Traversées africaines au Théâtre Le Tarmac, du 6 mars au 13 avril

Cette année, les Traversées sont africaines. Huit spectacles, fraîchement créés, des rencontres avec les artistes, des expositions, une journée thématique consacrée à la performance : rejoignons-nous pour mieux nous rencontrer !

SPECTACLES

Théâtre

Le Cri du zèbre

Ousmane Bamogo - Gilles Ostrowsky - Thierry Roisin

La zébritude survient quand Gilles, acteur comique français, rencontre Bamogo, le fameux humoriste burkinabè. Sur scène, la situation est grave : un cataclysme a eu raison de l’humanité tout entière. Sauf eux. Les abymes culturels qui les séparent se transforment en joutes ébouriffantes à propos d’un monde à reconstruire. Il va falloir définir les priorités, comparer la taille des sexes, commenter le discours de Ouagadougou. Ils n’éludent aucun sujet jusqu’à épuisement verbal.

Théâtre

Délestage

David-Minor Ilunga - Roland Mahauden

Seul en scène, David-Minor Ilunga, fraîchement débarqué à Bruxelles, se souvient de son quotidien à Kinshasa et des fameux « délestages », ces suppressions a priori momentanées d’eau, d’électricité, de salaires… Gouailleur, le jeune congolais a choisi de nous raconter ses tranches de vie pas toujours facile avec le sourire.

Poésie - Musique

Parfois le vide

Raharimanana

Le romancier et dramaturge malgache Raharimanana, accompagné d’une chanteuse lyrique et de musiciens, nous donne à entendre sa poésie insurgée et insoumise dans une performance complète. « La fierté est le socle de mon debout », nous dit-il…

Danse

Peubléto (Rêves et réalités)

Bienvenue Bazié - Auguste Ouédraogo

Pas simple de convaincre ses parents qu’on laisse tomber ses études de comptabilité pour devenir danseur… Bienvenue Bazié, avec la complicité d’Auguste Ouedraogo, revient sur son adolescence, instant fragile où il s’agit de faire de ses rêves une réalité. Ou de la réalité un rêve !

Théâtre

Tram 83

Fiston Mwanza Mujila - Julie Kretzschmar

Deux amis d’enfance, Lucien l’étudiant-écrivain et Requiem dit Le Negus, petit empereur local de la débrouille, se retrouvent au Tram 83, un bar louche dans une ville minière, lieu ravagé par la guerre et la folie des hommes dans une Afrique fantasmée et revisitée…

Théâtre

Le Fabuleux Destin d’Amadou Hampâté Bâ

Bernard Magnier - Hassane Kassi Kouyaté

Homme de culture et d’ouverture, passé de la falaise dogon au Mali aux assemblées de l’Unesco, Amadou Hampâté Bâ a eu mille vies. Partons sur les traces de cet auteur majeur et laissons-nous aller au gré de la musique et des contes.

Danse

Africaman Original

Qudus Onikeku

Tout à tour conférencier, acrobate, danseur et professeur, Qudus Onikeku nous propose de redécouvrir Fela, héros de son enfance, dont l’engagement le touche profondément. Un spectacle multiforme où le spectateur aura sans doute son rôle à jouer.

Théâtre

Un cadavre dans l’œil

Hakim Bah - Guy Theunissen

En Guinée, Dani a grandi dans la prison où étaient internés ses parents et n’a vu son père qu’une fois dans sa vie, le jour de sa pendaison. Photos, pas de danse, musique électro-pop de Témé Tan sertiront les mots d’Hakim Bah, jeune auteur multi-récompensé, pour ne pas oublier l’histoire de ce garçon.