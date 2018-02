Ecouter le Monde, appel à participation pour des cartes postales sonores

Ecouter le Monde est un projet européen qui souhaite raconter le monde à travers les sons du quotidien. Le son tisse des histoires et peut constituer un témoin précis d’une époque, d’une société, d’un moment. Il est vecteur d’informations, de mémoires et d’imaginaires. Ecouter le Monde souhaite développer la pratique et le sens de l’écoute.

Initié et mené par Monica Fantini, auteur à RFI de l’émission Ecouter le Monde, ce projet compte comme partenaires : le conservatoire de musique Benedetto Marcello de Venise, l’E-Jicom - école de journalisme et nouveaux médias à Dakar et l’association d’habitants BNA-BBOT à Bruxelles.

La plateforme internet d’Ecouter le monde, qui s’adressera à la fois au grand public et aux professionnels sera lancée le 26 mai 2018, lors d’une manifestation ouverte au public qui aura lieu au Palazzo Pisani, à Venise.

Appel à participation

Ecouter le Monde propose un appel à participation à destination d'étudiants en art, design, architecture pour la création de cartes postales sonores. Une carte postale sonore se compose d’un son du monde et d’une proposition visuelle qui fait l'objet de cet appel à participation.

La forme de cette création visuelle est libre : dessin, photo, collage, maquette, vidéo, animation, graphisme, illustration...

Quel imaginaire, quelle mémoire, quelle histoire, quelle question naît de cette écoute ? L’oeuvre visuelle proposée doit exprimer une expérience d’écoute sensible et subjective.

Déroulement

Les fichiers sonores sont à écouter ici : (Playlist sur SoundCloud)

Les sons seront accompagnés d’une fiche explicitant et décrivant le contexte.

Les créations sonores concernent les villes suivantes : Paris, Venise, Bruxelles, Dakar. Pour chaque ville, il y aura 3 propositions sonores.

Chaque participant peut soumettre une proposition de création visuelle de la ville de son choix.

Les créations visuelles doivent être envoyées dans les résolutions suivantes :

1024 X 578 | 72 DPI pour les images fixes

1920 X 1080 | 72 DPI pour les images animées

Il sera demandé aux lauréats d’envoyer ces éléments en 300 DPI.

Chaque création visuelle sera accompagnée d’une note d’intention (maximum 1 page).

Les propositions sont à envoyer à ecouterlesvilles@rfi.fr

Le présent appel à participation est ouvert jusqu’au 30 mars.

Le jury se réunira le 9 avril.

Prix

Les créations visuelles des lauréats seront publiées sur le site de RFI et sur la future plateforme Ecouter le Monde. Elles seront aussi imprimées sous forme de carte postale à 1000 exemplaires (utilisation non commerciale), assurant ainsi plus de visibilité pour les jeunes créateurs européens et internationaux. Ces créations seront également exposées au Palazzo Pisani à Venise en mai 2018, à l’occasion du lancement de la plateforme Ecouter le Monde.

Un projet cofinancé par le programme Europe Créative de l'Union Européenne

Listen to the world a European project that aims to relate the world through the sounds of everyday life. Sound weaves stories and can be a precise witness of an era, a society, a moment. It is a vector of information, memories and imagination.

Listen to the world wants to develop practice and listening skills.

Initiated and directed by Monica Fantini, author of the program Listen to the wor­ld at RFI, this project counts as partners: the Benedetto Marcello Music Conservatory in Venice, the E-Jicom - journalism and new media school in Dakar and the association of inhabitants BNA-BBOT in Brussels.

The Listen to the world internet platform, which will address both the general public and professionals, will be launched on May 26th 2018 during an event open to the public at the Palazzo Pisani in Venice.

Call for participation in visual design

Listen to the World launches a call for participation addressed to students in art, design and architecture for the creation of sound postcards.

Each sound postcard will include a sound creation based on a recording in a big city; and a visual design, which is the subject of this call for parti­cipation.

The format of this visual creation is free: drawing, photo, collage, model, video, animation, graphic design, illustration,...

What imaginary, what memory, what story, which question rises from listening ? The submitted visual work must express a sensitive and subjective listening expe­rience.

Process

The sound files can be listened here: (Playlist on SoundCloud)

The sounds will be accompanied by a fact sheet explaining and describing the context. The sound creations concern the following cities: Paris, Venice, Brussels and Dakar. For each city, there will be 3 sound proposals. Each participant can submit a visual creation proposal for the city of his or her choice.

Visual creations must be sent in the following resolutions:

1024 X 578 | 72 DPI for photos

1920 X 1080 | 72 DPI for animated images

Winners will be asked to send these items in 300 DPI. Each visual creation should be supported by an intention note (maximum 1 page).

Proposals should be sent to ecouterlesvilles@rfi.fr

This call for participation is open until 30 March. The jury will meet on 9 April.

Award

The visual creations of the winners will be published on RFI’s website and on the future platform Listening to the World.

They will also be printed in the form of a 1000 copies postcards (non-commercial purpose), thus ensuring more visibility for young European and international designers.

These creations will also be exhibited at the Palazzo Pisani in Venice in May 2018, at the launch of the Listening to the World platform.

A co-financed project by the Program Creative Europe of the European Union

■ Les sons proposés