilisé à s’impliquer dans le cross média, son support print est diffusée auprès de 36 000 abonnés ; des lecteurs qui ne sont pas exclusivement des Rotariens, le magazine comportant une structure éditoriale ouverte à tous. Il se décline en trois cahiers, sa ligne éditoriale se partageant entre les articles de la connaissance et du savoir, et l’actualité du Rotary, au plan mondial, national et local.

Le mensuel leRotarien bénéficie d’une version numérique, téléchargeable sur les stores d’Apple et de Google. Par un sommaire structurant les contenus, par une codification de couleurs, il favorise l’envie de découverte, clef de l’invitation à l’appropriation du magazine. Ses articles sont rythmés par une grande variété de sujets qui valorisent des informations à connaître, des thèmes originaux à découvrir et des implications à partager. Ses pages centrales sont dédiées à comprendre les grands phénomènes de l’Histoire, les grands pas des Sciences, les intérêts de la Littérature, sans oublier les débats d’idées. Ce cahier de plus de 26 pages est largement complété, sur le support numérique, d’une offre infographique, vidéo et iconographique qui en fait une originalité appréciée.

Une interactivité éditoriale est entretenue par une offre diversifiée et déclinée sur des supports qui se complètent : le site Internet du magazine forme le portail de l’actualité, le magazine papier relaye l’information, la tablette favorise la mobilité et demain, un support Smartphone appellera la réactivité partagée.

Dans ses contenus, le magazine forme l’invitation à partager ses références d’originalités et d’initiatives permanentes qui donne corps et sens aux maîtres mots de son implication stratégique : Informer et Communiquer.

C’est également une autre invitation à venir rejoindre le Rotary et sa grande communauté internationale et mondiale, formée par 1,2 millions de professionnels, véritables acteurs du défi d’une humanité en action.

Richesse d’expression, richesse de partages, telle est l’opportunité offerte pour connaître une offre où les supports utilisés se conjuguent au futur et au service d’un projet dont le rayonnement s’étend dans toute la francophonie."

Régis Allard, Président , Directeur de la publication