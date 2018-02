La Semaine de la langue française et de la Francophonie du 17 au 25 mars 2018

Semaine de la langue française et de la francophonie 2018 D.R.

Organisée chaque année autour du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie, la Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous régulier des amoureux des mots en France comme à l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.

De nombreux acteurs sociaux, culturels et éducatifs partagent avec le grand public pendant toute cette Semaine leur goût pour les mots en organisant des dictées, conférences, spectacles, joutes oratoires, concours de poésie, ateliers d'écriture, etc.

Ce temps fort est également l’occasion de valoriser les multiples projets réalisés tout au long de l’année dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots ».

La thématique de cette édition : la parole

Cette année, la Semaine de la langue française et de la Francophonie invite chacun à s'interroger sur les multiples usages de la parole.

Celle-ci se libère, à voix basse ou à voix haute, avec ou sans accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours de débats, se met en scène au théâtre et laisse toute sa place à l’improvisation.

La parole est indispensable au monde de la radio : elle permet d’informer, de débattre et de commenter. Elle fait le lien entre les programmes et les auditeurs. Expliquer, argumenter, convaincre sont des actes de nos vies personnelles et professionnelles, auxquels une parole maîtrisée donne la force nécessaire pour être compris et entendu.

« Speakons français ! »

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, RFI vous invite pour la 5ème année consécutive à participer au jeu « Speakons français ! », qui met cette année à l’honneur les mots des arts. Les participants devront proposer des équivalents français à vingt-cinq mots et expressions anglaises et anglicisantes choisies par les auditeurs et internautes. « Easy listening », « casting » ou « spoiler »... Affûtez vos méninges et réappropriez-vous ces mots en français !

Retrouvez la liste des vingt-cinq mots proposés et les conditions de participation sur la page de l’émission d’Yvan Amar La Danse des mots.