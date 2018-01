Les Entretiens d'Enghien 2018

PROGRAMME

9h30 – ALLOCUTIONS DE BIENVENUE

Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains, premier vice-président du Conseil départemental du Val-d’Oise

Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS

9h40 – ALLOCUTION D’OUVERTURE

Miguel Angel MORATINOS, Diplomate et homme politique, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération d’Espagne

10h – QUELLES MENACES, QUELLE DÉFENSE ?

L’Europe protège-t-elle ses citoyens de façon efficace ? Sait-elle répondre avec pertinence aux montées des tensions, aux différentes crises et aux défis sécuritaires qui semblent se multiplier ? Peut-elle enfin devenir un acteur global et, si oui, comment ? L’Alliance atlantique est-elle toujours aussi solide ?

Jean GUISNEL, Journaliste à l’hebdomadaire Le Point

Leo MICHEL, Non-resident Senior Fellow, Atlantic Council

Guillaume POUPARD, Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)

Alain RICHARD, Ancien ministre, sénateur du Val-d’Oise, maire de Saint-Ouen l’Aumône

Modérateur : Jean-Pierre MAULNY, Directeur adjoint de l’IRIS

11h30 – L’EUROPE PEUT-ELLE FAIRE FACE À LA RÉVOLUTIONS SCIENTIFIQUE EN COURS ?

Intelligence artificielle, big data, cybersécurité, etc., les technologies de l’information sont à l’aube d’une nouvelle révolution qui transformera à la fois nos vies mais aussi nos économies et probablement les grands équilibres géopolitiques et stratégiques. La Chine et les Etats-Unis sont déjà en pointe sur ces sujets et engagés dans une compétition qui accélère l’innovation. Où est l’Europe dans cette révolution scientifique ? Comment peut-elle à la fois soutenir les entreprises européennes et accompagner des mutations qui auront des conséquences humaines et sociétales ?

Loïc BARDON, Co-fondateur de Paris Singularity, think tank d’empowerment citoyen sur la 4e révolution industrielle impulsée par les technologies NBIC

Agathe CAGÉ, Docteure en science politique, Présidente de Compass Label, agence de conseil en stratégie

Jean-Gabriel GANASCIA, Expert en intelligence artificielle, professeur à l’UPMC à Sorbonne Universités, directeur de l’équipe ACASA (Agents Cognitifs et Apprentissage Symbolique Automatique) au laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6)

Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa

Modératrice : Sylvie MATELLY, Directrice adjointe de l’IRIS

14h15 – Y A-T-IL DES VALEURS EUROPÉENNES ?

L’Europe s’est construite sur un socle de valeurs revendiquées. Sont-elles européennes, occidentales ou universelles ? Ne sont-elles pas mises à l’épreuve par certains gouvernements européens eux-mêmes ? Sont-elles partagées en dehors de l’Europe ? Comment assurer correctement leur promotion ?

Pascal BONIFACE, Directeur de l’IRIS

Michel MANGENOT, Professeur à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8, vice-président de l’Association française de science politique (AFSP)

Alex TAYLOR, Journaliste et animateur de radio et télévision britannique et français

Stéphanie VON EUW, Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France en charge des Affaires européennes

Modérateur : Daniel DESESQUELLE, journaliste, producteur de Carrefour de l’Europe sur RFI

